‘El pacto’ se certifica

Con su inconfundible estilo vocal y su habilidad para transmitir sentimientos profundos, el cantante y compositor cordobés Antonio José ha conquistado los corazones de millones de seguidores en todo el mundo. Su talento innato y su pasión por la música han consolidado al ganador de la tercera edición de La Voz España como una de las voces más destacadas de la escena musical actual. Tiene ya ocho álbumes publicados, más de 1.3 billones de streams, 15 discos de Oro, 12 discos de platino y 3 millones de fieles seguidores que corean sus canciones en todos los conciertos.

Antonio José, que mañana se presenta en el Auditorio El Batel de Cartagena, es capaz de sorprender siempre con nuevos sonidos y mensajes. Empezó 2023 con Hoy no estás sola, una canción de esperanza y libertad, el cuarto adelanto de su álbum El pacto (2023). En La noche perfecta, otro adelanto, mezcló diferentes estilos, con predominio de la bachata, y toques electrónicos.

En El pacto, Antonio José quiere mostrar su verdad. Grabado entre Madrid, Sevilla y Miami, cuenta con la colaboración de dos grandes amigos que han querido sumarse a este nuevo proyecto: Miguel Poveda y el mexicano Kurt.

Las inquietudes del artista de Palma del Río le llevan a aproximarse a ritmos y sonidos nuevos, pero siempre desde su mundo pop y sin perder la esencia que le identifica en todo el mundo. Alejandro Fernández, Mort, Luciano Pereyra, Cami, Kurt o Greeicy entre otros muchos, son solo algunos de los artistas que han grabado con él en sus anteriores discos. Tras un periodo en el que participó en diferentes proyectos televisivos con gran éxito, ahora Antonio José se ha embarcado en una nueva gira, con repertorio, producción y formato renovados.

Sábado, 21.00 horas

Auditorio El Batel, Cartagena

35/45/55/60 euros

SOTO ASA

Reguetón a cámara lenta y de espíritu zen

Soto Asa sigue siendo el artista más imprevisible y único del panorama. Siguiendo sus propias reglas ha crecido hasta conseguir uno de los repertorios más sólidos de la escena urbana. El ceutí se inspira en la noche y el ambiente de club, y sus discos rebosan cortes de pulso electrónico en clave reguetón, donde lo mismo habla de mancharse las Nike que de (mucho) sexo o de «maleantear». En Coupé proclama que su «flow está clean», y colaboran colegas como La Zowi, aunque también ha firmado canciones junto al pope Yung Beef o la internationally Bad Gyal.

Pero en el mundo fluorescente del Soto, el que mañana desplegará en la Sala Mamba! de Murcia, está él y nadie más: su escena empieza y acaba en él, en su reguetón a cámara lenta y su espíritu zen. No se parece a nadie; si acaso, otros intentan imitar su imaginario. Atendiendo a su fijación con la estética gamer, podría decirse que hace música en una pantalla que nadie más ha podido desbloquear.

Sábado, 22.00 horas

Sala Mambai, Murcia

23/26 euros

ROBERTO GIMENO QUINTET

Jazz contemporáneo con la guitarra como actriz protagonista

Motivado por los sonidos del jazz contemporáneo, el guitarrista murciano Roberto Gimeno presenta esta noche en Jazzazza Jazz Club Lugares y logaritmos, su segundo trabajo en solitario: cinco composiciones propias para guitarra, contrabajo, piano, saxofón y batería. Junto a él estarán cuatro músicos de gran relevancia en el panorama jazzístico: Enrique Simón, Pepe Pérez, Antonio Peñalver y Andrés Lafuente. Su primer disco, Horizonte (siete piezas originales enmarcadas dentro del jazz-fusión) lo publicó tras más de dos décadas en diversas formaciones.

Roberto Gimeno es Maestro en Especialidad Musical (UMU) y titulado RSL grado 8 especialidad jazz. Ha formado parte de numerosos proyectos de jazz y fusión, como Funk Thing Septet, Four Quintet, LCDFunk, B.Dog o Elena Gómez Sings Jazz, y ha colaborando con diversas formaciones y proyectos artísticos como músico eventual, de estudio, directo y composición.

Viernes, 22.00 horas

Jazzazza Jazz Club, Algezares

12/20 euros

MEDITERRANEAN METAL MANIAC FEST III

La noche de Kev Riddles

Si te va la NWOBHM (New Wave of British Heavy Metal) tienes una cita ineludible este finde en la sala Garaje Beat Club de Murcia. Dos clubes de heavy metal underground, los murcianos Hellions HMFC y los alicantinos Mediterranean Metal Maniacs, unen fuerzas para ofrecer un fin de semana repleto de conciertos con los británicos Tytan como principal atractivo. Liderados por el bajista Kev Riddles, serán los headliners de la jornada de este viernes, que obedece a la tercera edición del Mediterranean Metal Maniacs Fest.

De hecho, Kev Riddles, bajista del primer álbum de Angel Witch, se subirá al escenario de GBC con dos bandas diferentes: por un lado los míticos Tytan, que son un clásico de la NWOBHM, fundada por el propio Riddles, y su nueva banda, Kev Riddles’ Baphomet, que toma el nombre de la legendaria canción de Angel Witch, con un repertorio basado en los temas de su primer álbum homónimo, publicado en 1980, además de otras canciones de la NWOBHM en las que Riddles estuvo involucrado. Completan el cartel los madrileños Invaders, que llegan a la capital del Segura con su primer disco, Beware of the night (2022), después de pasar por otros festivales de club del país, y Rave in Fire, con su potente hard and heavy ochentero.

Viernes, 19.30 horas

Garaje Beat Club, Murcia

22/24/40/45 euros

HELLIONS HMFC FEST I

Del progresivo al speed metal

Este sábado se celebrará la primera edición del Hellions HMFC Fest, organizada por el club murciano del mismo nombre, que contará como atractivo principal con Phantom Spell, banda progresiva liderada por el músico inglés afincado en España Kyle McNeill. El británico ya se ha presentado con este proyecto en el prestigioso Keep It True alemán, y ahora llega a Murcia con su EP debut debajo del brazo, Immortal’s requiem (2022).

Pero McNeill y los suyos no estarán solos. Desde Barcelona llegan Redshark, con tintes de power y speed metal, representantes de la potente escena catalana de los últimos años., y juegan en casa Chantrice, con miembros de Murcia y Elche, cuya propuesta se inspira en bandas norteamericanas como Fates Warning, Queensrÿche o Crimson Glory.

También estarán en este primer Hellions HMFC Fest los también catalanes Whirlwind, que aprovecharán su visita a la capital del Segura para presentar en directo las canciones de su álbum debut, 1714 (2022), con épicas letras inspiradas en el sitio de Barcelona y la Guerra de Sucesión española (¡toma ya!), y un estilo cercano al power metal alemán de los ochenta de bandas como Running Wild o Rage. Y, por último, los portugueses Wanderer, que vienen de Oporto con un estilo inspirado en el speed metal clásico de los primeros Blind Guardian o Helloween.

Esta intensa sesión de heavy metal por partida doble acabará ambas noches con pinchadas a cargo de los clubes.