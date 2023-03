Mad Cool Festival 2023 ha anunciado este jueves los últimos nombres de su cartel, incluidos los de su primera línea, que se cierra con The Offspring, Janelle Monáe y Mumford & Sons.

La cita madrileña ha incorporado asimismo otros nombres importantes como los de Primal Scream, Ava Max o Spoon, además de los de Morgan, Kevin Morby, Kurt Vile & The Violators, King Princess, Kaleo, Dora, Walls, Night Club, Zetak, Sila Lua, PETTI, Ralphie Choo y Purple Disco Machine.

La organización ha desvelado asimismo que formarán parte de la programación Christian Löffler, Polo & Pan DJ Set, DJ Gigola, Boy Bleach, Stacey Ryan, STONE, Picture This, Mimi Webb, Choclock, Girli, Emotional Oranges, Cold Years, Ghouljaboy, Denis Sulta, Gerd Janson, AR/CO, ELYELLA, Raye, Peje, Himalayas y Maika Makovski.

Todos ellos se suman a un cartel que, del 6 al 8 de julio, ya contaba con cabezas de cartel como Red Hot Chili Peppers, Lizzo, Lil Nas X, Sam Smith, Robbie Williams, Queens Of The Stone Age, The Black Keys, Liam Gallagher, Machine Gun Kelly y The Prodigy.

Sigur Rós, The 1975, Franz Ferdinand, Rina Sawayama, Jamie XX y Years & Years serán otros artistas destacados de la oferta de esta sexta edición del festival, que inaugurará nueva sede en el distrito madrileño de Villaverde.

Intentará mantener las buenas cifras alcanzadas en 2022, cuando con dos jornadas más congregó a 305.000 espectadores -una media diaria de 70.000 personas-, entre los que destacaron The Killers, Metallica, Muse, Imagine Dragons o Florence + The Machine.