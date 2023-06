Blues folk de primer nivel con destellos de jazz nos ofrece la cantante, guitarrista y actriz francesa Roxane Arnal. Con reminiscencias en su estilo de artistas como Eva Cassidy o Norah Jones, la voz y la delicada apariencia de Roxane nos muestran una gran madurez musical y una impresionante expresividad poética.

Baptiste Bailly es un gran pianista de jazz, con una interesante carrera, cuya voz combina a la perfección con la de Roxane.

The Waterboys

Referencia incontestable en el mundo del folk y en el del rock, y con varios álbumes considerados clásicos rockeros como This is the Sea, Fisherman’s blues, Room to roam o Out of all this blue. The Waterboys, liderados por el carismático músico escocés Mike Scott, presentarán en su regreso a Jazz San Javier su último álbum, All Souls Hill, además de una escogida selección de los mejores temas de su larga carrera.

Más info del concierto

Día: sábado 22 de julio

Hora: 22:00

Lugar: Auditorio Parque Almansa

Entradas: https://jazz.sanjavier.es/programa/2023/roxane-arnal-and-baptiste-bailly (35 euros)

https://jazz.sanjavier.es/programa/2023/the-waterboys (35 euros)