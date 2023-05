El explosivo violinista libanés de origen armenio Ara Malikian vuelve a tierras murcianas con The Ara Malikian World Tour tras su última gira (Petit Garage), fruto de la transformación de la anterior (Royal Garage), en un espectáculo de piano y violín con el que recorrió el mundo,.

Tras la experiencia personal de ser padre, Ara Malikian, que ha grabado más de 40 discos, creado su propia orquesta y participado en la producción de infinidad de espectáculos, define su nueva gira como “el resultado de ver crecer a mi hijo, de mi crecimiento a su lado. Es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre”.

Ara Malikian ha actuado en las más importantes salas de conciertos del mundo, en más de cuarenta países de los cinco continentes. Una inagotable inquietud musical y humana lo ha llevado a profundizar en sus raíces armenias y a asimilar la música de otras culturas: Oriente Medio (árabe y judía), Europa central (gitana y kletzmer), Argentina (tango) y España (flamenco), todo ello dentro de un lenguaje muy personal, con el virtuosismo y la expresividad de la gran tradición clásica europea y un especial interés por acercar a todos los públicos la música clásica (demostrando que puede ser divertida, no tiene edad ni es exclusiva de grandes teatros) y no clásica.