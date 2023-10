El tejano (de Houston) Alan Haynes, considerado uno de los más espectaculares guitarristas del Texas blues está de gira por España junto a Santiago Campillo.

Su carrera profesional se inició en 1970. Trabajó con leyendas del blues como Johnny Winter, John Lee Hooker, The Fabulous Thunderbirds, Albert King, Robert Cray, Bonnie Raitt, Otis Rush o Stevie Ray Vaughan. Después formó su propio grupo, Alan Haynes And the Stepchildren, con el que graba su primer EP: Seventh Son, acompañado por el virtuoso batería 'Uncle' John Turner, que ya había colaborado con Johnny Winter.

Santi Campillo ha sido y es un referente de la guitarra de rock, conjugando momentos de mucha técnica e inspiración. Después de dos trabajos más que solventes, A cara o cruz(2018) y Cadillac Blues (2021) , el que fuera guitarrista y fundador de MClan saca a la luz su mejor álbum hasta la fecha, Noche tras noche (2023), donde logra consolidar su sonido y alcanzar el reconocimiento que sin duda merece. Ahora ha vuelto a sus raíces de rock sureño, y continúa enalteciendo y expandiendo el legado musical que exploró durante su estancia en MClan, honrando a las personas, los lugares y los sonidos de su ciudad. Fiel a su estilo, pegado a su guitarra ceñuda y a sus letras de extrarradio, en las canciones de Noche tras noche abundan viejas temáticas y sonidos reconocibles. Hay realismo y relatos urbanitas, anhelos bucólicos que permanecen es estos casi cuarenta años de carrera, sin haber dejado nunca la carretera ni haber perdido su autenticidad.

Campillo tiene muy claro cuál es el camino por el que transitar sin desviarse un milímetro, desbordando entusiasmo, contagiando ilusión. Su fórmula funciona y le proporciona la confianza necesaria para mantenerse al margen de modas. Con uno de los mejores directos actuales, podemos asegurar que todo aquel que se deje arrastrar por sus melódicas guitarras sureñas terminarán viviendo una noche apoteósica.

Alan Haynes y Santiago Campillo se conocieron en Austin TX en 2011, y desde entonces les une una gran amistad, habiendo tocado juntos en numerosas ocasiones en Texas. En esta reunión especial presentan un exclusivo repertorio de blues, cuyo objetivo principal será homenajear a las grandes leyendas del blues texano, como Freddy King, Albert King, Albert Collins o Steve Ray Vaughan, haciendo del concierto algo especial e irrepetible. Alan y Santiago perfilan una rica simbiosis musical difícil de superar, y es algo que se percibe solo con verles juntos sobre el escenario. Dos bluesmen, uno de cada lado del océano, unidos por la misma pasión: la guitarra, el blues, el buen gusto y la elegancia a la hora de interpretar a los clásicos. Sobre el escenario dan cuenta de su grandeza.