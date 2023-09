Hace diecisiete años que Zacarías Cerezo emprendió por primera vez el Camino de Santiago. Desde entonces, han sido varias las incursiones del artista de Guadalupe en la ruta xacobea. Pero como reconocía en una entrevista para La Opinión en 2021, el suyo no es un «peregrinaje modélico», y no lo es porque, en su caso, «la pintura prima sobre todo lo demás». «Cuando voy, tengo que hacerlo solo. Principalmente porque no puedo resistir la tentación de pararme, de sentarme delante de un puente y hacer una acuarela. O incluso de volver sobre mis pasos porque siento que hay algo que no he visto con el debido detenimiento», apunta. Con esta política, parece lógico que el camino gallego sea una constante en su obra.

Pero no hay que olvidar que en la Región contamos también con un camino, con un sendero santo y murciano, y Cerezo, una enamorado de su tierra, no es ajeno a él. Y para muestra, una exposición: Andar para contarlo. Acuarelas del camino del apóstol, que inauguró ayer y que se puede visitar en el Real Casino de la capital del Segura hasta el 30 de septiembre. En ella, como no podía ser de otra forma, el pintor deleita al visitante con su particular crónica de la peregrinación que inició en el Puerto de Cartagena y que le llevó hasta la Basílica-Santuario de Caravaca, pasando por los once municipios que conforman el Camino de la Cruz. Se trata de una serie marcada por el protagonismo del color, e impregnada con el optimismo y la frescura con la que habitualmente Cerezo trata cada una de sus piezas. De hecho, cuando se le pregunta acerca de qué se encontrarán quienes acudan al Casino, él apunta que «una pintura muy luminosa», y así es. Porque su autor pretendía captar en estas acuarelas la esencia del paisaje mediterráneo, y, si atendemos a lo que opinan los responsables de la sala, lo ha conseguido: «Cada pincelada evoca la vida y la energía de los lugares retratados». También apuntan que el proceso de creación detrás de esta exposición ha sido un viaje en sí mismo. El artista compartió que, a lo largo de dos años, realizó la peregrinación en etapas, deteniéndose en cada punto con el fin de capturar su esencia antes de continuar. «El aire libre te hace tener otra actitud, una posición distinta a la hora de abordar un tema», asegura Cerezo, que insiste en cómo la experiencia en el campo ha influido sobremanera en su enfoque artístico. Y, no solo eso: también en su percepción del Camino de la Vera Cruz como parte fundamental del patrimonio de la Región, como un sendero a reivindicar –según el de Guadalupe– y del que merece la pena subrayar su valor histórico y espiritual. Con esta muestra, él pone su granito de arena.