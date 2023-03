Bajo estas líneas reunimos una selección de novedades para el Cómic Barcelona. Pero no terminan ahí: recordamos también títulos imperdibles de los que hemos publicado entrevistas con sus autores en las últimas semanas: Max ('Què'), David Rubín ('El fuego'), Alfonso Zapico ('La balada del Norte 4'), Léa Muraviec ('El gran vacío'), Keum Suk Gendry-Kim ('La espera'), Bartolomé Seguí ('Boomers'), Raquel Gu ('La edad estupenda'), Zerocalcare ('Esqueletos' y 'No sleep till Shengal'), Jordi Carrión y Sagar ('El museo') o Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero ('Nocturno berlinés').

‘Por culpa de una flor’

María Medem Apa Apa y Blackie Books. 34,90 €

El canto de las cigarras, el olor del romero, el sonido del afilador, un envolvente atardecer… todo un cúmulo de sensaciones que transmite la explosión de color, marca de la casa, que inunda las 340 páginas del ambicioso cómic de María Medem. Sevillana de 28 años, ha confirmado que los premios a autora revelación logrados en 2018 con ‘Cénit’ no eran ningún espejismo. Ahora invita a echar el freno y a viajar por un inhóspito escenario con su solitaria protagonista, que busca cómo lograr que su flor especial se multiplique.

'Algunos maestros y toda la verdad'

Daniel Torres. Norma. 45 €

Gran Premio del Cómic Barcelona del año pasado, el dibujante valenciano Daniel Torres protagoniza este 2023 una gran exposición en el salón. El creador de Roco Vargas y autor de obras como ‘Picasso en la Guerra Civil’ y ‘La casa’ recorre en este volumen de gran formato, de forma muy particular, sus 40 años de trayectoria. Lo hace a través de 13 ilustraciones que son a la vez todo un homenaje al cómic y a sus grandes referentes (Se publica en edición limitada de 999 ejemplares, con una lámina firmada sobre Hal Foster y el Príncipe Valiente).

‘Cuadernos ucranianos. Diario de una invasión’

Igort. Salamandra Graphic. 25 €

Tras sus anteriores cómics de aire periodístico, como ‘Cuadernos rusos’ (sobre el infierno de Chechenia y el asesinato de la reportera Anna Politkóvskaya) o ‘Cuadernos ucranianos’ (sobre la hambruna a la que Stalin sometió al país en los años 30) el autor italiano se compromete de nuevo con la verdad al reflejar ahora los primeros 90 días de la guerra de Ucrania a través de testimonios recogidos telefónicamente desde el país invadido por Rusia hace un año.

‘Amalia’

Aude Picault. Garbuix Books. 21,95 €

La autora de ‘Diosa’, invitada al salón, alerta de un mal de nuestros días: la falta de calma y de tiempo para uno mismo ante la presión por el rendimiento en el trabajo y por mantener en orden a la familia. Ello pasa factura a la protagonista en esta pospandemia: Amalia es una desbordada empleada y madre de una revoltosa niña, cuya pareja está divorciada y es padre de una adolescente que encarna la banalidad de los ‘influencers’. Un día su cuerpo dice basta.

‘Patos. Dos años en las arenas petrolíferas’

Kate Beaton. Norma. 39,59 €

La autora tenía 21 años cuando empezó a trabajar en una planta petrolífera en Alberta. Estas monumentales 400 páginas autobiográficas surgen de aquella dura experiencia en un aislado campamento donde fue violada dos veces. Sólo eran dos mujeres entre 50 hombres, en un ambiente intimidante, amenazador y violento y un entorno tan tóxico para la salud que su propia hermana enfermó de cáncer tras trabajar allí.

‘María la Jabalina’

Cristina Durán y Miguel Ángel Giner. Astiberri. 25 €

En 1942, la joven anarquista María la Jabalina, fusilada a los 25 años en Paterna, se convirtió en la última mujer asesinada por el franquismo en la Comunidad Valenciana. En un siempre necesario ejercicio de memoria histórica, los ganadores del Premio Nacional de Cómic 2019 (con ‘El día 3’) recuperan la figura de esta miliciana y enfermera herida durante la Guerra Civil, que fue acusada falsamente.

‘Laberintos 2’

Charles Burns. Reservoir Books. 19,90 €

Segundo volumen de la inquietante trilogía de tono autobiográfico del autor de ‘Agujero negro’ (del que La Cúpula lanza ahora una nueva edición). Charles Burns, siempre entrelazando el inconsciente con el mundo real, presenta al joven y atormentado cineasta Brian y a su musa Laurie en el inicio de un rodaje en una cabaña en un aislado bosque. Las tensiones en el grupo no se harán esperar.

‘Zipi y Zape. Los gemelos más famosos del tebeo’

Josep Escobar / Antoni Guiral. Bruguera. 29,90 €

75 años cumplen los traviesos hermanos creados por el maestro Escobar, quien a través de ellos quería reflejar los problemas de los niños, que iban a ser, en definitiva, sus lectores. Con prólogo de Albert Monteys, el divulgador Antoni Guiral repasa su historia y evolución junto a sus viñetas y con material inédito del mítico dibujante de Bruguera, quien los alumbró en 1948 y publicó su última página en 1994, con más de 80 años.

‘Frankenstein’

Sandra Hernández. Bang Ediciones. 25 €

La barcelonesa Sandra Hernández brinda una original vuelta de tuerca a la novela de Mary Shelley, sin romper con el espíritu del clásico ni con su atmósfera de terror. La protagonista es una mujer, estudiante de Medicina y a la vez madre del monstruo, a quien la autora da voz. Una visión actual que habla de maternidad y educación, de lo que nos hace humanos y del miedo al diferente.

‘Que el fin del mundo nos encuentre bailando’

Sebas Martín. La Cúpula. 18,90 €

Primera incursión de corte histórico del veterano autor catalán que, sin abandonar su habitual temática gay, se remonta a la Barcelona de la Segunda República de 1935, a pocos meses del inicio de la Guerra Civil. En en una sociedad en la que la homosexualidad aún no estaba del todo aceptada un joven aprendiz del textil del Poblenou y un aspirante a boxeador profesional viven una aventura.

‘¡García! 4’

Santiago García y Luis Bustos. Astiberri. 15 €

Cuarto volumen ya, y no es el último, de las aventuras de este héroe de cómic creado en 2015 y que ha emprendido una vida paralela televisiva en la serie de HBO Max. Junto a su ya inseparable Antonia, joven periodista de izquierdas, este supersoldado franquista que despertó 60 años después de ser criogenizado afronta una trama de espionaje en Estados Unidos.

‘Aquí hay avería’

Lorenzo Montatore. ECC. 35,50 €

Tras su celebrada antología ‘Obras incompletas (2015-2022)’, el madrileño Lorenzo Montatore lanza un trabajo nuevo, ambicioso y vanguardista, que él mismo califica de "punto de inflexión" en su evolución artística. En él reflexiona, señala, sobre "la autodestrucción, el patetismo y la estupidez" a través de las lisérgicas y tragicómicas desventuras de Viti, un pintor decadente que se evade de su solitaria realidad y de la falta de inspiración consumiendo una droga por vía ocular.

‘La sangre de la virgen’

Sammy Harkham. Fulgencio Pimentel. 35 €

Sammy Harkham, uno de los nombres más influyentes del cómic estadounidense de este siglo, también como editor de la antología ‘Kramer’s Ergot’, ha invertido una década en esta su obra magna. En ella, el autor, invitado al Cómic Barcelona, enfoca al Hollywood de principios de los años 70 a través de un joven padre y esposo, frustrado en su vida familiar y en sus aspiraciones artísticas, que trabaja en la industria del cine de terror de bajo presupuesto.

‘La casa Slaughter 1’ / ‘The nice house on the lake 11’

James Tynion IV, Tate Brombal, Chris Shehan y Werther Dell'Edera. Planeta Cómic. 17,95 €

El guionista estadounidense James Tynion IV, invitado del salón, ganó tres Eisner con la terrorífica serie superventas ‘Hay algo matando niños’. Ahora, junto con el ‘spin-off’ de esta, ‘La casa Slaughter’, llega con triplete: junto con el dibujante cántabro Álvaro Martínez Bueno, está a punto de cerrar la no menos premiada miniserie de terror ‘The nice house on the lake’ (ECC) y ha publicado el número 3 de la conspiranoica 'El departamento de la verdad' (Norma), con Martin Simmonds.

'Ronson'

César Sebastián. Autsaider Cómics. 20 €

Una brillante ópera prima, la de César Sebastián, que destila sensibilidad al remontarse 60 años atrás, a la realidad de un pueblo, para recordar de dónde venimos. Una época de infancia aún de misa obligatoria y de recibir bofetadas sin más, pero también de jugar en la calle y bañarse en el río.