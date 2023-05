Justo la semana en que Roger Waters se ha acercado hasta aquí, desde Praga, a través de la pantalla, el mágico Universo de Pink Floyd llega a Murcia con Bob Foyd Band, que interpretarán en vivo obras musicales de la mítica banda británica, considerada un icono cultural del siglo XX.

El concierto en la Sala Mamba! dará inicio a una gira europea que llevará a Bob Floyd Band por el Reino Unido, Noruega, Grecia y de nuevo España. La banda está formada por músicos de dilatada experiencia en conciertos en vivo, algunos de ellos compartiendo escenario con grandes estrellas del pop-rock.. Su líder, Beto “Bob” Fassani, es un virtuoso guitarrista de rock, afamado intérprete de clásicos inmortales de Pink Floyd como Wish You Were Here, Shine on You Crazy Diamond, The Wall, Comfortably Numb, Money o Coming Back to Life.

Bob Floyd consiguen sorprender y emocionar a los más fieles seguidores de Pink Floyd con el mejor rock sinfónico y psicodélico underground de los 70 y 80. La banda incluye a Lesley-Anne Goode a los teclados; Trevor Murrel, histórico baterista de WHAM y George Michael y a Hille Bemelmans, que fue jefa de coros de Scorpions; ella y Trevor han compartido escenario con grandes figuras internacionales de la música pop-rock, como Mike Oldfield, Sting, Joe Cocker o Simple Minds.

Según Rock FM, Bob Floyd es lo más cercano a un concierto de los Pink Floyd originales que vas a poder encontrarte en la actualidad. En todo caso, una extraordinaria oportunidad para revivir durante 3 horas la sensación de ver y oír a una de las bandas más influyentes de la historia; rock en vivo al más puro estilo Pink Floyd, con un sorprendente espectáculo audiovisual.