Delfina Roca es un terremoto con fuerza 10 en la escala de Richter. Es un no quedarse quieta en ningún momento. Ella no habría salido nunca en la foto. Delfina piensa y ametralla. Simultáneamente y sin solución de continuidad. Con la misma velocidad con la que habla, actúa, organiza, prepara e inventa actos. Su imaginación no tiene límites, y es capaz de disparar más rápido que nadie a este lado del Pecos. O del Segura, que es la versión murciana.

Si alguna vez la veis en cualquier sitio, no se os ocurra pedirle que organice una jornada de ninguna materia, pues acabará, indefectiblemente, montando una quincena. Y eso si la pilláis en horas bajas. Delfina es, en definición propia, aprendiz curiosa, bailarina, cazatalentos, a ratos profe y periodista, pero, sobre todo, disfrutona. Y esa podría ser, en síntesis, una parte resumida de su esencia vital y vitalista. Nada que objetar, aunque se queda corta. Delfina es un vendaval. Qué digo un vendaval: un ciclón que, cuando se cuela en una reunión, arrambla con todo y ya nada vuelve a ser igual. Como una reciclada Superwoman, puede cambiar en un segundo su traje de faena y, sin pasar por la consabida cabina telefónica, trocarse en un santiamén de profesora en locutora de radio o televisión, aplicarse maquillaje y aparecer sonrisa en mano –o en rostro, que viene a ser lo mismo– ante la pantalla y, sin despeinarse –ni siquiera conceptualmente– presentar un programa científico con la naturalidad del que toma un helado. O subirse a un escenario para presentar un acto y llevarlo adelante ella sola. O contar la historia de una científica pionera. O hablar de cocina mediterránea. O montar una mesa redonda sobre cocina tailandesa, o, o, o… la divulgación científica es su campo –entendiendo por ésta el mundo entero, más o menos–. Desde la Unidad de Cultura Científica intenta fomentar el pensamiento crítico y sensibilizar al personal sobre la importancia de la ciencia en la toma diaria de decisiones como la salud o la alimentación. Doctora en gestión de la información con premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Murcia, miembro del grupo de investigación de Periodismo y comunicación social. Divulgar la ciencia es lo suyo, y aprovecha todos los formatos para hacerlo: el cine, los microrrelatos, los cómics, las redes sociales… ha organizado más de 4000 acciones divulgativas de la ciencia, lo cual debe ser un récord Guinness en este ámbito, y ha obtenido financiación para la ejecución de 31 proyectos divulgativos tanto nacionales como europeos. Es jefa de Sección de la Unidad de Cultura Científica, profesora asociada de comunicación divulgativa de la Facultad de comunicación y documentación de la UMU desde 2014. Trabaja desde 2010 como periodista y divulgadora científica. Pensaréis que estos son los méritos que hacen grande a Delfina, pero os equivocaríais: su principal virtud consiste en no haber defraudado nunca a un amigo ni dejado a nadie en la estacada. Y saber que las cosas más importantes de la vida proceden de los seres que comparten su existencia, y ahí sí es grande Delfina.