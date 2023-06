El Teatro Circo Apolo de El Algar recibe esta noche a la compañía Morfeo Teatro, que pondrá sobre las tablas la obra La Sumisión, y el porvenir está en los huevos. Se trata de un montaje «irreverente» que va «de la risa al estupor» y que encaja a la perfección con las directrices del teatro del absurdo, como no podía ser de otra forma teniendo en cuenta que su autor no es otro que el dramaturgo franco-rumano Eugène Ionesco. Candidata a los Premiso Max 2021, es una propuesta que, según sus responsables, «se revuelve con furia contra el pensamiento ultraconservador», lo que no viene mal en los tiempos que corren.

En esta disparatada farsa, Ionesco narra la historia de un joven llamado Jacobo que, desencantado con el mundo que le rodea, languidece tirado en un sofá, negándose a formar una familia. Sus padres intentarán dominar su desobediencia instándole a casarse y a tener muchos hijos, pero, en un afán de rebeldía, Jacobo se niega a hacerlo a no ser que sea con la mujer más fea del mundo, así que sus padres contraatacan presentándole a Roberta. El texto de Ionesco se estrenó en Francia hace setenta años, y es considerado una de las grandes obras del teatro del absurdo. Por supuesto, fue una obra polémica por su detracción rabiosa del conservadurismo y del sometimiento del individuo.