La segunda semana del Festival Internacional de Jazz de San Javier arranca esta noche en el Auditorio Parque Almansa de la mano del prestigioso saxofonista norteamericano Scott Hamilton (Rodhe Island, 1954). El estadounidense, considerado como una de las más grandes figuras de la corriente neotradicionalista del género, llegará además muy bien acompañado, encabezando un cuarteto con Jo Kraus a la batería, Ignasi González al contrabajo y, como socio de lujo, el pianista catalán Ignasi Terraza, viejo conocido del festival.

Además, se trata de una oportunidad casi única, a que suele ser Fabio Miano quien sigue a Hamilton desde la teclas; de hecho, con Kraus, González y el italiano ha realizado multitud de giras por la geografía nacional, mientras que con los dos primeros también ha contado a la hora de grabar algunos de sus últimos trabajos, como La Rosita (2016), The shadow of your smile (2017) y Moon mist (2018), para el sello Blau.

No obstante, sobre el escenario habrá una quinta artista, una invitada especial que refuerza la sensación de exclusividad del show y que, seguro, será muy del gusto del público de San Javier. Nos refereimos, claro, a una de las grandes revelaciones del jazz vocal en nuestro país, la cantante andaluza Pepa Niebla. Colaboradora habitual de Terraza, se ha criado musicalmente en Bélgica, donde reside, pero a lo largo de su vida ha vivido en Granada, La Habana y Londres, lo que le ha brindado la posibilidad de beber de distintas tradiciones y forjar con una una personalidad artísticamente súmamente versátil, que va del blues a la música popular, pasando por el soul y el jazz de raíz latina.

Fecha: Hoy, 22.30 horas Lugar: Auditorio Parque Almansa, San Javier Precio: 15 euros

Pero el gran protagonista de la noche será Hamilton, la encarnación de la tradición sonora del saxo tenor, un músico que se remonta a las décadas treinta y cuarenta del pasado siglo, cuando en el universo del jazz reinaban dos maneras expresivas: las de Coleman Hawkins y Lester Young, cuyas influencias perduran hasta nuestros días. El nortamericano, en cambio, ha sabido absorber y asimilar ambas, creando una voz propia cargada de referencias y respeto al pasado, pero también con la mirada puesta en el presente y en el futuro. Además, sus solos son un viaje seguro por la hondura de la emoción y la sorpresa.

Muchos autores señalan la paradoja de que Hamilton, que aprende a tocar el saxo en la época post-Coltrane, desarrolle un estilo propio, caluroso e inventivo, basado casi exclusivamente en las escuelas anteriores a Charlie Parker. Especialmente, está influido por saxofonistas de sonido recio, como Chu Berry, Ben Webster y el citado Coleman Hawkins. Ahora es turno del aficionado del Jazz San Javier detectar esa herencia cuando salte sobre las tablas.