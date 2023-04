Rara vez la música española, generalmente atrasada respecto a tendencias globales y bastante aficionada a las convenciones a la hora de plantear sus líneas estratégicas, ofrece a sus consumidores un producto que dé para debate, para enamoramientos rápidos y odios intensos, para polarizaciones. Pero henos aquí que una multinacional ha decidido convertir a una recientísima estrella de TikTok patria en un fulgurante fenómeno musical: BB Trickz acaba de lanzarse al ruedo con una primera entrega, el brevísimo epé (poco más un cuarto de hora), Trickstar, que tiene a todo el rollo urban, cool y moderno preguntándose: ¿Es un timo o es un rollo personal e intransferible?

Muchos conocimos a Belize Kazi (nombre real, suponemos, de BB Trickz) en uno de sus vídeos de TikTok en los que rapeaba, con esa voz de ninfa de Gainsbourg y pija barcelonesa, mientras iba en coche: "Lo siento, mamá, sé que soy lo peor. Sé que no te gusta que fume, pero fuck mi pulmón / Sé que no te gusta que folle / pero fuck el condón / No visto como una zorra, mamá, es que hace calor". Rapeaba por decir algo: Belize tiene su propio flow, monta sobre los ritmos como le da gana, para soltar sus non sequiturs, que, de verdad, transitan entre la desfachatez, el delirio y el hallazgo (más sobre ello más adelante).

Al parecer la cosa viene de más lejos todavía: hace unos años, por ejemplo, una pizpireta Belize protagonizó portadas de varios manuales de Santillana (Lengua y Literatura, Tecnología, por ejemplo). Pero su salto a la popularidad fue, cómo no, al viralizarse varios de sus vídeos de 20 segundos en TikTok. Llamaron la atención de una multinacional que ha acabado pagándole a la joven catalana un disco que suena muy barato (bases compradas a cholón a productores norteamericanos que las venden a precios módicos) pero también a nada que se haga ahora mismo en España. Y ahí está la clave en estos tiempos tan saturados de personajes.

"Chica, te entiendo / yo también me daría tirria", suelta BB en uno de los temas de 'Trickstar'. La verdad es que los 15 minutos del epé son de pura antología si se atiende exclusivamente a la letras y a la vocal delivery de la joven. Su tema más completo hasta la fecha, 'Lo siento mamá' (sobre el 'Dear Mama', de 2Pac), lo tiene todo, swag, desvergüenza y confesionalidad chunga: "Fuck you dad / nací en el Hospital del Mar / y mi padre por ahí pinchando / seguro que empastillao / y yo ahí naciendo, ¿sabes? / saliendo de un coño, literal / me lo has hecho pasar fatal", "De pequeña no me ponían Los Teletubbies / me ponían real movies / donde salían real boobies". Pero es que si todavía muchos asimilan el lejano "No era squirt, era pis" de uno de sus lejanos vídeos, ahora tenemos el ya inmarchitable "Te follaste a Yung Beef / ahora tienes el sida". ¿Quién le iba a decir a Fernandito KitKat, tantos años en esto de ser el rey malote del underground trapero, que iba a ser destruido sin miramientos por una chiquilla con pinta de muñequita? En realidad, Belize lo explica: "No sé qué me ven / soy una hija de puta / en verdad creo que por eso les gusta / mi todo sabe a fruta / mira cómo disfruto" (la canción se titula 'Sentimental').

Los connoisseurs del urban vinculan a BB Trickz con Ice Spice, la nueva princesa del drill (variante en boga del trap, más gangsteril que drogata), que también nació en las redes sociales y que ahora triunfa con sus temas de música despreocupada, rimas en bases a quotables y carisma en la entrega. Ya ha entrado en el clan Kardashian (al parecer, la hija de Kim y Kanye West, North, es fan), se la pelean las marcas de moda y no para de protagonizar campañas de todo tipo. Y eso que acaba de sacar su primera referencia discográfica, un epé titulado 'Like...'? . Seguro que pronto veremos a BB Trickz llegar a similares alturas en nuestro país. De momento, proclama desde su Instagram en una foto rodeada de un buen montón de supuestos billetes de 50: "100k [100.000] por 1 tiktok". Y hasta Karol G se ha grabado haciendo un playback con un verso de 'Missionsuicida'.