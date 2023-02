Tras un (re)debut accidentado -a escasos días de que la covid-19 obligara a echar la persiana de teatros y auditorios, el Murcia Jazz Festival parece asentado en la agenda cultural de la capital del Segura, y lo que es más importante: cada vez tiene más presencia -a base de amplitud y nombres- en el calendario musical de la Región y del levante español. Y es que, en la que será su tercera edición completa –sin interrupciones pandémicas–, acercará al público del Teatro Circo a músicos de la talla del saxofonista de Nueva Orleans Donald Harrison, de la vocalista neoyorquina Robin McKelle y del cantante de Minnesota José James, del pianista cubano Iván ‘Melón’ Lewis y del también saxofonista, este israelí, Eli Degibri, que el día 11 saldará una cuenta pendiente con la ciudad.

Los citados serán los conciertos principales de este nuevo Murcia Jazz Festival, que en cualquier caso contará con una docena de conciertos para los que utilizará también otros escenarios como el Auditorio Municipal de Algezares, donde arrancará el programa del 3 de marzo con Castillo Kazaki, formación liderada por el pianista alemán Felix Schneider-Restschikow, e, incluso, la Plaza de la Universidad, donde el día 26, en la jornada de clausura, tendrá lugar una matinal de swing. Esta correrá a cargo de K Quintet, proyecto musical creado en 2019 y liderado por el matrimonio formado por el músico, compositor y contrabajista irlandés David Duffy y la famosa bailarina rusa Ksenia Parkhatskaya, toda una autoridad en el mundo de la danza por su gran conocimiento de todos los estilos de las eras doradas del jazz y por su condición de reina del charleston.

Esta cuarta edición también volverá al Jazzazza Jazz Club (10 de marzo) de la mano de la pianista Kontxi Lorente, que presentará una síntesis de sus últimos trabajos en formado trío, mientras que la organización –el Área de Artes Escénicas de la Concejalía de Cultura, bien asesorada por el programador Jota Baeza– volverá a apostar por artistas de la Región para los conciertos previstos para el 12, 17 y 24 de marzo. El primero, en Cabezo de Torres, estará protagonizado por la banda Oh, Bro!, capitaneada por Miguel Bañón, Pito Hervás y Carlos Vudú; el segundo, en La Alberca, por el valenciano Marcial Picó, afincado en Murcia desde hace más de treinta años, y el tercero, por Pablo Martínez, trombonista de la capital del Segura que actualmente residente Amsterdam.

Por otro lado, merece la pena destacar por su novedad la inclusión del Teatro Romea en el programa. Esto es así gracias a la compañía Cascai Teatro y a la Girona Jazz Band, que presentarán sobre sus tablas el espectáculo Los colores de Duke Ellington. Nueve músicos y dos actores tomarán el escenario el 25 de marzo para guiar a los asistentes durante en un viaje por la historia del jazz que tiene como objetivo acercar esta música a toda clase de públicos con la ‘ayuda’ de una leyenda como Ellington, uno de los compositores, directores e intérpretes más relevantes del género.

Los conciertos del TCM

En lo referente a los conciertos del Circo, estos arrancarán el 4 de marzo con Jose James y su banda, tan influida por el jazz como por el soul, el funk e, incluso, el hip-hop. El vocalista norteamericano presentará On & On (2023), un espectáculo en el que rinde hoemnaje a Eryka Badu. El siguiente en entrar en escena será Degibri, que estaba confirmado para aquella primera edición de 2020 que tuvo que ser cancelada tras apenas dos conciertos. El israelí no llegó a tocar, con lo que le debía una al Murcia Jazz Festival; deuda que la organización se cobrará el 11 de marzo, cuando el saxofonista traiga al TCM las composiciones de su último trabajo, Henri and Rachel (2022).

Pocos días después, el 16, Iván ‘Melón’ Lewis, que ya estuvo por la Región para la última edición del Cartagena Jazz Festival, pisará la tarima del TCM liderando a The Cuban Swing Express, una banda de once músicos con la que revisa, adapta y fusiona el repertorio de grandes clásicos como Pérez Prado, Ernesto Lecuona, Benny Moré, Herbie Hancock y hasta Michael Jackson y los propios Rolling Stones. Y el 18 será Robin McKelle quien haga gala en Murcia de su amplia variedad de registros vocales. Desde la organización del festival dicen que en ocasiones puede recordar a Amy Winehouse o a la mismísima Ella Fitzgerald, a quien homenajeará en su proximo disco, Impressions of Ella (2023).

El último en participar será Donald Harrison, considerado por algunos de sus contemporáneos como un maestro del jazz, el soul y el funk y creador de estilos influentes como el nouveau swing y el soft jazz. La actuación del saxofonista de Nueva Orleans tendrá lugar el 23 de marzo y las entradas tanto para este como para el resto de los conciertos están ya a la venta en taquilla y a través de Internet en www.murciajazzfestival.com. Los precios oscilan entre los 6 y 22 euros.