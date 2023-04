El concierto de la banda británica Coldplay en el estadio River Plate de Buenos Aires a finales del año pasado, correspondiente a su gira mundial Music Of The Spheres, ya ha pasado a la historia como uno de los mejores conciertos de los últimos tiempos. Diez actuaciones en las que se agotaron todas las localidades.

Ahora, el montaje final de la transmisión del concierto en vivo a 81 países se estrena en cines de todo el mundo. Los cines murcianos acogerán la proyección este próximo domingo, 23 de abril: Cines Centrofama en Murcia, Acec Almenara en Lorca, Cines Dos Mares en San Javier y Cines Mandarache en Cartagena. En España más de 100 salas de 90 localidades proyectarán la cinta

La cinta logra un sonido remasterizado e impresionantes efectos visuales, capturados con 30 cámaras, drones de carreras y técnicas de filmación en 360 grados, a cargo del director Paul Dugdale, ganador de un BAFTA y nominado a un Grammy.

La película incluye numerosas secuencias que no se mostraron durante la transmisión en directo, cuando se proyectó en la cifra récord de 81 países (encabezando las listas de taquilla de todo el mundo). También integra un cortometraje exclusivo entre bastidores con entrevistas inéditas a la banda.

En el concierto, la banda interpreta éxitos clásicos de toda su carrera, como Yellow, The Scientist, Fix You, Viva La Vida, A Sky Full Of Stars y My Universe. También cuenta con la participación de H.E.R., ganadora de varios Grammy, y Jin de BTS, que interpreta junto a Coldplay el estreno en vivo de su sencillo The Astronaut, que ha batido todos los récords.

Además del formato de cine estándar, Coldplay - Music Of The Spheres: Live At River Plate se estrena en los formatos de cine premium de CJ 4DPlex: ScreenX, 4DX y 4DX Screen. En ScreenX, ofrece una experiencia verdaderamente envolvente y sitúa al público en primera fila con un campo de visión de 270 grados e imágenes exclusivas. En el 4DX multisensorial, el público vivirá una experiencia de movimientos únicos con butacas sincronizadas al ritmo de las canciones más exitosas y efectos ambientales. La experiencia 4DX Screen es una combinación entre ScreenX y 4DX en la misma sala, que ofrece una experiencia cinematográfica única.

Uno de los mejores conciertos de la historia según la revista Rolling Stone. The Guardian lo calificó de "genuinamente impresionante", el New York Post como "una noche memorable", y el Glasgow Evening Times como "el espectáculo por excelencia del mundo".