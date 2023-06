Afectuosamente suyo es el segundo single digital, adelanto de Noches blancas, mañanas negras (2023), el nuevo álbum de Alexanderplatz, que saldrá en septiembre, y viene acompañado de un videoclip de animación realizado íntegramente por María de Valcárcel. Se trata de una canción dominada por juegos de guitarras limpias y cristalinas (se podría relacionar con un pop de guitarras más o menos clásico), aunque los arpegios de los sintetizadores analógicos contrastan caprichosamente como ganchos y pinceladas synth.

Alexanderplatz continúa esa senda iniciada en 2008 marcada por un exacerbado eclecticismo musical, aunque matizada con la presencia de sonidos recurrentes de estilos como el pop de los ochenta, el synth y el dream pop, la electrónica de vieja escuela, el shoegaze, el rock y el country, el folk, la canción melódica e incluso diferentes estilos de sabor iberoamericano.

Este año se cumple el decimoquinto aniversario de Tu hoguera está ardiendo (2008), el primer álbum de Klaus & Kinski, el grupo de Alejandro Martínez y Marina Gómez; se ha convertido en un clásico y es más deslumbrante que nunca. Su sello, Jabalina, lo celebra con una reedición limitada especial, incrementada con golosos extras.

Afectuosamente suyo ha sido el segundo single digital adelanto del nuevo álbum de Alexanderplatz, que se publicará en septiembre de 2023 con el título de Noches blancas, mañanas negras. ¿El orden de salida de los singles lo has establecido tú, o te da un poco igual?

Con ayuda. Haciendo la típica encuesta entre los interesados (músicos, discográfica, distribuidora, colaboradores…) y amigos. Tengo la última palabra, pero para este tipo de cosas promocionales es importante hacer un sondeo, porque yo puedo llegar a perder un poco la perspectiva de tanto escucharlo (piensa que las mezclas también son mías…). El orden sí que lo vimos todos claro, incluido el single que falta.

El título de Afectuosamente suyo remite a una fórmula, ya en desuso, propia del género epistolar (prácticamente extinguido). ¿Qué te atrae de estas palabras? ¿Tratas de resguardar el lenguaje? ¿Qué has querido contar en esta canción?

Pues eso mismo, que define la temática epistolar. O sea, es una formula cortés de despedida tras un mensaje que tiene algo de repaso, en fin, algo de mala leche pasivo-agresiva hacia un receptor virtual en segunda persona del plural.

Le acompaña un videoclip con animaciones realizado por María de Valcárcel, muy del gusto Monty Phyton, por los recortables, en la línea de lo que te hacía Lozano-Murciano Total. ¿Asesoras tú?

María es la artista, pero me conoce desde hace mucho tiempo, y sabe qué me va. Encontró unas ilustraciones victorianas un poco tétricas, y a mí cualquier danza macabra un poco decimonónica me apetece enseguida.

Antes apareció Virgencica. ¿Cómo te planteas los títulos de las canciones? Parece que quisieras retorcer las frases hechas.

Sí, retorcer el lenguaje. Algo retorcido y que no pierda tampoco cierto rastro lírico. Es un «Virgencica, que me quede como estoy». En ese caso es un mensaje bastante simple.

¿Con qué espíritu has retomado esta nueva colección de canciones? ¿Has abierto alguna nueva vía para componer? ¿Qué tipo de sonidos predominan en este nuevo disco ? ¿Predominan los sonidos más orgánicos frente a los electrónicos?

Hay siempre un poco de todo, como es habitual. Algunos sonidos recurrentes, como los arpegios de sintetizador, por decir algo que se vea en los adelantos. Pero hay muchas más cosas. Aunque mejor esperar a septiembre, cuando salga el disco, para hablar en profundidad de estilos.

Noches blancas, mañanas negras fue compuesto y grabado por ti durante 2022. ¿Qué circunstancias incidieron en la creación? ¿Te propusiste algún concepto de disco o fueron saliendo canciones?

Tenía que terminarlo todo (incluida la mezcla) antes de finales de diciembre, porque nacía mi nena y el hacer un disco me absorbe de una manera que es incompatible con la recién paternidad. Pero vamos, aunque se adelantó al final la cría, no hubo ningún apresuramiento, tenía tiempo de sobra. Incluso para hacer descartes. En realidad, siempre empiezo, sigo, sigo, y cuando tengo lo que considero suficiente y me satisface, paro.

¿Cuáles son los ejes principales sobre los que pivota este disco?

Hay un polo en la alegría y la devoción y otro en la tristeza –o el enfado, o la envidia o la mala leche–, otro en la realidad, y otro en la evasión de la realidad. Y el resto de cosas que están más o menos enmedio, que es decir nada o mucho.

Lo has grabado tú solo, excepto las baterías. ¿Te sigues poniendo el despertador para meterte al estudio a ver si acabas algo?

Como trabajaba mucho durante las mañanas, sí. Es casi compulsión, ya hace tiempo que, aunque no me ponga el despertador, me despierto relativamente temprano, es un miedo absurdo a quedarme dormido hasta por la tarde. Ahora me despierta mi hija con patadas de kárate en las costillas.

«Supongo que mi problema es la realidad, y yo me lo tomo todo como una forma de evasión», me confesaste en otra ocasión. ¿Sigue siendo así en la actualidad? ¿En que medida se deja sentir en tu nuevo disco?

Qué cosas digo a veces… Sí, tal vez la música es un modo de evasión. En vez de estar en el aquí y ahora, estar en el allí y entonces. Construir otra realidad interior. La no presencia. Muy emptiness.

¿Qué significado tiene Noches blancas, mañanas negras para ti?

Pues muestra una dualidad; es una frase (aunque rara) hecha que escuche por ahí: como lo de «de día perro y de noche lobo»; es poética; entusiasta pero trágica y terrible a la vez. Recuerda a la novela de Dostoievski, la de las noches peterburguesas… Me funciona a muchos niveles.

¿Cómo fue el proceso compositivo? ¿Cuál es tu proceso de composición normalmente?

Ay, pues el mismo de siempre. Tampoco hay mucha ciencia. Lo característico es que produzco sobre la marcha, es decir, en el mismo proyecto de Cubase (el secuenciador DAW que uso) están desde las tomas demo, los apuntes previos, a la mezcla final.

¿Hay alguna colaboración en el disco?

No. Nunca me ha interesado mucho eso. Quiero decir, si necesito un músico lo busco, pero no para darle más empaque promocional. Pero vamos, tampoco quiero que parezca que echo pestes de ello. Tal vez un día me cuadre y lo haga, yo que sé.

El disco saldrá en septiembre. ¿Habrá algún adelanto más? ¿De qué va Insultantemente exultante?

Sí, ese exactamente, que será el tercero. Creo que es bastante descriptivo el título.

Se cumplen ahora quince años de Tu hoguera está ardiendo. ¿Qué recuerdos guardas de aquellos tiempos, de la grabación, y de cómo fue recibido ese primer disco?

Pues que fue todo muy extraño y rápido, la cosa creció más y más velozmente de lo que esperábamos en un primer momento. Fue bonito, claro.

Desde la perspectiva del presente, ¿cómo ves ahora esa colección de canciones? ¿Sientes orgullo de haber compuesto ese disco? ¿Crees que lejos de afectarle el paso del tiempo, ha adquirido si cabe mayor relevancia?

Supongo que a mí me pasa algo parecido a lo que le pasa al público al que le puedo gustar: cómo evitar asociarlo a unos años, a una época de la vida, más joven, y que no lo tiña todo un sentido de nostalgia inevitable. Eso es algo siempre al margen y diferente del mérito artístico objetivo, pero es también bonito. Aunque vamos, estoy muy contento con muchas canciones de ese disco.

Esta nueva edición de Tu hoguera está ardiendo contiene algunos extras. ¿Lo has sugerido tú o es cosa de Jabalina?

No, ya se incluyó el EP Por qué no me das tu dinero en una anterior reedición en doble vinilo.

¿Cómo juzgas ahora tus discos con Klaus & Kinski? ¿Algo de qué arrepentirse?

Siempre hay algo que me gusta menos, pero hay muchas cosas que creo que resisten bastante bien el tiempo.

¿Se quedaron cosas de Klaus & Kinski sin salir? ¿Has aprovechado algo para Alexanderplatz?

Para Alexanderplatz no creo; ya hace algo de tiempo, y si usé alguna idea sería ya hace tiempo.

¿Estás entusiasmado por subirte a un escenario? ¿Preparas gira? ¿Hay festivales?

De momento preparando directo. También he estado yo lógicamente parado y ocupado con mi cría estos meses. Hasta después del verano no empezamos ya a tocar por ahí. Pero sí, tras el verano volveremos.

¿Cómo ves el mundo que te ha tocado vivir? ¿Delenda est Carthago? ¿Eres optimista? ¿«Virgencica, que me quede como estoy»?

Con que no haya una escalada bélica, casi que me conformaría.