Nina Persson, la líder de The Cardigans, uno de los grupos suecos más importantes de la historia del pop europeo, con quince millones de discos vendidos y canciones icónicas como Lovefool, actuará este jueves en el Teatro Romea de Murcia acompañando al cantautor escocés James Yorkston, con quien ha publicado uno de los discos más aplaudidos de este 2023, The great white sea eagle.

El dolor, la vida, la familia, la paternidad y la naturaleza son temas centrales de las canciones de este álbum, compuestas por Yorkston en colaboración con la formación sueca The Second Hand Orchestra. Unas canciones que fueron escritas al piano y que serán interpretadas en Murcia «en formato dúo, con James tocando el piano y la guitarra, y los dos cantando», anuncia Persson en referencia a un repertorio en el que «quizá entren algunos otros temas» al margen de este The great white sea eagle, continuación de The wide, wide river (2021), también grabado con la orquesta que dirige Karl-Jonas Winqvist.

Los matices de un directo

«La música siempre te lleva a momentos especialmente preciosos, algunas veces sorprendentes», afirma Yorkston, en el oficio desde hace dos décadas, en constante cruce con todo tipo de sonidos y expectante ante los directos, donde sus canciones se crecen y adquieren otros matices. «Sí, es así. Los ritmos, las armonías, cómo lo enfocas vocalmente… Siempre estamos explorando, y lo mejor es que encontramos nuevos momentos que compartir», asiente.

«Para mí la mejor manera para componer es siempre mantenerme abierto a la inspiración, y estar listo para cuando llega y poder anotarlo todo. Con que cada vez pueda conseguir un buen tema ya estoy más que satisfecho. Las canciones, por descontado, nacen de mis vivencias, yo solo las amplifico con la música», añade la sueca.

El encuentro entre Persson y Yorkston se produjo gracias «a un amigo en común, Karl-Jonas Winqvist [el director de la Second Hand Orchestra], quien empezó este proyecto. Él fue quien le propuso a James que se uniera una segunda cantante, y ésta fui yo», apunta la reputada vocalista.

Confiesa la cantante de The Cardigans que han sido distintas las satisfacciones que ha encontrado junto a Yorkston: «La primera, la música, por descontado, muy directa y preciosa. Nos hemos compenetrado muy bien, no solo como amigos, también colaborando, haciendo discos, tocando juntos… Me encanta poder compartir mi voz con otro cantante. A veces cuando eres una cantante principal te puede hacer sentir un poco sola, ya que no puedes ni ver a tus compañeros de grupo. Me gusta mucho cuando James y yo estamos juntos en el escenario».

A los más atentos esta unión no les pilló desprevenidos: es cierto que Persson y The Cardigans despuntaron con un pop pizpireto y luminoso, pero poco a poco lo fueron abriendo a tonalidades más oscuras y a texturas folk, como en discos como Long gone before daylight (2003). Después, la vocalista, de 48 años, formó un grupo, A Camp, junto a su esposo, Nathan Larson, y bajo la producción de uno de los grandes de la canción de autor norteamericana de comienzos del siglo XXI, el recordado Mark Linkous. Como pueden comprobar, la trayectoria de la escandinava es mucho más que Lovefool y His favorite game.

Fecha: Jueves, 20.00 horas. Lugar: Teatro Romea, Murcia. Precio: 10 euros.

Por su parte, James Yorkston es uno de los nombres más respetados de la escena folk independiente escocesa de las últimas décadas. Debutó en 2002 con Moving up country, donde muchos le compararon con, ojo, Leonard Cohen y Ray Davies (The Kinks), y desde entonces ha contado con el beneplácito de la crítica en prácticamente todos sus discos, que van desde las crónicas personales hasta las aventuras con la música india.