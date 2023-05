Neuman –o lo que es lo mismo, Paco Román– ha vuelto este 2023 con un nuevo y emocionante álbum, Waterhole, que tiene mucho de la esencia que Neuman siempre ha mostrado como banda, e incluye canciones especialmente extensas (ninguna baja de los cuatro minutos, y hay temas de siete y ocho minutos), pero a la vez se siente fresco y llevado a otro nivel musical. Han pasado casi seis años desde Crahspad (2017), y muchas cosas, pero es uno de los mejores álbumes de su carrera; complejo de hacer. Grabado «como siempre se han hecho los discos de rock», de manera artesanal y cien por cien analógica, en alguna pieza han intervenido un centenar largo de músicos, ¡y hasta el propio Paco Román ha ejercido de director de orquesta. Por si fuera poco, el nuevo trío ha adquirido una personalidad propia y distinta, ofreciendo timbres que no habían sonado antes, y Paco ha conseguido expresar las emociones que quiere transmitir, dejando al margen cualquier tipo de convenciones, capaz de transformar todo el dolor y el horror en algo indeleblemente hermoso. Paco Román es uno de los artistas más perspicaces que hacen música hoy en día. Eso es lo que realmente necesitamos en este momento.

The city of love, el primer single, salió hace tres años. Pandemia incluida, se ha espaciado mucho este álbum. ¿Tuviste algún bloqueo?

No hubo bloqueo en absoluto. Justo cuando se lanzó este primer single llevábamos como un treinta y cinco por ciento del nuevo disco grabado, pero vino el confinamiento de golpe y porrazo y tuvimos que parar. Esto quizás sí que bloqueó el transcurso de cómo iba todo en la grabación. Todo iba fluido y muy bien encaminado, íbamos cumpliendo los plazos de entrega, pero luego tal vez sí que entré en una fase como de apatía en la que apenas tocaba la guitarra. Durante ese tiempo me dediqué a tocar mucho el piano, e hice como 150 obras orquestales y de experimentación. Poco a poco fue llegando la normalidad y nos pusimos a rematar el nuevo disco y seguir con los ensayos, pero todo fue muy poco a poco.

Waterhole se abre con Recovered files, que muestra dos partes diferenciadas. ¿mantiene alguna continuidad con Deleted files, de Crashpad? ¿Encontraste los archivos desaparecidos?

El título de Recovered files es tan solo circunstancial. La canción mantiene el espíritu total de lo que ha hecho siempre Neuman, con un largo desarrollo, en la que podrían caber dos o tres canciones de corte típico pop; una canción de absoluto directo de Neuman. Si hay simbología alguna entre estos dos títulos, quizás sea que, en todo este tiempo, en mi soledad musical, en mi mundo, haya habido una especie de ‘recuperación de archivos’; es decir, el haber estado sosegado, tranquilo, componiendo desde lo más profundo de mí, y después de tantos años sumido en una vorágine que era un disco tras otro, gira, promoción, etcétera, ha producido una transformación en mi persona. Y, de alguna manera, al volver a escribir como siempre lo he hecho, pensé que era adecuado dedicarle ese título a esta canción.

En este disco, las canciones son notablemente extensas. Dos superan los siete minutos. Parece que no eres muy de dejarte llevar por las convenciones.

Este disco, como todos, es muy Neuman. Nunca me he parado a ver o pensar cuánto dura una canción, siempre he hecho lo que me ha salido del corazón, nunca he mirado que, si duraba mucho, no la iban a radiar, por ejemplo. Parece que esa forma de pensar y expresarme ha funcionado de otra manera, y sí las radian, ¡y mucho! Es algo realmente extraordinario; quizás seamos de los pocos que lo hacen, y se ha convertido en sello absoluto de Neuman. Es de agradecer que la gente comulgue contigo con este concepto musical a priori arriesgado, pero, al fin y al cabo, somos una banda de rock, solamente eso, pero con otra forma de pensar, otra perspectiva (lejos de buscar el single inmediato, colaboraciones ansiadas…). Solo la música por la música. Si ha funcionado y sigue funcionando, ¿por qué cambiar? La gente, los fans lo reciben con los brazos abiertos. El vinilo de Waterhole ha estado entre los discos más vendidos del país aún siendo tan íntimo, y se agotaron a las dos semanas de su publicación.

¿De dónde vino la inspiración para componer Waterhole? La mayoría de las canciones parece que tratan de ti o del mundo que te rodea, ya sea tu perro o un sauce llorón.

Así es. Siempre me alimento de lo que me rodea, del amor que siento por las personas, cosas o circunstancias que más amo. Pero pocas veces hablo de situaciones o historias en concreto; esto lo hace más difícil, pero más emocionante. Hablar de una historia determinada a la hora de hacer música para mí es más fácil, pues ya tienes unas pautas para la realización de la obra. Cuando simplemente expresas tus sentimientos es más complicado, no tienes una brújula que te guíe por dónde vas a ir o qué nota vas a elegir. Te dejas llevar por las emociones y lo conviertes en música, y así es como siempre lo he hecho y como pienso seguir haciéndolo.

¿Por qué lo has titulado así? ¿Hay alguna unidad en este disco? ¿Qué canción representa mejor el concepto del disco?

En mi finca de Granada, donde vivo desde hace varios años, donde tengo mi estudio Crashpad, hay dos pozos. Uno de ellos lo bauticé con la canción que le da título al álbum, Waterhole. Hablo de él y de lo que significa para mí, de que quiero estar en mi granja, con mi amor, con mis amigos, con mi pozo de agua, pues es el que me abastece de ella.

¿Le estás dando ahora más importancia a las letras? ¿Te ayuda alguien?

Con los años, quizás uno se va volviendo más ‘poeta’, pero, aunque en mi caso no me considero uno de ellos, creo que ser poeta es un arte lejos de mi forma de pensar. Para mí, el pop o el rock sigue siendo, como decía The Police, De do do do, De da da da. La poesía es otra cosa. Pero te vas haciendo mayor, espero que más sabio, y expresas, sin darte cuenta, tus emociones con más literatura.

Este es el disco en el que mejor transmites lo que sientes. ¿Por qué crees que ha sido así? ¿Qué hay de nuevo respecto a los anteriores?

Todos los artistas pensamos que cada disco es mejor que el anterior, pero quizá solo sea diferente. Aunque discrepo, pues la consecución de hacer muchos trabajos, de hacer discos, de mucho componer, hace que el hilo transmisor de tus sentimientos y emociones vaya evolucionando. Waterhole respira algo especial y muy profundo. Quizás se deba a que he aprendido a expresarme mejor, o quizás tan solo sea diferente. En el mundo espiritual todo vale, y yo estoy en él musicalmente hablando.

¿A nivel personal, Waterhole ha sido tu disco más complicado? Tengo entendido que solo grabar Untitled llevó dos meses y medio.

Todos los álbumes que he hecho han tenido su complejidad; Waterhole no es una excepción. El hecho de hacerlo todo artesanal, de forma cien por cien analógica, como se han hecho los discos de rock de toda la vida, hace que un disco que ahora se graba en una semana, yo tarde un mes o dos, porque, lejos de buscar la perfección (nunca lo he hecho), se tarda mucho en grabar canción por canción. No grabo todas las baterías, luego los bajos, luego los pianos… ¡No! Grabo una canción, y cuando está acabada del todo, empiezo con otra. Esto conlleva empezar de nuevo con la microfonía, ST de instrumento, el instrumento en sí... Por eso cada canción respira un aire diferente. Waterhole es el disco más eclíptico de mi carrera. Cada vez intento de manera inconsciente ser más espontáneo, grabar la primera toma. Otra cosa es grabar Untitled, una obra con más de cien músicos en la que hay vientos, maderas, metales, percusión, una coral de cincuenta personas, piano, batería, voz… En estas producciones, sin darte cuenta, se va el tiempo volando, y puedes llegar a tardar más de dos meses en grabarlas y producirlas. Es normal.

¿Lo de grabar cien por cien analógica es una cuestión de principios? ¿Cuánto hay de intuición y cuánto de planificación?

No hay planificación en absoluto; hay ideas de canciones que luego desarrollamos en la propia grabación. Es todo principios; trabajo sobre una idea bien estructurada de un principio. Cuando compuse esa melodía, me conmovió. Tan solo la grabamos, casi siempre a primeras tomas. Los componentes de Neuman llevamos más de ocho años juntos; nos conocemos muy bien en todos los aspectos, así que vamos a una todos juntos, Jose, Dani y yo, Three of us.

Las entradas para Cartagena están agotadas desde hace tiempo. ¿Cómo va a ser esta presentación?

Es muy bonito ir a tocar con todo vendido, emocionante. Este formato en el que voy a Cartagena es muy especial. Voy con mi bombo, pie de pandereta, cinco guitarras, amplificador, efectos... Es un formato acústico, pero no al uso. Hago un poco de músico orquesta. Aprovecho para tocar canciones que no tocamos ya en eléctrico, y comulgo mucho con el público, interactúo mucho con él. De esta forma conocen al Paco Román de Neuman de una forma más cercana. Es un formato que yo disfruto muchísimo. Ves a la gente llorar de emoción, reírse (pues hay anécdotas de canciones que te arrancan una sonrisa). Es algo para mí sensacional y siempre inolvidable.