Hitten están de vuelta. Bueno, en realidad nunca se fueron, ni pararon (porque los murcianos son infatigables). Ellos siempre andan trabajando, ya sea sobre un escenario o en el estudio; incluso en sus respectivos cuartos, empollándose discos y empapándose de los maestros. Y aprendiendo algunas de sus técnicas y fórmulas, claro, sobre todo para el disco que acaban de publicar, While passion lasts (2023), el quinto del grupo. Querían que sonara al hard rock y heavy metal de finales de los ochenta y principios de los noventa y lo han logrado. Han invertido tiempo y dinero –se han hecho con equipo de la época para grabar este álbum–, pero el esfuerzo ha merecido la pena. Están en su prime, como dice su guitarrista y principal compositor, Dani Meseguir, y se nota. Además, reconoce que se trata, seguramente, del trabajo más directo –en todos los sentidos– de cuantos han escrito, con lo que están deseando (volver a) ponerlo en escena (porque alguna probatura ya han hecho en el extranjero). En casa lo presentan el 12 de enero en la Sala REM, junto a bandas amigas como Frenzy, Nigromante y Lonely Fire.

¿Cómo está, Dani?

La verdad es que hasta arriba de trabajo..., lo cual es bueno [Ríe]. Estamos haciendo la promo de While passion lasts, preparando todo el tema de la venta de entradas, de la gira europea, los festivales de verano... En fin, te puedes imaginar.

Debo decirle que While passion lasts suena increíble. ¿Satisfechos con el resultado?

Muchas gracias. Estamos muy contentos, sí. Sobre todo porque ha sido un gran trabajo, no solo de composición y ejecución, sino también de investigación. Para entender realmente cómo sonaban ciertos discos que teníamos como referencia hemos tenido que leer mucho y estudiar de dónde venía ese sonido. Lo hacemos porque somos unos melómanos y un tanto nerds en lo que a amplificadores, previos y equipo se refiere, pero también porque creemos que un artista debe ser capaz de ofrecer algo diferente a sus fans en cada nuevo álbum. Conozco bandas que llevan diez años o más sacando prácticamente el mismo disco, pero eso no va con nosotros. Si escuchas nuestra discografía, verás que en cada nuevo trabajo hay detalles diferenciales.

¿Al final pudieron irse a una casa alejada del mundo para componer, grabar y demás?

Al final no fue posible, pero seguimos con la idea de hacerlo para el sexto [disco]. Personalmente, encontré mucha paz e inspiración en mi casa, en Madrid, y pude componer gran parte del álbum allí (para después enviarlo a los demás y estudiar arreglos, líneas de voz, melodías, baterías...). Además, aunque siempre hemos sido un grupo de preproducciones –para ver todo en detalle antes de entrar en el estudio–, desde que entró Alexx [Panza, cantante] a la banda en 2017 empezamos a trabajar de manera remota y cuidamos especialmente este tipo de cosas. Y la verdad es que son ya unos cuantos años haciéndolo así y es supercómodo.

Desde luego, es un álbum superfluido. Supongo que no hay nada fácil en hacer un disco, pero la sensación es de que, a estas alturas, tienen el estilo más que dominado. ¿Ustedes también lo sienten así o todavía andan puliendo el sonido Hitten?

Como músicos (imagino que nos pasa a todos) somos inconformistas y muy autocríticos, pero creo que con While passion lasts estamos en nuestro prime; en todos los aspectos: en sonido, composición y técnica. No quiero decir que no estemos orgullosos del resto de discos, por supuesto que sí –cada uno tiene su magia–, pero este realmente es un paso hacia delante. Le hemos dedicado mucho tiempo, como comentaba antes, y se han cuidado minuciosamente todos estos detalles. Además, hemos invertido en equipo vintage de aquellos años dorados para poder replicar ese sonido que teníamos en la cabeza, y con la ayuda de Javi Félez [Moontower Studios], nuestro técnico y productor, lo hemos conseguido. Y para darle ese punch, ese brillito que tiene el disco, lo enviamos a masterizar a Suecia, a los estudios de Erik Martensson, frontman de la banda de Hard Rock Eclipse.

Una locura...

Si alguien me dice cuando empecé a tocar la guitarra que tendría una banda y que haríamos un disco como este, seguramente no le creería [Risas].

"Somos cinco amigos que tienen sus trabajos al margen de Hitten, pero vivimos por y para la banda", asegura el virtuoso guitarrista

También imagino que debe haber sido difícil elegir los singles, porque... prácticamente todos los cortes de While passión lasts podrían ser candidatos; es un disco de hits. ¿Se trata de algo premeditado?

No hay nada premeditado en ningún disco de la banda. Los temas van saliendo de manera natural al igual que la evolución del sonido y del estilo. Es genial que pienses así, porque te habrá parecido un disco superameno de escuchar y de los que te dejan con ganas de más. Pero bueno, es que, realmente, siendo la banda que somos y queremos ser, si no tuviéramos estribillos coreables y de los que se te quedan en la cabeza… ¡No lo estaríamos haciendo bien! [Risas]; son condición indispensable para un grupo de hard rock y heavy metal. En este sentido, sí quiero decir que gran parte de la culpa de esto la tienen Alexx y su facilidad para hacer líneas de voz geniales. Es un tipo supercultivado musicalmente, y no solo en nuestro campo: su espectro musical es gigantesco, y esa es una gran virtud (sobre todo a la hora de componer).

No sé si igual es mucho decir, pero..., precisamente por esos estribillos ultracoreables, ¿podría decirse que es el disco más directo (en todos los sentidos) de la carrera de Hitten?

Yo diría que sí. Son nueve temas –más una intro– que van directos al grano. Pero, a la vez, están cargados de detalles. También eso es parte de la identidad de Hitten, ¿no? Desarrollar una estructura para llegar a un estribillo generalmente muy abierto y con una melodía de voz y unos arreglos que... que te hacen que vayas cantándolo todo el día [Risas.].

Señalaba antes que buscaban un sonido muy concreto, de aquella época dorada del hard rock.

Sí, de cuando lo analógico estaba en su punto álgido. Estamos hablando de los discos que salieron desde 1988 y 1989 hasta el ‘92, aproximadamente; de producciones de bandas como Skid Row, Whitesnake, XYZ, Dokken, Lynch Mob, Fifth Angel… Esos discos son los que hemos tenido en el punto de mira.

Desde luego, Hitten suena hoy más tardoochentero que nunca.

Sí. Hemos reforzado algunos aspectos procedentes de esos años que ya estaban tanto en Twist of fate (2018) como en nuestro último disco, Triumph & Tragedy (2021), pero esta vez hemos ido un paso más allá. De todas formas, la fórmula sigue siendo la misma: somos una banda con raíces en el heavy metal más clásico, y la manera de hacer un tema sigue siendo partiendo de un buen riff.

Por cierto, también me gustaría que me hablara del título, que me parece que tiene muchas connotaciones... ¿Es la pasión la que os mantiene al pie del cañón?

Exactamente, de eso se trata. Estaremos aquí mientras la pasión dure. Somos cinco amigos que tienen sus trabajos al margen de Hitten, pero vivimos por y para la banda. Al final, todos hemos adaptado nuestra vida para que nos permita poder girar cada vez que sacamos un disco y tocar en tantos festivales como sea posible, y eso solo es posible si lo que te mueve es la pasión por lo que haces; tienes que tenerla (y que esté intacta) para sacar el tiempo que conlleva tener una banda... Pero bueno, también eso es lo que nos permite tener una relación sana entre nosotros. Para mí, hacer una gira es como ese viaje que haces con tus colegas de toda la vida y que tanto te cuesta cuadrar [Risas.].

Pues ese viaje comienza de nuevo en muy poquito, en unas semanas. Han preparado ocho fechas por España. ¿Habrá más?

A priori, con esas ocho fechas en España damos por presentado el nuevo álbum. También estamos confirmados en algún festival de cara al verano, pero aún no ha sido anunciado. De todas formas, las fechas están bastante repartidas: hacemos algo por el norte, el sur, la zona centro…, para que todo el que quiera vernos tenga oportunidad no muy lejos de casa. Es que es inviable hacer una fecha en cada ciudad, pero creo que las principales capitales están cubiertas. Dicho esto, la contratación está abierta, así que si algún promotor nos quiere llevar a su sala o festival solo tiene que escribirnos a booking@officialhitten.com.

¿Y qué hay del extranjero? He leído por ahí que están cien por cien convencidos de conquistar definitivamente otras fronteras con While passion lasts para ver si así se les reconoce en España como lo que son: una de las bandas con mayor proyección del país en términos de hard rock y heavy metal.

[Ríe.] Esas cosas os corresponde ponerlas a vosotros, a la prensa. Nosotros simplemente somos una banda que trabaja duro. Aunque es cierto que desde el principio hemos puesto nuestras miras en el mercado internacional, pero no porque gracias a eso se nos fuera a reconocer aquí. De hecho, nos encanta tocar en España y, por suerte, la escena y la oferta en los últimos años por aquí es genial, y a día de hoy podemos decir que contamos con una gran base de seguidores por todo el país.

Pero fuera siempre han tenido una gran acogida, casi que desde el principio.

Porque cuando nosotros empezamos había una ola por toda Europa de bandas que bebían de ese heavy metal más clásico o tradicional, como quieras llamarlo. Nosotros queríamos ser parte de eso y enseguida empezamos a sonar en Bélgica, Alemania, Suecia... Gracias a eso, tenemos cierta ‘facilidad’ (muy entre comillas, porque es un currazo enorme) para girar por el extranjero año tras año. Al final, después de tantos años –¡doce ya!–, los promotores nos conocen y podemos decir que somos parte de esa escena europea, pero también de la española (aunque en esta nos costase un poquito más hacernos un hueco, por las razones que sean). ¡Esta charla nos daría para toda una noche de cervezas!

Queda pendiente. Pero, por lo pronto, y para ir haciendo ganas: ¿qué tienen preparado para el día 12 en la REM? Una vez más, habéis querido reunir a un puñado de bandas amigas...

Pues tenemos un repertorio bastante especial, además de estar acompañados de grandes amigos, como bien dices. Eso es marca de la casa. Desde que salió el primer álbum, siempre organizamos una fiesta de presentación en nuestra ciudad con bandas cercanas. En cuanto a nuestra actuación, haremos un set completo, algo que normalmente no puedes hacer cuando tocas en festivales, pero como esta fiesta es de Hitten, queremos que los seguidores de la banda se vayan a casa felices y pensando que cada euro pagado ha merecido la pena. No vamos a dejar a nadie indiferente, ¡vamos a poner REM patas arriba!

¿Qué esperanzas tienen puestas en este 2024, Dani?

Solo pedimos que la vida nos permita seguir tocando y trabajando en lo que más nos gusta: la música. Además, como te decía, tenemos algunas cosas cerradas que todavía están sin anunciar y que estamos deseando poder desvelar.