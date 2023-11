El escritor coruñés Pedro Calatrava se convirtió este miércoles en el primer ganador del Premio de Novela ‘Fundación Mediterráneo’, convocado por la entidad que da nombre al certamen y la Universidad de Murcia. De este modo, fueron Luis Boyer y José Luján, máximos representantes de ambas instituciones, junto con Francisco Florit, presidente del jurado, los encargados de anunciar el veredicto de los expertos, que destacaron El hombre azul como la mejor de entre las más de novecientas obras presentadas, de más de una treintena de nacionalidades diferentes.

Los miembros del jurado, formado por el catedrático Francisco Florit, el escritor Vicente Molina Foix, las académicas de la RAE Soledad Puértolas y Clara Sánchez y Silvia Pratdesaba, de la editorial Pre-Textos, destacaron en el acta del fallo del premio «que el autor haya sido capaz de construir una muy buena novela que narra la evolución personal de un hombre en la edad madura y que será capaz de encontrar, a través de diversas peripecias y una vez jubilado, su sentido en la vida. Es una novela de formación en la edad madura», resaltaron.

Por su parte, Florit señaló durante la rueda de prensa –celebrada en la sede murciana de la Fundación Mediterráneo– que El hombre azul es «una novela entretenida, que se lee bien», pero que, sobre todo, llama la atención por la construcción del personaje protagonista: «Un jubilado captado por una sociedad secreta que lucha con métodos muy poco ortodoxos contra todo tipo de delincuentes. Esa lucha, le da sentido a su vida», aclaró.

El propio autor, Calatrava, intervino en el acto vía videoconferencia, y aseguró que conocer el fallo fue como «un shock» para él. «Me presenté como quien compra un billete de lotería, pensando que no va a tocar. Mi sorpresa ha sido recibir la llamada, y me ha dado un subidón tremendo que aún estoy tratando de digerir», reconoció el gallego. Y es que, como él mismo se encargó de recordar, es un «recién llegado» al mundo de la literatura: «Esta es mi primera novela. Aunque siempre he escrito, desde chaval. La cuestión es que a lo largo de mi vida he empezado infinidad de novelas, pero no había logrado terminar ninguna hasta El hombre azul. En un momento determinado, me di cuenta de que la vida no es eterna y me dije: ‘O espabilas o no hay novela’, y al final salió a base de trabajo, trabajo y trabajo», explicó.

A preguntas de Soledad Puértolas sobre el proceso creativo de la novela, Calatrava afirmó que, en su caso, «más que de escribir, ha sido un trabajo arduo de borrar»: «Si he escrito cien palabras, he borrado quinientas y he rehecho mil. He tenido ese tiempo y esa pausa que te da la edad», reflexionó el autor de la novela premiada, que tiene una dotación económica de 20.000 euros y la garantía de que contará al menos con una edición de ochocientos ejemplares a cargo de la editorial Pre-Textos.

El certamen

Por su parte, Luis Boyer aseguró que la literatura forma parte «del ADN de la Fundación Mediterráneo», como demuestran los tres premios literarios que convoca anualmente la entidad, la gestión de la Casa Museo Azorín de Monóvar y el hecho de custodiar los legados del propio Azorín, Carlos Arniches y, entre otros, Gabriel Miró. «La Fundación quiere ser un punto de encuentro, reflexión y crecimiento, y un apoyo a la creatividad y a los nuevos talentos», añadió Boyer, quien, en este sentido, celebró la elevada participación en este certamen –para ser exactos, 933 propuestas procedentes de 33 países distintos–, lo que «acredita la extraordinaria condición internacional de este premio de novela en su primera edición».

Entre los países que más obras aportan se encuentran España (568), Argentina (148) y México (41), seguidos de Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Estados Unidos, Cuba, Francia, Bolivia, Ecuador, Brasil, Canadá, República dominicana, Israel, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Irlanda, Italia, Suiza, Suecia, Reino Unido, Andorra, Austria, China, Japón, Corea, Países Bajos, Nueva Zelanda y Noruega. También debe destacarse que han llegado originales de las diecisiete comunidades autónomas de España.

Entre los rangos de edad, los más participativas han sido los escritores y escritoras de entre 46 y 60 años (400 novelas), los mayores de 60 (318), mientras que 151 corresponden a las edades comprendidas entre los 36 a 45 años.