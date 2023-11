La banda valenciana Los Zigarros vuelve a Murcia con la gira de Acantilados, su quinto disco (cuarto de estudio), grabado en Estudio Uno de Colmenar Viejo (Madrid) bajo la producción de Leiva.

Acantilados es un disco poliédrico en el que los hermanos Tormo y los suyos han plasmado un espectro sónico cada vez más abierto. Supone el regreso de Los Zigarros con nuevo material de estudio desde su último trabajo, Apaga la radio (Universal, 2019), aunque entremedias sacaron un disco crudo y sin postproducción grabado en el Circo Price poco antes del estallido de la pandemia. Aquellas dos veladas del Price figuran entre las mayores reuniones del rock nacional de los últimos años, muy en la línea de Dos noches en el Price de M-Clan. Fito, Tarque, Leiva, Ariel Rot, Aurora García, Carlos Raya y Ángel Wolf se unieron a la fiesta. A comienzos de verano adelantaron el single Aullando en el desierto, y el pasado 7 de septiembre descubrieron un segundo tema: Rock rápido.

No obstante, la fortaleza de la banda integrada por Ovidi Tormo (vocalista y guitarrista), Álvaro Tormo (guitarrista), Adrián Ribes (batería) y Nacho Tamarit (bajista) estriba en su contundente directo. Los Zigarros son eso, rock puro y eléctrico, sin medias tintas. Lo han dejado expuesto en discos de estudio, muchos conciertos y teloneando a los mismísimos Rolling Stones en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, (gira No Filter European Tour). Todo ello les ha erigido como "la gran esperanza del rock español", y así lo confirma la plana mayor que ha sostenido este género y que no dudó en arropar a la banda valenciana en su primer álbum en directo.

Asumiendo a rajatabla ese manual de estilo de rock ‘n’ roll que arranca con Chuck Berry, Los Zigarros le deben mucho a The Rolling Stones, y recuerdan a bandas como Tequila o Burning. Se traen su rock and roll de la vieja escuela, acompañado de nuevas influencias que les rejuvenecen. Y encima, además de a los Stones, también han tenido la fortuna de acompañar a AC/DC en sus conciertos españoles.

Sala Mamba, Murcia. Sábado, 11 de noviembre. 20.30 horas. 25 euros.