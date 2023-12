"Llevaba tanto tiempo queriendo hacer esto…", canta Kuve (Maryan Frutos) en Queen M, uno de los singles que anticiparon su nuevo disco, No Drama. Es la frase perfecta para empezar una nueva etapa. Ya había hecho una transición hacia algo más electrónico con la reedición del tema Castillos de neón, y ahí empezó a sacarle punta al pop electrónico.

No Drama, el nuevo disco que presenta este viernes en vivo, no es ni un ensueño psicodélico ni una fantasía de vanguardia, sino una dura e insistente renovación del gusto de Kuve por los ritmos más bailables , una apuesta por la fortaleza, pero también un toque de atención para querernos más. Nueve rompepistas que beben de Dua Lipa, Miley Cyrus, Charli XCX, The Weeknd, CHVRCHES, e incluso Rafaella Carrá, que completan un disco divertido con un brillo pop noventero, y esa voz tan capaz de opulencia como de reprimenda mordaz.

El 'No drama tour' arrancó hace unas semanas en Madrid. Simplemente ser una estrella del pop no basta. Kuve es imparable.

¿Cuándo y con qué idea nace No Drama?

No drama marca un punto de inflexión en mi carrera, y llega en un período de crecimiento personal y artístico. La idea de hacer algo diferente nació en la época de confinamiento, pero, más allá de la pandemia, ha habido cambios significativos en mi vida y mi forma de verla que también se reflejan en mi música. No drama nace con la idea de hacer bailar, reír, llorar para sacar, liberar. Me apetecía mucho hacer un disco autoterapéutico, auténtico, sin restricciones. Este álbum representa una fase de autoexploración y reinvención artística en mi camino.

Has trabajado durante meses en él, experimentando, y le has dado un giro a tu estilo. ¿Qué lo motivó? ¿Ha sido tu disco más complicado?

La verdad es que el motor detrás del cambio de estilo fue la necesidad de evolucionar y también, por qué no, desafiarme creativamente. Quería un cambio y tenía claro el camino, pero no la forma de ejecutarlo al principio. No drama es el disco al que más trabajo y tiempo le he dedicado, porque lo he trabajado desde la composición hasta la producción a todos los niveles. Por ejemplo, a nivel lírico, lo sencillo para mí, ha sido más complicado. No estaba acostumbrada a utilizar un lenguaje sin metáforas ni prejuicios, y eso para mí ha sido un gran ejercicio del cual me siento orgullosa. Cada canción ha tenido su tiempo, su cariño, y eso me ha encantado en el proceso.

¿Has podido hacer verdaderamente lo que te da la gana o algunas cosas hay que mantenerlas para seguir en el juego?

Para mí, la libertad creativa ha sido esencial en todo el proceso, y No drama representa una afirmación de mi propia revolución a nivel artístico, sin pensar en nada más.

¿Qué equipo te ha acompañado en este viaje? ¿Qué papel ha podido tener Road Ramos en la creación de este disco?

Estoy muy orgullosa del equipo que me ha acompañado de principio a fin en este proceso. Con Rocío empezó todo; fue el germen de esta nueva etapa. Con ella compuse Te conocí en un after, y empezamos también con el esqueleto de Cómo será. Después, con Antonio Poza de Miss Caffeina compuse y co-produje Queen M. Con Mario Vigara ya culminé este disco y me junté a co-producir mano a mano todos los temas, dando una vuelta a todo y componiendo juntos también algunos de ellos. Mario ha sido mi descubrimiento total, y sin él este disco no hubiera sido para nada lo que es. Madbel y Omar Martinez (el chico que llevo conmigo en el directo con programaciones y teclados) metieron muchos arreglos de teclado mágicos. Y por último, Raúl de Lara puso su toque en el proceso final, como mezclador e ingeniero. Con este equipo de cracks, nada podía salir mal.

¿En qué direcciones te has movido con No drama? ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Y por qué ese título?

No Drama lleva una dirección y un hilo conductor que es la liberación personal, que por supuesto es lo que da unidad al disco, porque en todas las canciones de algún modo te quitas algún lastre. El nombre es la esencia del álbum, porque la vida está llena de conflictos inevitables, de dramas personales, y aquí no tratamos de obviarlos, pero las canciones de No drama se convierten de alguna forma en una herramienta para liberarse de las tensiones, abordar la vida con otra actitud y dar importancia a la autenticidad y al amor propio, que falta hace.

Ahora has hecho más visible una faceta donde la electrónica y los ritmos más bailables son el núcleo de tu música. ¿A la felicidad por la electrónica, que decía Fangoria?

A la felicidad y al mensaje sanador y liberador, ¡por supuesto! Me apetecía mucho que así fuera. En cada etapa muestro lo que me apetece, lo que soy en el momento en el que compongo las canciones, y ahora mismo yo soy baile, luces, estribillos pegadizos y 'No drama'.

Observo un cambio sustancial a nivel lírico. Escribes de forma sencilla y directa. Muchos artistas escriben mejor música cuando están tristes ¿Y tú?

Sencilla, directa, y para mí un reto hacerlo así. En realidad depende mucho, pero suelo inspirarme más o escribir más intensamente cuando estoy cabreada, triste, feliz, siempre desde el extremo. Aunque sí que es cierto que hay momentos para todo, y yo siempre voy apuntando ideas, frases que se me ocurren en las notas del móvil. Si alguien viera mis notas a veces pensaría que estoy algo loca [risas].

Supongo que, como directora de voces, habrá sido un capítulo fundamental para ti.

Dirigir voces también en mi disco ha sido una parte esencial en el proceso creativo a ese nivel. La gente no es consciente de lo importante que es darle atención a la voz y a todo lo que la rodea. Es que ni siquiera algunos cantantes lo saben. Es crucial para reflejar lo que se debe transmitir en cada tema, y para mí es una gozada poder controlar todo eso. En mi caso es “peligroso”, porque en mi casa tengo una cabina insonorizada en la que grabo muchas voces y, claro, se me va de las manos. Se puede ver claramente en los estribillos de Fluye, Lo que me dé la gana, Queen M... y en la cantidad de ‘ad libs’ que hay en el disco.

¿Te conocí en un after fue la canción con la que arrancó esta nueva etapa de Kuve? ¿Cómo has elegido los singles?

Te conocí en un alter marcó el inicio de esta etapa, ¡sí! Es la primera vez que lanzo tantos singles por separado, y me ha gustado mucho hacerlo así. Es una forma diferente de hacerlo, y sí que he sentido que así llega mucho más a la gente. Ha sido difícil elegir el orden; no veas para escoger el primero. Sí que es cierto que, por ejemplo, Queen M tenía el mensaje perfecto para este nuevo inicio: “Llevaba tanto tiempo queriendo hacer esto” es la frase perfecta para empezar una nueva etapa. Siempre me gusta hacer una escucha con gente cercana, y muchos coincidían en temas que tenías que ser single. Por ejemplo, Fluye sí que tenía claro que tenía que ser single sí o sí.

De Sana sana has dicho que se trata de "una oda al amor propio".

Es una reflexión sobre el amor propio y la importancia de cuidarnos. La canción habla de la autoaceptación y el autocuidado, que creo que hoy en día es un desafío en la sociedad en la que vivimos. Habla de que todos merecemos querernos y priorizar nuestra salud mental y emocional, porque si no empezamos por eso, no podemos construir nada. Nos autoexigimos demasiado, y tenemos que querernos más.

¿No Drama es un trabajo profundamente personal para Kuve? ¿Te ha servido de terapia para subir el ánimo, exorcizar demonios…? ¿Está pensado para escuchar de bajona?

El proceso de creación de No drama sirvió como una forma de procesar experiencias y emociones y de ponerlas sobre el papel. Es una autoterapia en toda regla, porque yo a veces no he fluido ante situaciones, no he sabido decir que no, no me he valorado ni me he cuidado lo suficiente o no me he dejado llevar por el qué dirán, y para mi era importante hacerme un recuerdo de que eso puede cambiar, y transmitirlo a la gente. El disco está pensado para gozarlo en cualquier situación, ya sea para subir el ánimo o para mantenerlo arriba en momentos de subidón.

¿Hay una relación de Fluye con las enfermedades mentales? ¿Es Kuve muy de vivir el momento?

Todo el disco toca temas relacionados con la salud mental y el bienestar emocional, y con Fluye quiero transmitir la importancia de vivir el momento presente y dejar fluir las emociones. Yo soy una persona libre, que no sigue ningún camino porque me lo dicte la sociedad. Siempre he hecho lo que en cada etapa he sentido que tenía que hacer, pero es cierto que he tenido momentos de bloqueo personal. Lo que quiero transmitir en este tema es que cada uno tiene que seguir su camino, dejarse llevar y valorar por mil lo que le haga feliz. A veces la gente está muy pendiente de lo que deja o deja de hacer el de al lado, y eso no es sano. Fluye y deja fluir.

¿Te sientes empoderada con No Drama? ¿Puede decirse que es un disco de tono feminista?

No drama me empodera como nunca antes lo había hecho ningún disco que haya compuesto, y me encantaría que empoderara también a toda persona que lo escuche. Al final hablo de liberación y de relaciones humanas, ya sean parejas, amistades... Claro, el mensaje lo lanzo yo, una mujer, y si ayuda a niñas a liberarse en la sociedad en la que vivimos y sirve de referente, sería feliz, pero también creo que es importante destacar que va dirigido a todo el universo.

¿Cómo has planteado este concierto? Te vimos en los conciertos de La2. ¿Va a haber bailarines?

Va a ser a tope de gama. Para mí era importante reflejar la esencia de No drama también en salas y festivales, así que conté para la producción de directo con Raúl de Lara, que lo ha preparado al milímetro con su Live Branding, y es brutal esta forma de hacerlo. El directo ha dado un giro de 180 grados que creo que mucha gente no espera, y estoy feliz, porque nunca he hecho nada parecido. Bailarines, visuales, luces, estrobos y mucha fiesta. Eso es lo que se viene en el concierto de la Sala REM el 15 de diciembre.

Has vivido grandes momentos y éxitos en los últimos años, como interpretar el himno de Mecano Un año más junto al propio Nacho Cano en la Puerta del Sol, en la Nochevieja de 2020. ¿Qué significó ese concierto para ti?

Cantar Un año más en la Puerta del Sol en ese final de año tan surrealista fue un momento brutal y emocionante. Fue un antes y un después para mí y, por supuesto, compartir esa experiencia con mi querido Nacho Cano, que contara conmigo y poder ser parte de un momento histórico fue una experiencia inolvidable.

Viernes 15 de diciembre. Sala REM, Murcia. 22.15 horas. Desde 15€