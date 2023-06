Ya durante sus primeros años de carrera universitaria, Gisele Jackson compaginaba sus estudios con actuaciones en Washington D.C. con su primera banda de soul clásico. La música comenzó a ganar protagonismo en su vida y al poco de graduarse realizó una gira junto a Ray Charles como una de sus Raelettes. También acompañó a otros artistas legendarios como Donna Summer o James Brown, y fue la encargada de cantar en la toma de posesión de Bill Clinton como presidente de los EE.UU.

Su gran éxito mundial, el clásico de baile Love Commandments, alcanzó el número 3 de la lista de dance y música house de Billboard, y ha llegado a tener papeles estelares en el Teatro en Dream Girls, Vida y muerte de Bessie Smith o Carmen Jones.

Una gran voz del soul blues, Gisele, que sube al escenario acompañada por su banda The Shu Shu’s, para ofrecer un concierto en La Manga que suscita las máximas expectativas.

Un animado Disco Show con el espíritu del legendario de Studio 54

Actualmente, Gisele Jackson ha cumplido una de sus anheladas aspiraciones al organizar un Disco Show con el espíritu del legendario club nocturno Studio 54. Desde la pista de baile de esta discoteca de Nueva York, himnos como YMCA, Last Dance y I love the nightlife conquistaron el mundo de la música.

El grupo de pop Chic escribió su megaéxito Le Freak después de que un portero les negara la entrada al club. La canción se convirtió en una de las favoritas de la pista de baile en Studio 54, todo un éxito mundial, dándole así a Chic el estatus de VIP. El Disco no es solo un género musical. Era y es una actitud y un estilo de vida, y esa es la energía que Gisele lleva al escenario con su banda Disco.

Clásicos de la música Disco como On the Radio, I want your love, Pull up to the bumper y muchos más se interpretan en este espectáculo finamente arreglado interpretado por su banda de primera clase.

Más info del concierto

Día: domingo 16 de julio

Hora: 22:30

Lugar: Puerto Tomás Maestre

Entradas: Entrada libre