Los madrileños Morgan vuelven por aquí tras haber pasado hace unos meses con su gira de salas, que sucedió a la que emprendieron por auditorios y teatros con The River and the stone (2021). Y es que Morgan es un grupo de directos. De hecho, el concierto que ofrecieron el pasado 21 de enero en el WiZink Center de Madrid –bautizado como Morgan & The Golden Family– fue grabado y se ha convertido en uno de los hitos más relevantes en la intensa historia de la banda madrileña. Durante el show repasaron los clásicos de sus tres discos de estudio, en un formato que utilizan en ocasiones muy excepcionales: acompañados por la ‘Golden Family’, con secciones de vientos, cuerdas y coros. Además, hubo colaboraciones de Alejandro Ovejero y Quique González.

El disco, disponible sólo en formato de triple vinilo y a la venta exclusivamente en los conciertos de fin de gira que la banda ofrecerá hasta febrero de 2024, incluye los 18 temas del concierto íntegro, así como un extra con tres cortes del EP Cool Mood Sessions. Además, ya está disponible en plataformas y en YouTube el single de adelanto, Sargento de hierro, con la colaboración de Quique González. La filosofía de la banda no ha cambiado en absoluto; se lo siguen tomando todo con calma y serenidad. "En lo musical, siempre queremos avanzar, probar cosas y trastear hasta que damos con algo que nos gusta", asegura Nina de Juan A punto de venir al Cartagena Jazz Festival –actuarán esta noche en el Nuevo Teatro Circo–, en uno de los conciertos con los que despiden The River Tour, charlamos con Nina de Juan, su vocalista, sobre cómo están viviendo este momento. Venís al Cartagena Jazz tras el éxito del Wizink Center... Venimos de una gira muy bonita y muy divertida, y la noche del WiZink fue maravillosa por el formato y el cariño que recibimos, sí. ¿Se ha convertido en el nuevo templo de la música en España? No sé si templo, pero sí es un lugar especial. Nosotros hemos visto allí muchos conciertos que nos han marcado. ¿Qué relación tenéis Morgan con el jazz? Con el jazz tenemos buena relación. Además, hemos tocado ya en algunos festivales del género, y siempre hemos disfrutado mucho. Recordamos con mucho cariño el Jazzaldia, por ejemplo. Morgan & The Golden Family - Live at WiZink Center es el título del disco en directo en el WiZink Center. ¿Se ha convertido en uno de vuestros hitos más relevantes? Para nosotros fue una noche especial, porque contamos con la Golden Family, que es un lujazo, y además sentimos mucho cariño del público. Por lo menos, dimos un pasito más y nos dio muchas alegrías. Durante el show hicisteis un repaso de vuestros clásicos en ese formato, que utilizáis en ocasiones muy excepcionales, junto a la Golden Family. ¿Fue complicado hacer el set list para aquel concierto del WiZink? Con los arreglos de Álex Serrano y Ernesto Millán, sabíamos que cualquiera de nuestros temas iba a sonar maravillosamente. Pero sí, siempre queremos que el repertorio sea un viaje coherente, que haya un poco de todo y que nos permita transmitir y disfrutar de tocar, con lo que nos gusta darle unas cuantas vueltas... El concierto contó con un par de colaboradores muy especiales: Alejandro Ovejero y Quique González. ¿Queríais compartir con ellos este logro? Con Quique siempre tenemos ganas de contar, por todo lo que significa musical y personalmente para nosotros. Con ‘Ove’, al dar este pasito en Madrid, queríamos contar porque es parte de nuestra historia, y la verdad es que fueron dos momentazos preciosos. ¿Había intención de grabar un disco en directo, o salió después de lo bien que resultó? Queríamos dejarlo grabado; ya lo hemos hecho las veces anteriores en Madrid. Por si acaso, siempre mola tener ese material, ya sea para escucharlo tú al tiempo y ver qué pasaba, o para compartirlo, como hicimos en el caso del Price y ahora con el vinilo del WiZink. El disco estará disponible sólo en formato de triple vinilo, y a la venta exclusivamente en los conciertos de fin de gira. ¿Cuestión de actitud, o no solo? Es una edición muy especial, y un triple vinilo es complicado de sacar adelante, así que hemos hecho una tirada pequeña y especial, y creemos que durante el fin de gira será bonito compartirlo en los conciertos. Habéis publicado ya tres discos de estudio y uno en directo. ¿Algún cambio en vuestra filosofía y en cuanto a influencias últimamente? Siempre vamos escuchando cosas nuevas. Aunque siempre también cada uno tiene sus tendencias y sus bandas favoritas, nos gusta un poco combinarlo todo. Respecto a la filosofía de banda, seguimos con la de siempre. Y respecto a la música, siempre queremos avanzar, probar cosas y trastear hasta que damos con algo que nos gusta. ¿La gira con Fito os sirvió para ganar confianza, os abrió puertas? Fue una pasada de viaje. Vivirlo desde dentro fue un regalo, y estamos superagradecidos de haber podido vivir esa experiencia, de compartir con Fito y la banda, con todo el equipo y con su público, que nos trató superbién. ¿La música debe remover por dentro? ¿Cómo habéis logrado vencer la barrera del idioma? Nunca le hemos dado mayor importancia. Nos han salido los temas que nos han salido; algunos salieron en castellano, y también nos gustaba que formasen parte de los discos. Creemos que hay que intentar hacer lo que te salga natural, sin forzar ni vetar nada, y después, que cada canción encuentre su sitio dentro de los discos. «Soy una piedra, pero el río sigue y me tira hacia abajo…». ¿Cómo interpretar esa metáfora? Tiene varias interpretaciones, y además a nosotros nos gusta que cada uno tenga libertad de llevárselo a donde quiera. Una de ellas puede ser que, por mucho que uno sea fuerte, a veces no se puede con todo. Vuestras canciones tienen un evidente mundo propio y un sonido particular. ¿Cómo las trabajáis? ¿Cuál es el secreto del sonido de Morgan? Nos gusta coger la idea más o menos terminada, o el boceto que alguno hayamos traído, y trastear encima, darle vueltas, quitar y poner cosas, hablar, probar distintos instrumentos... En fin, divertirnos hasta dar con algo que nos guste, y ya tirar de ese hilo. Habéis hecho salas, teatros y festivales. ¿Dónde creéis que encaja mejor vuestra música y os sentís más cómodos? A nosotros nos gusta todo. Todos los escenarios que hemos tenido la suerte de pisar han sido un regalo, y como tal los disfrutamos. Los teatros con esa ceremonia y esos silencios, las salas con el calor y la energía, los festivales con esa luz de atardecer y tan divertidos… Lo disfrutamos todo. Después del WiZink, ¿empezó para Morgan una etapa nueva? No creemos eso, creemos que ha sido una parada muy importante y muy bonita del The RiverTour, pero aún seguimos tocando, y pensamos que este fin de gira nos va a traer muchas noches emocionantes también. ¿Cómo son los conciertos de esta gira? Pues yo creo que son intensos, que tienen su parte potente, su parte más emotiva, y que intentamos siempre que haya equilibrio, que sea divertido, y transmitir que tocar en directo es una de las cosas que más felices nos hace.