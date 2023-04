El cuarteto cartagenero se prepara ya para la inminente salida de su esperadísimo segundo disco, Cowboys de la A3, del que ya han adelantado tres temas: Los perros, Qué vida tan dura –el pasado viernes– y el que da título al álbum. Todavía quedan nueve cortes por degustar, y dado que habrá que esperar hasta el día 12 para conocerlos, hemos querido hablar con su vocalista para que nos adelante un poco a qué nos enfrentamos.

Ya está aquí vuestro segundo disco. ¿Cómo son estos días previos a la espera?

Muy ajetreados. Hay mucho trabajo y no te da tiempo para pensar en otras cosas, como en si le va a gustar a la gente o si no; lo cual es bueno para no ponerse nervioso.

Supongo que una gira tan larga os habrá empujado a escribir en la furgo, habitaciones de hotel...

Hubo algo de lo que comentas, pero la mayoría del proceso ha sido en el local de ensayo. Hicimos lo imposible por generar espacios para poder trabajar en Cartagena y mantener nuestras rutinas; no quisimos que la vorágine de conciertos cambiara nuestra forma de componer. Nos ha permitido mantenernos fieles a cómo hacíamos las cosas.

«Cuando estés perdido circunvalando Madrid A-3, eso significa ‘casa’». Esa creo que fue la premisa de la partía este disco. ¿Cuál es el concepto que encierra el álbum? ¿Es un disco de viajes?

Nos pusimos a escribir para ver dónde estábamos y muy al principio del proceso salió Cowboys de la A3 [la canción]. Ahí ya empezamos a tirar del hilo, y ésta generó un universo alrededor que, efectivamente, dio lugar a un disco de viajes. Pero la premisa fue componer sin miedo ni presión, hacer un segundo disco del que nos sintiéramos orgullosos. Y hemos hecho un disco de viajes porque todo lo que nos ha pasado mientras lo hacíamos nos ha pasado viajando, por eso. En este sentido, el álbum son doce canciones que representan doce viajes a lugares distintos. Así, Cowboys de la A3, por ejemplo, es un viaje al pasado, una narración sobre una cosa que ya no existe, como una memoria, y por eso tiene ese tono tan folk.

También hay viajes a lugares donde no queríais ir o que están muy lejos de donde queríais estar.

Sí, hicimos una canción, Qué vida tan dura, que es un viaje hacia donde no queda nadie; un viaje que nadie quiere emprender. Nos pasa mucho a la gente de la música o que suele estar fuera de casa. Es eso de estar en un sitio donde hay diversión, fiesta, pero no el sitio donde tú quieres estar. Es ese anhelo de querer hablar con alguien que se ha quedado en casa y tú no saber ni dónde estás.

Este es, precisamente, el último single. ¿La vida ha sido dura para vosotros? Parece que hayáis ido en volandas todo el tiempo, pero... ¿ha habido mucha presión con lo del segundo disco? ¿Bloqueos creativos?

La canción es, más bien, sobre otros para los cuales la vida sí ha sido más dura. Y también es un poco irónica, no vamos a negarlo. Porque nosotros somos unos privilegiados. Y la presión desapareció en cuando empezamos a componer. Había mucho trabajo girando, y fue difícil encontrar el hueco y la energía para escribir canciones. Pero, hasta que eso no pasó, había cierto nerviosismo, sí.

Antonio, escribes desde el amor, pero parece que también desde el rencor, a juzgar por Clávame tus palabras.

Esta canción es un viaje al odio, a la confrontación con una persona, a la discusión. La canción se origina toda de un riff que ideó Pepe, y él lo tenía muy claro: «Esto para mí es un viaje al odio». Explicó muy bien la referencia, pero luego, cuando lo hicimos con la banda, sin querer, el viaje al odio tuvo un final feliz, un cambio al final que él no se esperaba y que solo pudo existir gracias a que la hicimos entre los cuatro.

El tema de los viajes es un recurso muy literario, también muy cinematográfico. ¿Ha formado parte de vuestras referencias un libro esencial de la generación beatnik como fue On the road, de Jack Kerouak?

Conozco el libro porque es muy famoso. Creo que el origen a nivel de inspiración de todo está en un diciembre que cogí la covid y me encerré en un piso en el que vivía en Madrid, que daba a un patio interior que no tenía luz; la ventana daba a un muro que estaba a un metro. Ahí me dio por ver westerns; películas en las que el horizonte siempre está muy lejos –no como en aquella casa–, y yo creo que de ahí empezó a generarse la conexión en mi cabeza del mundo del cowboy con el que estábamos viviendo nosotros. Me puse varias. Recuerdo ver El poder del perro.

Y ya os sugirió una canción directamente, Los perros.

Sí, claramente. También vi Brokeback mountain, que nunca la había visto, y me gustó; El bueno, el feo y el malo, que la he visto como ochocientas veces...

Clint Eastwood salía por ahí.

Es que aunque hagas una película del oeste sin Clint Eastwood, él está. Es imposible en tu cabeza despegar a ese actor de ese universo cinematográfico.

Elegir Los perros para avanzar el segundo disco, ¿no fue arriesgado? ¿Pensasteis en algún momento que os habíais pasado de frenada?

Los perros es un emblema de lo que somos como banda. Nadie del equipo dudó nunca que debía ser un adelanto y representar al disco. Al final, lo que cuenta (un viaje de huida) y cómo lo cuenta (un rock) es la esencia de lo que somos Arde Bogotá. Es otra de las primeras canciones que hicimos, y salió muy fácil. Cuando eso pasa en la banda, quiere decir que es algo que está dentro de nosotros. A nivel temático, habla del momento en el que estábamos: de dejar los curros y saltar al vacío para dedicarnos por completo a esto; y, a nivel musical, es la certeza de que somos lo que queremos ser: una banda de rock.

Por cierto, hay una canción que tú mismo comentas –en una snotas a propósito del disco– que es especial: Copilotos.

Sí. Y conforme he ido teniendo la experiencia de escucharla con otra gente, siento que la canción se vuelve cada vez más valiosa. De repente, en medio de un disco de viajes hecho por una banda de rock and roll, aparece una canción superpequeña en la que hay una instrumentación mínima, en la que todo se vuelve muy íntimo, y está hecha al revés de las demás. Porque todas las demás canciones hablan del sitio al que van o del sitio del que vienen, y esta habla simplemente el placer de no estar en ningún sitio, del viaje por el propio viaje, del viaje a ninguna parte, en el sentido de dos personas que comparten un vehículo y no importa dónde vayan, porque el mérito es estar juntos.

Las películas de cowboys han influido mucho, pero supongo que también habrá influido esa vida en la furgoneta que os ha mantenido durante prácticamente un año en movimiento con casi cien bolos por todo el país.

Claro. Yo creo que ahí está la raíz de todo. Nosotros hemos hecho 86 conciertos desde mayo de 2021 hasta diciembre de 2022. Todo eso ha obligado a que nos hayamos pasado ese año y medio viajando sin parar. El tiempo que realmente hemos tenido para reflexionar sobre las cosas que a nivel personal nos pasaban y las cosas que nos pasaban como banda ha sido sobre cuatro ruedas y de camino a algún sitio. Eso yo creo que nos ha perforado el cerebro y ha contaminado nuestra producción artística, pero de una forma positiva, porque nos ha abierto un nuevo universo visual y sonoro que era el de la carretera.

¿Has tirado de referencias literarias-cinéfilas o las letras son más bien autobiográficas?

Nosotros hablamos de las cosas que le pasan a la gente que nos rodea, de las cosas que nos pasan a nosotros; del amor, de la vida, de la muerte (tríada que utilizaría Miguel Hernández tal cual la nombro yo). Intentamos ser honestos, así que es un trabajo fundamentalmente autobiográfico (aunque luego llenemos todo eso de referencias a otros mundos que nos han ayudado a poner imágenes y palabras a las cosas que nos pasan).

La metáfora de los cowboys, y la estética, os funciona bien. ¿Cómo se os ocurrió adoptarla?

El concepto del cowboy de la A3 nace porque en el invierno de 2021 estábamos todo el tiempo viajando Cartagena-Madrid como locos. No habíamos dejado nuestros trabajos anteriores, pero la banda se había vuelto muy exigente, y en cuestión de días nos encontramos haciendo piruetas para estar en los dos extremos de la autovía a la vez. En ese contexto, nos gustó la idea de ese personaje que no está nunca en un lugar concreto porque su destino es no estar sujeto a nada, y ahí apareció el cowboy y todo lo demás.

El álbum se cierra con La salvación.

Debe ser como la primera o segunda canción que escribimos, y ya sin saberlo era una canción de viaje («se me hace largo el viaje para esta conversación»). Y es una canción muy importante para nosotros porque habla de lo que llamamos ‘el viaje a casa’, el de vuelta, aquel con el que regresas tras los golpes o los premios; sea como sea, parece una derrota, pero nosotros queríamos afrontarlo como el del que sale del túnel con la lección aprendida. Nos pusimos superserios y trascendentales como me estoy poniendo yo ahora, y es una canción de la que estamos muy orgullosos.

Ese cuarteto de cuerda es muy épico..., a lo Oasis.

¡Gracias! Cuenta cosas de mucho peso, y tratamos de instrumentarla a ese nivel. Lalo supo hacer crecer la canción.

Lalo, nuevamente a los mandos de la producción. ¿Era algo innegociable?

Desde el principio decidimos y asumimos que sería un disco continuista respecto a La Noche (2021). Somos los mismos chavales, escuchando la misma música y sintiendo cosas similares, por lo que el disco tenía que parecerse al anterior. En cuanto tomamos esa decisión, fue innegociable trabajar con Lalo. Él es parte del sonido, y era necesario contar con su ayuda para que el disco sonase como tenía que sonar. Pero el reto para él esta vez ha sido mayor, porque le llevamos las canciones más maduras; aunque creo que, gracias a eso, él también ha podido aportar una producción más sorprendente que en el primero.

Antes erais amigos, ahora, además, socios. ¿Cómo se formula esta nueva relación?

Como todas las relaciones, la nuestra evoluciona. Antes solo hablábamos de música y de nuestras movidas, ahora también hablamos del IRPF y de decisiones empresariales. La banda nos ha unido en un nivel fraternal, con todo lo bueno y todo lo malo que eso tiene, pero creo que hacemos bien tratando de salvar siempre el núcleo de nuestra relación, que es nuestra amistad. Nosotros estamos aquí porque nos gusta hacer música juntos, y es muy importante que eso permanezca.

Estos días estáis ensayando lo que vais a hacer en la gira del nuevo disco.

Sí. Hemos intentado hacer crecer el concierto para ofrecer un poquito más al público, pero siempre manteniendo el mantra de que debe ser un concierto de rock. Hemos visto cómo queda todo lo que hemos preparado, y a mí me encanta. Ojalá estemos a la altura de lo que el público espera de nosotros.

Del 3 al 7 de Mayo estaréis en el BIME de Colombia. ¿Hay planes para extenderse al resto de Latinoamérica?

Como Simeone, vamos partido a partido. En estos momentos solo hay sueños y castillos en el aire de cosas que nos gustaría hacer y sitios a donde nos gustaría ir. De momento, la anterior aventura nos ha permitido volver. Disfrutemos del privilegio de volver a Colombia, y luego, seguiremos soñando.

Puestos a tocar en festivales, hasta os han reclamado para el Jazzaldia. ¿Es casualidad la fecha del 8 de junio, dos años después de tocar en la plaza de toros?

Somos muy afortunados por poder girar el disco en sitios muy guays como el Jazzaldia. También vamos al festival de la guitarra de Córdoba… Pero, desde luego, el 8 de junio en Murcia es una fiesta que esperamos con mucha emoción. Estamos abrumados de la gente que va a venir... Será la primera gran presentación del trabajo.