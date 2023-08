Qué nos vamos a encontrar esta noche en el patio del museo de Barranda, hasta donde llega con su gira homenajetour 2023?

Vamos en un formato de dúo con Juan García. Es un repertorio basado en los siete discos que tengo publicados, haciendo más hincapié en los tres últimos, y, sobre todo, con ganas de disfrutarlo mucho. Vamos a tratar de hacer una selección de canciones, algunas de ellas no han estado en el repertorio, otras sí, para hacer entre todos que sea una noche muy especial, haciendo un repaso a lo que han sido estos 25 años en el mundo de la música.

Esta noche le acompaña un caravaqueño, Juan García.

Juan ante todo es flautista, pero se atreve con muchas cosas como los ukeleles, la melódica, incluso se atreve a cantar. Juan es un todo terreno de la música.

El tiempo lento de las cosas se presentaba físicamente en su gira Improbable el año pasado. Creo que fue en el Café de Alba. Un disco del que usted decía que había mudado la piel.

Fue un disco que costó mucho hacer, porque tardó mucho en grabarse y de alguna manera representaba una época de cambio importante a nivel personal, después de haber sido padre y regresar a vivir a Murcia, tras haber estado en Madrid un tiempo. Mirando ahora con perspectiva no sé si es el final de una época o el inicio de la siguiente.

Un disco donde todos los temas abarcan un aspecto de su experiencia personal.

Es una forma de hacer un diario y recoger todo lo que va pasando para que quede constancia de todas esas vivencias grabado en forma de canciones.

Veinticinco años de carrera y siete discos publicados, ¿cómo ha si su evolución? ¿Cómo ha visto el cambio en el panorama musical?

Siempre he llevado un camino independiente. He puesto la fecha de 25 años, desde aquella noche que en un concierto me subí a tocar con mi nombre y mi guitarra, después de haber estado en la adolescencia haciendo cosas con bandas de pop rock. A partir de ese momento, lo compaginé con mi labor como docente, porque soy maestro. Hasta que llegó un momento en el que decidí dedicarme de lleno al mundo de la música, donde anduve unos años, donde me probé. Luego he seguido un camino de vuelta otra vez hacia la docencia y poniendo el mundo de la música en otro lugar. Dedicarme a la música ha sido lo que más años he estado haciendo. El panorama musical es siempre cambiante. Cuando comencé a realizar canciones era un mundo muy diferente. Por ejemplo, no existían las redes sociales. Era una época en la que intentabas hacerte un hueco, te currabas los discos para que esa fuera tu carta de presentación, a día de hoy cuentan más los seguidores.

Ahora parece que con situar bien un tema en redes sociales es suficiente, ¿es así?

Ahora todo es más inmediato. El tema de los singles es algo que antes también se existía. Eran adelantos de tu trabajo, era como se comenzaba en el mundo de la música. He visto todo ese cambio, lo que ido observando, pero siempre sintiéndome un poco a un lado. Ese ritmo estaba ahí, pero siempre he ido a mi ritmo, a lo mío.

¿Cómo ve el panorama en la Región, hay sitio para los cantautores?

A lo músicos los hace el directo y si durante mucho tiempo la referencia en Murcia fue Itaca, ahora está el Café de Alba, por lo que mientras existan ese tipo de locales habrá un hueco. Sí que es cierto que en otra época tuvimos más escaparate. Había un encuentro muy importante que eran la Muestra Internacional de la Canción de Autor Cantigas de Mayo, en Ceutí, que aunque este año se han intentado recuperar, no es todavía lo que en su día fue. Era un concurso nacional y un escaparate con mucha repercusión. Ahora queda la iniciativa privada.

Actúa esta noche en un sitio muy especial, el Museo de la Música Étnica colección Blanco Fadol.

Es un sitio muy bonito. He estado tanto como docente llevando a grupos de alumnos, como actuando. Estuve presentado mi segundo disco.