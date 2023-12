El extremeño Luis Pastor (Berzocana, 1952), Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, es uno de los referentes de la canción de autor en nuestro país. Con una discografía numerosa y dilatada en el tiempo, llega a Café de Alba para interpretar en directo los temas de su último trabajo, Extremadura fado (2022), y algunos éxitos de su fecunda carrera.

Con una trayectoria de más de cincuenta años, el compromiso político del cantautor es firme desde el inicio de su carrera: desde su primera canción, de 1972, todavía en plena dictadura, hasta Extremadura fado, que «no es otra cosa que Luis Pastor en estado puro», según el texto de presentación; una vuelta a los sonidos de su tierra y de la vecina Portugal, a «la raya» fronteriza donde se fusionan.

Emigrante contestatario y rebelde en el Vallecas de los setenta, Pastor empezó a cantar muy joven. El título de uno de sus primeros discos, Fidelidad, se refería a la firmeza de su compromiso. Hoy sigue conservando el espíritu crítico, la poesía y el humor de sus letras. A. H. S.

Viernes 1. Café de Alba (20,00h y 22,00h) Entradas Agotadas

Un concierto entre lo teatral y lo humorístico

No anda la escena española sobrada de carisma y transgresión, ni de alternativas diferentes e inteligentes como la propuesta de Daniel Soler, AKA ‘Daniel Higiénico’, cuyo espacio artístico es ajeno a los convencionalismos. Abandonó ya no tan joven su antiguo empleo de mecánico de automóviles para dedicarse a la música, y pronto se hizo acompañar por La Quartet de Baño Band, que le permitiría no tanto ofrecer un concierto rock al uso como utilizar todo el potencial del escenario para desarrollar un espectáculo diferente. En ello tenía mucho que ver su faceta humorística.

Resuelto desde el principio a evitar límites genéricos, el nuevo álbum de Daniel Higiénico, Demasiado viejo para el reggaetón, demasiado joven para morir (2023), contiene rock, punk, tango, country, música celta, swing, rumba, reggae... y un reggaetón. En las letras, el humor grueso se codea con la poesía, y el drama con la comedia. Lo importante es contar historias. Lo presentará mañana un singular concierto/espectáculo en el Café de Alba de Murcia.

Sábado 2. Café de Alba. 21,30h. 10€