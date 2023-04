El Casino de Los Garres acogerás hasta el 21 de abril la segunda muestra del colectivo ‘31 Mujerxs’, un trabajo en homenaje a la coleccionista y mecenas de arte Peggy Guggenheim.

Este proyecto de confluencia artística gestado por Inma Latorre, Nana Pez y Mercedes Marco comenzó su recorrido el pasado mes de marzo en el Centro Social de la Universidad de Murcia con el visionado del documental de 2015 Peggy Guggenheim: Art Addict. Así surge la idea de homenajear el 80 aniversario de la exposición que organizó Guggenheim en 1943. El objetivo de esta muestra, que se inauguró ayer a mediodía es, en palabras del colectivo ‘31 Mujerxs’, «generar obra y discurso».

Tras reunir el compromiso, reuniones presenciales, videollamadas, opiniones y propuestas, el proyecto se puso en marcha y este grupo de artistas ahora visualiza lo que «piensa, siente o simplemente desea contar a través de diferentes manifestaciones artísticas.

En esta exposición se explora de manera colectiva y también a nivel individual «un intercambio de experiencias, opiniones y anhelos» de quienes traen consigo sus reflexiones, las respuestas de sus propias situaciones en el arte, dejando atrás las dificultades y los obstáculos, y compartiendo los caminos transitados.

Las obras expuestas en el Salón de Usos Múltiples del Casino de Los Garres llevan la firma de Jennifer López, Natalia Sandoval, Nana Pez, Pepa Bernal Andújar, Juana Hernández Pedreño, A. Estefanía Sánchez-Guerrero, María Munuera Ruiz, Zaida Jimenez Perona, Isabel Nuñez Penalva, InOUT, Carmen Olcina Bó, Carolina Dormal García, Chuz Ortiz, Camorhe, Ondina Rodíguez Briceño, Ana Ruiz, Marina Martinez, Nür López, Inma Latorre, María Canovas, Eliana Ramirez, MªDolores Belmar y Mercedes Marco.

Aunque la lista actual ya es extensa, ‘31 Mujerxs’ no dudará en sumar a otras artistas a su plantilla para construir y actualizar, con cada uno de sus actos, el discurso en torno al papel de la mujer como artista.

En 1943, Peggy Guggenheim organizó The Exhibition by 31 Women, una de las primeras que haría en la galería Art of this Century, la sala de exposiciones que ella misma abrió en Nueva York.

A través de las muestras en esta sala, Guggenheim descubrió a artistas como Pollock o Rothko. Sin embargo, le preocupaba el papel que ocupaban las mujeres en corrientes vanguardistas como el dadaísmo o el surrealismo, muchas veces limitadas a ser modelos, musas o amantes. Decidió entonces reivindicar el trabajo de las artistas silenciadas, en muchos casos, por las trayectorias artísticas de sus parejas. Las obras que se expusieron en esa exhibición fueron elegidas por lapropia Peggy Guggenheim junto a un jurado compuesto por algunos de sus asesores artísticos y amigos (todos hombres).