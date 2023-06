Con un inmenso prestigio como una de las mejores bandas de Soul Blues del mundo, The Anthony Paule Soul Orchestra ha recibido 5 nominaciones en los Blues Music Awards de 2022 a Banda del año, Álbum del año por su CD Not In My Lifetime, Canción del año, Soul Blues Álbum del año y Soul Blues artista femenina del año para Terrie Odabi. Su prestigio le ha llevado a ser elegida por Van Morrison como la banda que le acompañará en su próxima gira americana, que comienza en septiembre.

Con el gran guitarrista Anthony Paule liderando la espectacular orquesta y dos de los mejores cantantes de soul de Estados Unidos, Terrie Odabi y Theo Huff, como invitados, Jazz San Javier clausurará su 25 edición con uno de los conciertos de soul más espectaculares de su historia, en el primer concierto en España de esta magnífica orquesta. Más info del concierto Día: domingo 23 de julio Hora: 22:00 Lugar: Auditorio Parque Almansa Entradas: https://jazz.sanjavier.es/programa/2023/the-anthony-paule-soul-orchestra (20 euros)