En la jornada de este lunes, el novillero de Totana Jorge Martínez tomará la alternativa en Almería, tras una carrera fulgurante. Formado en la Escuela Taurina de Almería, debutó de luces en las novilladas nocturnas de promoción de La Maestranza en 2018. En la temporada de 2021 sorprendió con su rotunda actuación en el Circuito de Novilladas con picadores de Andalucía, donde resultó triunfador tras cortar 3 orejas en la final. Y el año pasado conseguía el Capote de Paseo de la Feria Taurina que concede el Ayuntamiento de Almería. Ha estado presente en las principales plazas del mundo y con él ha podido conversar La Opinión.

¿Cómo está preparando este momento? Le dará la alternativa Juan Ortega, y de testigo estará Roca Rey: un cartel de lujo.

La verdad es que veo cumplido uno de los sueños más grandes de mi vida. Además, estando acompañado por dos toreros tan importantes y diferentes a la vez, que le han dado tanto a la tauromaquia, lo hace más especial todavía.

¿Se imaginaba un cartel así?

Siempre he soñado con que fuese con dos grandes figuras del toreo, con toreros importantes: con dos figuras de máximo nivel.

Lo hace, además en la que ha sido su plaza. ¿Por qué un buen día decide irse a la Escuela de Almería?

Llevo mucho tiempo viviendo en Almería: tomar la alternativa en una plaza en la que he entrenado tantas tardes y en la que he soñado tantas faenas y días importantes hará que sea más emotivo aún.

¿Cómo ve la ganadería de Álvaro Núñez?

Se trata de una ganadería con las máximas garantías para que, tanto toreros como público, podamos disfrutar de una buena tarde.

Ha recibido muchos premios y el año pasado le daban el Capote de Paseo de la Feria Taurina que concede el Ayuntamiento de Almería.

Hoy será un día lleno de emoción. Por la mañana recibiré ese Capote de Paseo y por la tarde la alternativa, se van a juntar muchas cosas emotivas en un día tan especial.

En su etapa como novillero pasó por las grandes plazas.

He tenido la suerte de poder torear, prácticamente, en las plazas más importantes del mundo, e ir cumpliendo muchos sueños. Todo gracias a un esfuerzo y sacrificio que a la larga se ha visto recompensado.

También ha estado en plazas de América.

Fue una experiencia maravillosa, he tenido la suerte de poder torear en México, en la plaza más grande del mundo. También hice el paseíllo en la Plaza de Acho, en Lima. Conocer esos dos países, poder disfrutar de sus gentes, su afición y su manera de entender la tauromaquia me ha enriquecido mucho. Son cuestiones que uno siempre sueña con cumplir y no sabe si podrá llegar ese día. He tenido la suerte de poder hacerlo de novillero.

¿Qué cuadrilla te acompañará?

Me acompañará la cuadrilla que he llevado como novillero: vendrán Curro Vivas, Juan Rojas y José Magaña, y como picadores estarán Juan Melgar y Antonio Galván ‘El Bala’. Mi mozo de espadas será Pablo Ruiz y la ayuda Santiago Milán, y mi apoderado será Ruiz Manuel.

Su apoderado, Ruiz Manuel, ha estado muy presente en su carrera.

Siempre he estado vinculado a él en mi carrera. Desde que entré en la escuela de Almería hemos estado codo con codo trabajando. Y qué mejor que él, que me conoce a la perfección, para estar a mi lado, sobre todo en este momento tan especial de mi carrera.

Echando la vista atrás, ¿cómo le dice uno a sus padres que quiere ser torero?

Aproveché un momento en el que saqué buenas notas y vi la oportunidad perfecta para decirles que quería intentar ser torero, y saber cómo era más a fondo este mundo. La verdad es que conté con su apoyo.

Y unas semanas después, está acartelado en Murcia.

Sí, el próximo 13 de septiembre haré mi presentación como matador de toros en la Condomina. Después de tomar la alternativa, tener una fecha tan pronto también es un aliciente muy bueno. Torear siempre es bonito, y hacerlo en una plaza como la de Murcia lo hace muy especial, así que seguro que será un gran día.

¿Cómo ha vivido estos últimos días?

La semana pasada hice el último tentadero y he estado haciendo preparación, toreo de salón y mentalización para la llegada del gran día.