Desde que arrancó su andadura en marzo de 2002, la banda Álamo 51 no ha parado. Surgieron en los locales de ensayo Underground de Murcia y en apenas un año ya han pasado por un buen puñado de escenarios (tanto regionales como de más allá de nuestras fronteras regionales) y se han hecho notar en certámenes para bandas emergentes como el del Ventepijo, donde quedaron finalistas, y el del PedroPop, que ganaron en su vigésimo segunda edición. Sin embargo, ahora quieren hacer ruido en la capital del Segura y este jueves se subirán a la tarima del aula de Cajamurcia para presentarse en condiciones.

El quinteto, formado por Juanmi a la voz, Ismael Ros a la guitarra, Sueco al bajo, Antonio Garrido en los teclados y Tomás Ureña a la batería –todos músicos de dilatada trayectoria y con experiencia en otras bandas–, ofrecerá un concierto en acústico que será introducido por la DJ local Jutxa Ródenas a partir de las 19.00 horas y que contará con entrada libre hasta completar aforo. Además, la actuación servirá para presentar la que es la primera referencia de Álamo 51, un EP homónico de cuatro cortes grabado en El Miradoor de Alhama.

No obstante, en directo la banda combina temas propios con algunas versiones que consideran «obligatorias para cualquier noche de rock and roll»; eso sí, siempre filtradas por el particular estilo psicodélico del grupo, que bebe principalmente del rock de los setenta y de la tradición americana, «dando lugar a temas en los que combianna riffs de guitarra, bajo y Hammond con potentes ritmos de batería».