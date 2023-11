Los Lagos de Hinault son Carlos Ynduráin (compositor principal) y Matilde Tresca. Carlos procedía de Portonovo, tras cuya repentina disolución decidió continuar con la música. Reclutó a Matilde para la causa y afrontó la aventura de componer.

Próximos en ocasiones a The Vaselines o Magnetic Fields, Los Lagos de Hinault son chispeantes y sofisticados, elegantes y gamberros. Los ritmos programados, las guitarras eléctricas y las voces de Carlos y Matilde son el entramado perfecto para construir canciones anticonformistas y antiaburrimiento, en las que su pop sencillo se combina con una percepción del paso del tiempo cada vez más dramática, a base de pegadizas melodías vitalistas y letras con mucho sentido del humor.

Por razones obvias, el anterior álbum de Los Lagos de Hinault, Soledades (Fikasound, 2020), producido por Jota (Los Planetas) y David Rodríguez entre otros, no pudo ser presentado en directo. El quinto, sí: Flores de Oriente (Fikasound 2023), publicado hace unos días, mantiene las cajas de ritmos, las guitarras y los juegos de voces, y ha contado en la producción con David Rodríguez (La Bien Querida, La Estrella de David), Lucas Bolaño (aka Estrella Fugaz) y el propio Carlos Ynduráin.

Este sábado, Carlos visitará Murcia (donde por cierto Los Lagos de Hinault dieron su primer concierto) para actuar en formato solitario; será en Cooperativa Ítaca.

¿Qué tal por el Málaga Popfest? ¿Se hacen indispensables este tipo de eventos como alternativa al mainstream imperante?

Pues ha ido muy bien: es fundamental que haya gente que haga cosas sin tener como prioridad el ganar dinero.

¿Qué viaje ha recorrido, qué emociones ha implicado la creación de Flores de Oriente? El acabado es magnífico. ¿Cuánto tiempo has tardado en dar forma al disco?

Lo he compuesto durante los tres últimos años, una etapa en la que estuve viviendo en Hong Kong. Gran parte del disco está grabado también en esa época. Cuando volví a Madrid también grabé algunas otras canciones que quería que tuvieran otro sonido.

¿De dónde viene el título? ¿Son muy distintas estas flores de Oriente de las de Europa?

Nuestro segundo disco se llamaba Flores de Europa, pero no había un motivo más allá de lo puramente estético: sonaba bonito. Después de mi estancia en Hong Kong, me pareció apropiado marcar que el disco surgía de ese contexto específico.

¿En torno a qué gira este disco? ¿Qué concepto abordan estas nuevas canciones?

No había un concepto premeditado, pero supongo que hay bastante crisis de los cuarenta y soledad.

Por cierto, creo que nunca llegué a saber de dónde sale el nombre del grupo…

La etapa de los lagos de Enol la rebautizaron así los periodistas de la vuelta del 83, pensando que ganaría Bernard Hinault.

En Flores de Oriente ha colaborado Andrea Buenavista, David Rodríguez (La Estrella de David) produjo algunas canciones, y la mezcla es de Lucas Bolaño (Estrella Fugaz). ¿Se grabó en diferentes tiempos hasta encontrar el momento preciso y totalmente apetecible?

Casi todo lo grabé en Hong Kong con mi ordenador, aunque David Rodríguez me mandó pistas de bajos y de guitarras. Mezclé toda esa parte yo allí. Cuando volví, grabé con David las canciones que produce él. Lucas las mezcló.

¿Qué aporta David Rodríguez al sonido de Los Lagos de Hinault?

David tiene un talento increíble para vestir las canciones. Verle haciéndolo en tiempo real es impresionante, y da mucha envidia. Tiene en la cabeza el sonido apropiado, la textura apropiada y, sobre todo, el concepto apropiado.

Las canciones de los Lagos de Hinault son en apariencia sencillas, y las letras, uno de los mayores atractivos, con esa mezcla de costumbrismo, ironía e ingenuidad. ¿De qué recursos echas manos para crearlas? ¿Te divierte emplear palabras algo rebuscadas?

Me gusta meter palabras rebuscadas y un poco demodés. Más allá de eso, no sé muy bien de dónde viene lo demás. Voy dando vueltas y vueltas a qué decir y cómo decirlo, hasta que me quedo satisfecho. A veces pasa todo en un rato y a veces tardo años.

Todas las canciones han sido escritas por ti. Siempre me ha llamado la atención los recursos narrativos de tus letras. ¿Cómo sueles trabajar las canciones?

Hago el tonto con la guitarra hasta que surge una melodía. A partir de ahí, hay que esperar a que un día surja una primera frase adecuada para esa melodía. No tiene por qué coincidir con el primer verso. Después, todo se construye de manera un poco más consciente en torno a ese primer apunte.

¿La habilidad para sacar frases tan precisas y al mismo tiempo sorpresivas es una de las características más distinguibles de vuestra música?

Me gusta pensar que sí, que las letras están bien hechas y que son una parte muy importante de las canciones.

Portonovo tuvo un final repentino. ¿Ha dejado huella en las canciones de Los Lagos de Hinault?

Pues al principio Los Lagos no se parecían en nada a Portonovo. En los últimos discos sí he vuelto a ver cierta conexión: la preocupación por el paso del tiempo creo que ya aparecía en las canciones de Portonovo.

La imagen de la portada es un retrato de Wo Hing, la cuarta concubina de He Xing de Hong Kong. ¿Encierra algún mensaje o enfatiza alguna estética en concreto que quieras transmitir?

Es un poco la versión oriental de la portada de Flores de Europa.

Cecilia fue grabada con el móvil. ¿Fruto del azar? ¿Te gustó el resultado?

Mis amigos de Hong Kong me tomaban el pelo con que me gustaba una compañera de trabajo que se llamaba Cecilia. Yo lo llevé al extremo y les mandé esa canción de amor exagerado una noche que estaba un poco borracho en casa. Fue casi improvisada. En el disco se recoge la misma versión que les mandé. Me hacía gracia mantenerla así como testimonio… Como souvenir.

Hicisteis Amor en frío de Radio Futura. ¿Qué hay de otros músicos en este nuevo disco?

Hicimos también Dictador Serbio de Rajoy Division en el disco anterior. En Flores de Oriente creo que no hay nada explícito de ningún otro grupo…

Oye, Karakuchi me sugiere la voz de Nacho Vegas. ¿Te pasa a ti también? Y Lo primero es el agua podría pasar por una canción de J de Los Planetas, que colaboró en un disco anterior.

Sí, lo de Nacho Vegas lo pensé mientras la grababa. De hecho, en la parte que digo “buscad un hombro en que descansar”, con esa voz distorsionada, estoy utilizando conscientemente un efecto muy Vegas… Me hacía gracia insistir en el parecido. La de Lo primero es el agua es verdad que le quedaría muy bien a J dándole un tono muy épico y tal…

No pudisteis presentar Soledades. ¿Cómo os fue con el disco?

Pues es el disco que más rápido se ha vendido. Está agotado.

¿Vosotros también os sentís unos chicos sensibles? ¿Sensibilidad, tristeza o melancolía definen vuestras canciones?

Hombre, cierta sensibilidad es necesaria para hacer canciones. Nunca he tenido muy claro si éramos un grupo triste, aunque me lo decía la gente. Flores de Oriente sí me parece indudablemente triste.

¿El concepto 'vuelta ciclista a España' te produce algún tipo de nostalgia?

Claro. Cuando yo era pequeño era algo bastante relevante en la sociedad en general. A mí me gustaba mucho.

Muchos nuevos grupos, da la sensación de que necesitan petarlo pronto y rápido. ¿Vosotros os obsesionáis con ello?

Me gustaría tener más éxito, pero no quiero hacer demasiadas concesiones. Si el éxito llega, pues guay, pero con mis reglas.

Sácame de dudas ¿el debut en directo se produjo en Murcia, alejados de amigos, por la terrible vergüenza que pasas, Carlos, en el escenario?

Sí, quería probar primero en un sitio donde no me conociera nadie y pudiera hacer el ridículo sin consecuencias.

Por lo que vemos en la agenda, los conciertos programados son acústicos, y aquí a Murcia vienes solo. ¿A qué se debe? ¿Qué planes tienes para presentarlo?

No somos un grupo con tanto tirón como para poder tocar en tantas ciudades como nos gustaría. En aquellas en las que no sea posible ir con banda, intentaré ir yo solo.

Sábado 18. Itaca, Murcia. 21.30 horas. 6/8€