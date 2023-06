El Pleno del Ayuntamiento de San Javier ha aprobado por unanimidad la concesión del Premio del XXV Festival Internacional de Jazz de San Javier al músico valenciano Ximo Tebar, en reconocimiento a toda su carrera y a su aportación al jazz en España. El guitarrista recogerá el galardón el próximo 19 de julio tras su actuación junto a Gladston Galliza Brazilian Jazz Project en el auditorio del Parque Almansa, donde actuó hace 25 años en la primera noche de la primera edición del Festival, al que ha vuelto en numerosas ocasiones.

Considerado por la crítica internacional especializada como el creador del Son Mediterráneo, su extensa discografía consta tanto de discos de corte jazzístico tradicional como de una estupenda colección de discos de The Jazz Guitar Trio. Su sonido mediterráneo se aprecia en álbumes como Aranzazu, Anís del Gnomo, Te kiero con K, Homepage -nominado al Mejor Álbum de Jazz en los Premios de la Música 1999 y primer disco de jazz español que sonó en las listas de éxitos- y Embrujado, al que la crítica se refirió como “una obra total y plena. Jazz imaginativo con geniales particularidades”.

En 2020 produce y promueve junto a destacados artistas visuales el proyecto Infinity Art, que propone una nueva forma de coleccionismo de arte modular e interactivo, y entra a formar parte del cuerpo de profesores de la Herb Alpert Musich School de la Universidad de California (UCLA). Actualmente dirige su sello discográfico Omix Records y continua con giras, grabaciones, producciones discográficas, workshops, talleres y conferencias.

Dedicado profesionalmente a la música desde los 17 años, el guitarrista valenciano no ha dejado de girar por todo el mundo liderando su propio grupo o junto a prestigiosos solitas como Johnny Griffinn, Benny Golson, Tete Montoliu Lou Bennet o Joey DeFranceso, entre otros. Ha participado en todos los festivales más importantes del mundo, como el propio Jazz San Javier, los festivales de Vitoria, San Sebastián, Montreux, Latin in Manhattan y Jazz at Lincoln Center NYC, entre otros muchos. Entre los muchos reconocimientos y premios recibidos, Ximo Tebar ha sido en dos años consecutivos el Mejor Solista de la Muestra Nacional de Jazz, que otorga el Ministerio de Cultura.