El ‘Fotógrafo del Año’ es murciano. Tan murciano como que empezó a experimentar con la cámara (de un iPhone 6) en «terrenos baldíos de Sangonera la Verde y alrededores». Ahora, no tanto años después, José David Riquelme viaja por el mundo en busca de la «captura» perfecta, y desarrollando tour fotográficos e impartiendo talleres; de hecho, en el momento de hacer esta entrevista se encontraba en Utah (Estados Unidos), explorando el terreno para encontrar los mejores sitios desde los que apuntar con su objetivo –y los de sus alumnos– hacia la Vía Láctea. Y es que lo suyo es la fotografía nocturna y de paisajes, como demuestran las fotografías que lograron este año en los prestigiosos Epson Pano Awards las mayores puntuaciones del certemen (de entre cerca de 2.300 presentadas desde más de cien países).

¿Qué le ha llevado a Utah?

Un taller que estoy preparando de fotografía nocturna con la Vía Láctea. La idea es explorar diversos lugares y evaluar su potencial como escenario del taller. Una vez familiarizado con el entorno, elaboro el itinerario y abrimos inscripciones. Este enfoque me permite garantizar que la experiencia sea realmente enriquecedora y que los participantes tengan la oportunidad de capturar imágenes memorables.

Pero supongo que no parará mucho tiempo por allí, que pronto reemprenderá el viaje. ¿Cuál es su plan de ruta?

Actualmente, estoy evaluando la posibilidad de organizar otro taller en Vietnam, con miras a su lanzamiento en 2024. Además, en febrero tengo programados tres más en Islandia. Son eventos únicos en los que exploramos la diversidad visual de distintos lugares y compartimos conocimientos fotográficos.

También realiza tours fotográficos. ¿A quiénes están dirigidos?

A todo aquel al que le guste tomar fotos, independientemente del nivel; puedes venir con tu móvil o con una cámara carísima. El tour más impactante es el de Islandia, donde las auroras boreales son un atractivo adicional para los participantes. Otro tour sumamente completo es el de Namibia, donde fotografiamos la vida salvaje, la tribu de los Himba y pasiajes impresionantes, además de hacer fotografía nocturna bajo uno de los cielos más asombrosos del mundo. Y luego tenemos viajes por Indonesia, Marruecos, Tenerife y, próximamente, Estados Unidos, China y Japón.

Entiendo que estos tours son una forma de compartir su pasión y de conocer también a otros fotógrafos, y de seguir, por tanto, descubriendo y aprendiendo. Según su experiencia, ¿qué es lo más importante para un fotógrafo?

Considero que la capacidad de improvisación es crucial, especialmente en mi campo, el de la fotografía de paisajes. Imagina viajar durante veinte horas hacia un lugar remoto con la única expectativa de capturar un atardecer espectacular y encontrarte al llegar con un cielo nublado. En momentos así es esencial saber adaptarte y transformar esas condiciones adversas; ponerlas de algún modo a tu favor, para lograr una imagen igualmente impactante incluso sin ese atardecer soñado que esperabas.

No soy ningún experto, pero tengo la sensación de que la paciencia también es clave...

Sí. Los momentos más propicios para la fotografía de paisaje suelen ser el atardecer y el amanecer, momentos en los cuales la luz es suave y no tan intensa como al mediodía. A menudo, al llegar a un lugar, tenemos que esperar varias horas antes de poder hacer las mejores fotos. La paciencia y la planificación son esenciales para aprovechar al máximo estas condiciones lumínicas.

¿Cuánto tiempo lleva viajando?

Llevo cuatro años dedicándome profesionalmente a la fotografía; tiempo en el que he tenido la oportunidad de visitar Portugal, Holanda, Italia, Islandia, Rusia, Marruecos, Namibia, Perú, Indonesia y Estados Unidos. Además, como te decía, tengo planes futuros de organizar tours más exóticos...

¿Cuándo y por qué comenzó a hacer fotografías?

Yo soy diseñador gráfico, y estuve veinte años dedicándome a ello de pleno. Pero mi vida laboral dio un giro importante hace aproximadamente siete años, cuando comencé a trabajar en una empresa especializada en la impresión en línea de fotografías de Instagram. Fue en ese momento cuando decidí tomarme más en serio la fotografía, empezando a capturar imágenes de manera más comprometida y compartiéndolas en mi propia cuenta de Instagram. Este cambio no solo enriqueció mi perspectiva creativa, sino que también amplió mi participación en el mundo de la fotografía, aportando una nueva dimensión a mi carrera profesional.

Tengo entendido que empezó haciendo fotografías con un smartphone...

Sí, con un iPhone 6. Empecé explorando terrenos baldíos de Sangonera la Verde y alrededores en busca de capturas interesantes, basándome únicamente en la composición. Como venía del diseño gráfico, tenía nociones al respecto, y enseguida vi la fotografía como una extensión natural de mi trabajo haciendo carteles.

¿Cuándo cambió todo?

En un viaje a Islandia. Quería capturar las auroras boreales, y eso me llevó a reconocer la limitación de mi teléfono. Fue en ese momento cuando decidí invertir en una cámara de mayor calidad. Y, a partir de ahí, comencé a participar en talleres con destacados fotógrafos de paisajes y a realizar cursos de edición fotográfica; cosa que continúo haciendo a día de hoy.

Las ganas de seguir descubriendo y fotografiando, supongo, van a más, no a menos. Y más con premios como el del pasado mes de octubre...

La motivación siempre encuentra impulso en los premios. Por supuesto, este tipo de reconocimientos son motivo de orgullo.

¿Qué ha supuesto para usted el galardón de los Epson Pano Awards, quizá el certamen más prestigioso del mundo en lo que respecta a la fotografía panorámica, su principal disciplina?

Pues mira, hace cinco años, cuando decidí comprometerme seriamente con la fotografía, lo hice albergando ya el apasionado sueño de destacar en los Epson Pano Awards. En esta última edición participamos fotógrafos de más de cien países, presentando un total de de 2.287 fotografías en la modalidad profesional, y logré el primer puesto en la categoría de ‘Paisaje y Naturaleza’, además del premio principal del certamen al Fotógrafo del Año. Sin duda, es un hito en mi trayectoria; un logro que no solo es un honor personal, sino también un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación que he invertido en mi pasión.

‘Fotógrafo del Año’, suena bien... ¿Se imaginaba que podría llegar a algo así?

La verdad es que todavía no logro asimilarlo. Han sido muchos años dedicados a la fotografía, siempre con la mirada puesta en este concurso, y finalmente ha llegado el momento...

De todas formas, esta no es, ni mucho menos, la primera vez que logra un reconocimiento similar...

No... Me nombraron ‘Fotógrafo del Año’ en 2021 y este mismo año en la categoría ‘nocturna’ de los 35Awards, donde competí con unos 120.000 candidatos. También he logrado cuatro medallas de oro consecutivas en el prestigioso Trierenberg Super Circuit de Viena, y he recibido algún otro reconocimiento destacado en los Siena International Photo Awards. También fui finalista en el Xposure International Photography Festival de Emiratos Árabes y galardonado con el premio ‘Amazing Clouds’ del International Landscape Photographer of the Year 2023.

Y sus imágenes han aparecido en medios de referencia como National Geographic, Forbes, El País... ¿Se puede vivir como fotógrafo freelance?

No, y menos en España, donde no hay costumbre de comprar imágenes para la decoración u otros fines. Aunque tengo una exposición itinerante que está visitando algunas salas de El Corte Inglés, la realidad es que esto supone más un gasto que una fuente de ingresos. En mi caso, los únicos ingresos sustanciales provienen de los viajes fotográficos y de la enseñanza. Si me limitara a la fotografía de paisajes y exposiciones, esto sería insostenible económicamente.

Entonces... ¿tiene patrocionadores? Quiero decir, ¿cómo costea sus viajes?

No cuento con ningún patrocinador. Compro yo mismo todo el equipo y me costeo con mi dinero los viajes de exploración. Una vez que he visitado el lugar y he planificado el itinerario, todo queda en el aire, a la espera de que el tour se complete. Todos los viajes están en www.icemonkeytours.com.

José David, ¿qué busca cuando hace una de esas grandes fotografías de paisajes que vemos, por ejemplo, en su web o en Instagram? Porque son imágenes que parecen casi irreales...

Bueno..., muchas de mis fotografías más impactantes se capturaron durante la noche, ya sea la danza de las auroras boreales o la espléndida vía láctea. No obstante, los momentos mágicos del amanecer y el atardecer también desempeñan un papel crucial. Durante estas horas, se crea una atmósfera mística que dota a las fotografías de una cualidad única, haciéndolas parecer irreales y extraordinarias. La suave luz que pinta el cielo durante estos momentos mágicos del día contribuye a realzar la belleza del paisaje, transportando a los espectadores a un mundo donde la realidad se entrelaza con lo extraordinario.

¿Y cómo se consigue un estilo, que todas parezcan de la misma serie, bajo su firma?

En mi proceso de edición, busco deliberadamente capturar y resaltar esa atmósfera mística que tanto me fascina. De manera involuntaria, me doy cuenta de que, sin pensarlo conscientemente, cada vez que edito, mi enfoque se dirige instintivamente hacia la creación de ese aura especial; es como si mi visión artística estuviera intrínsecamente vinculada a la búsqueda de esa magia que envuelve mis fotografías. Diría que es una conexión innata que se manifiesta de manera natural en mi trabajo de edición.

No sé donde leía, hace un tiempo, que la tecnología había mejorado la capacidad del ojo humano para captar los colores. ¿Se ve mejor el mundo a través del objetivo?

En el ámbito de la fotografía nocturna, sí, ya que al capturar una imagen durante la noche en un paisaje con exposición prolongada, la cámara logra registrar mucha más luz de la que nuestros ojos pueden percibir. Digamos que la fotografía logra revelar un mundo mágico que permanece oculto a simple vista. Sin embargo, si hablamos de amaneceres y atardeceres, las cámaras todavía no pueden capturar con precisión toda su belleza...