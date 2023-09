Tras celebrar este verano las finales de dos de sus tres categorías musicales (Pop-Rock y Otras Tendencias) y coronar a sus vencedores, el certamen CreaMurcia retoma el hilo de sus quehaceres.

La 31ª edición del mayor certamen artístico de la capital del Segura celebrará la próxima semana sus finales de la categoría Artes Escénicas. Entre mañana lunes y el viernes, un total de diez obras, seleccionadas por un jurado profesional de entre las casi cuarenta que se inscribieron en el concurso, tomarán el escenario del Teatro Circo.

Durante cada jornada podrán verse dos de esas diez obras seleccionadas a partir de las nueve de la noche. La entrada a todas las citas está abierta al público y será gratuita, únicamente será necesario retirar una invitación en la taquilla del propio teatro, que abrirá sus puertas para ello dos horas antes de cada espectáculo. Cada una de las obras tiene una duración aproximada de una hora, por lo que cada noche podrá disfrutarse de dos horas de talento escénico. De esta manera, la convocatoria también consigue el doble objetivo de expandir las fronteras de la creación joven y atraer a nuevos públicos al teatro.

Bajo esta categoría, el CreaMurcia da cabida a todas aquellas propuestas artísticas que sus creadores identifican como teatro, circo, danza, performances, monólogos y, en general, cualquier creación, según indican en sus bases, «susceptible de ser representada en un espacio escénico».

Con sus representaciones, los artistas y colectivos que se subirán a las tablas del Teatro Circo esta semana tratarán de hacerse con alguno de los premios que otorga el concurso: 2.500 euros para el ganador, 1.250 euros para el segundo clasificado, y un tercer premio de 750 euros. Además, como las bases del certamen indican, se potenciará la inclusión de las obras ganadoras y nominadas en diferentes festivales y eventos del circuito escénico del municipio.

Programación

El primer doblete de representaciones será mañana, lunes 18. Pablo Egea aportará danza a la noche con 'En soleá', una pieza en la que, en sus propias palabras, busca «romper con los cánones establecidos» para abrazar su «verdadera esencia». Sobre una pieza de Miles Davis, Egea transmitirá los conceptos de soledad y falta de pertenencia en una pieza que,a demás, él mismo ha ideado y coreografiado.

Compartirá la noche con 'Animal negro tristeza', una obra teatral de La Cafetera dirigida por Carlos Esteve. Él y otros cuatro actores dan vida a un grupo de amigos que hace una escapada rural para desconectar, pero un incendio en el bosque les hace ver de cerca que un instante puede hacerles perder todo. La obra, original de Anja Hilling, pone el foco lo diminuto del ser humano frente a la naturaleza.

El martes será la jornada dedicada a las propuestas más circenses. En 'OxyGenO', Silvia Moroni canaliza su «necesidad de aire» a través de la danza aérea, plasmando «necesidad, pasión y obsesión» por volar con acrobacias en las telas aéreas.

Será el Dúo Vasaltar quien complete la cita con 'Ina', mediante la cual prometen «descubrir el pequeño espacio que somos nosotros mismos a través del prisma de las emociones». Acrobacia y movimiento son los ingredientes principales de esta pieza que une teatro y circo sobre el escenario.

En el ecuador de las finales, el miércoles, Miguel Jiménez presentará 'Être', una pieza que, además de dirigir, protagoniza junto a Carlos Esteve. El montaje explora «la fisicalidad humana y el movimiento del ser en la búsqueda de la existencia como castigo». Valiéndose de la danza contemporánea, la capoeira, el teatro y las acrobacias, exploran «lo que significa el hecho de existir».

'Cuando el tiburón se despertó de la siesta todavía seguía nadando' es la pieza que completará la jornada. La compañía Cínika Teatro es la responsable de esta pieza de sinopsis poco esclarecedora que adelanta que se trata de la historia de «siete cuerpos y un fuerte de almohadas» que gira alrededor de temas como «el automatismo, la positividad tóxica, no dormir...».

Ya el jueves podrá verse 'Tambores en la noche', una adaptación de la obra de Bertolt Brecht que firma la compañía Tambores de La Habana. Dirigida por Sebastián Paladines, la historia hace uso de un tono desenfadado y cerca de la farsa para ridiculizar unos personajes ruines sobre un trasfondo dramático: al volver de la guerra, André se topa con que su prometida se va a casar con otro hombre por presiones de sus padres, que buscan hacer fortuna con la fusión de las familias. Paralelamente, en la ciudad estalla el descontento fruto de los estragos de la batalla.

Completará la noche la adaptación de otra pieza teatral firmada por un gran nombre de la historia del género. 'A los muertos no se les da besos', de la compañía Cala Fonda, es un montaje basado en '¡Ay, Carmela!' de Sanchis Sinisterra. Dirigda por Paula Lloret, se adentra en «el mundo de quien ya no está, de quien se va, de quien se marchita y no volverá», y lo hace «de la mano de quien sabemos que se irá, a quien ya no podemos tocar, a quien ya no podemos oír, de quien solo nos quedan los recuerdos».

El viernes 22 será la última de las finales del certamen, que se cerrará con dos obras de teatro. 'Joder, Markus', de la compañía El último que toque el palo se pone, narra la historia de un joven indeciso respecto a su futuro tras terminar un máster en Física. En esta situación, aún bajo el techo de su madre, recibe la llamada de una amiga ofreciéndole un trabajo. Daniel V. Carrillo Palomo dirige esta obra de cuyo reparto también forma parte.

Complementará esta última final 'Forzar el azar'. La Compañía Avestruz da alas a este «canto a lo desconocido», un montaje que disecciona el «laberinto en el que se encuentran dos cuerpos», el de Peter y Lucía. Será así, con el híbrido entre teatro, danza y poesía que dirige Oriol Pamies, como acaben las finales de Artes Escénicas del CreaMurcia. La obra lanza la pregunta del millón en su sinopsis: «¿Qué fue del amor?».