Con la resaca del Benidorm Fest 2023 a cuestas y la flamante victoria de Blanca Paloma, que ya vuela camino a Eurovisión, es el momento de analizar la propuesta de nuestra representante española para el festival europeo de la canción. La ilicitana portará la bandera de España a Eurovisión con un tema muy entrelazado con las raíces y el folclore de la península, Eaea, una nana por bulerías que mezcla el flamenco más puro con sonidos electrónicos. En estos últimos días hemos escuchado multitud de opiniones sobre la canción de Blanca Paloma, que si es poco eurovisiva, que si no se va a entender en Europa, que si la última vez que llevamos flamenco a Eurovisión nos fue muy mal...

Esta última es quizá la más cierta de todas esas afirmaciones, pero corrían otros tiempos. Hablamos de una España, la de 1983, que buscaba alejarse cuanto antes de todo lo que oliera al Régimen y del typical spanish de aquellas películas de Paco Martínez Soria. Una España que estaba más centrada en otros géneros musicales, mucho más rompedores en aquella época. Una España que obtuvo 0 points en aquel Festival de Eurovisión en el que Remedios Amaya interpretó Quién maneja mi barca. Pero de aquellos tiempos ha llovido mucho, ahora tenemos otros referentes y Rosalía revienta las listas de canciones más escuchadas en todo el mundo y actúa en los Grammy ante un público enamorado de nuestros productos musicales de exportación.

Ahora es el turno del flamenco, de Blanca Paloma. Lejos de la opinión sesgada que tenemos en esta España nuestra y de las luchas políticas internas sobre identidades y folclore en un país tan diverso como rico culturalmente hablando, lo cierto es que el veredicto europeo sobre nuestra representante es más que positivo. Por lo menos, si atendemos a las euroreactions.

Recapitulemos. Al igual que el fútbol tiene su propio género periodístico y televisivo, Eurovisión ha dado a luz a un género propio en YouTube: las euroreactions o euroreacciones. Hablamos de streamers, tiktokers y youtubers, todos ellos eurofans de diferentes lugares del mundo, que se graban reaccionando a su primera escucha de todos y cada uno de los temas que compiten en Eurovisión y comentan las canciones de otros países desde su punto de vista. Estos vídeos que aparecen como setas en estas fechas de preselecciones europeas, cuentan con miles y miles de visitas y algunos cuentan con mucho peso en las posteriores votaciones.

Dicho esto, ¿qué dicen las euroreactions de Blanca Paloma? Vamos a analizarlo.

Reacciones de los eurofans a Blanca Paloma, la representante de España en Eurovisión 2023

"Podrían llevar esta propuesta tal como está a Liverpool. Yo no sabría qué cambiar. Es una propuesta muy especial, todas las presentaciones de Eurovisión deberían anhelar ser como Blanca Paloma. Nunca perdonaré a Europa si no aprecia esto". Son las palabras de Alesia Michelle, que ha estado siguiendo el Festival de Eurovisión desde el año 2010. Esta periodista estadounidense comenzó a escribir acerca del evento como una periodista independiente y en 2015 decidió lanzarse al mundo digital y creó su canal de YouTube, en el que cuenta con más de 20.000 seguidores.

Al igual que Alessia, la armenia Noosh Berberian, muy conocida en el mundillo eurofan y con más de 30.000 seguidores en YouTube, también ha sido conquistada por el "quejío lorquiano" de la ilicitana Blanca Paloma. "La presentación está realizada de manera impresionante y ella es asombrosa. Suena muy español. Es como una obra de arte, es música. Muy bien hecho España", comentó en su vídeo de reacción a la propuesta de la de Elche para Eurovisión.

El youtuber TheBalkanGuy en su vídeo reacción habla directamente de la posibilidad de que Blanca Paloma se alce con el Micrófono de Cristal en Eurovisión 2023: "El movimiento que hace con la mano lo va a hacer todo el mundo en el estadio de Liverpool, es hipnótico. La pasión en su voz, en su actuación, eso es un momento ganador. Creo que Eaea puede ganar Eurovisión el próximo mes de mayo"

Lo mismo opinan otros expertos en el Festival europeo de la Canción, como el youtuber Simplethings: "España podrías ganar Eurovisión con esta canción. Blanca Paloma consigue transportarte su mundo interior de una forma muy íntima. España estás en el camino correcto, prepárate para organizar Eurovisión el próximo año", sentencia.

La austriaca Katarina93 en su canal de YouTube también reacciona boquiabierta a Blanca Paloma: "Se me ha puesto la piel de gallina con su actuación. Su voz es tan pasional y tan pura. Esto merece un gran resultado en Eurovisión. Es muy único, muy español, representativo de su cultura".

Y así cientos de vídeos que vaticinan el éxito de la de Elche en el certamen de la canción europeo y en los que la mayoría de eurfans coinciden en elogiar la calidad vocal de la ilicitana. "Muchas gracias España por elegir a Blanca Paloma, estoy enamorado de su propuesta. Perfección de principio a fin. Es una obra maestra, tanto a nivel visual, musical, vocalmente... ¡Es increíble!", dice Amir de Bélgica en el canal de YouTube Eurovisión Hub (30 mil seguidores).

"No sé que pasará en mayo, es demasiado pronto, pero España puede estar realmente orgullosa de esta propuesta, gane o no, esto es algo completamente auténtico", añade el británico Nicholas.

Los piropos y alabanzas a nuestra representante en esta edición de Eurovisión no tienen fin. "Menuda voz", "Estoy en shock", "Siento como si estuviera bajo un hechizo", "Siento que no soy digno de verlo", "Su voz no es de este planeta" o "Sin palabras" son otras de las reacciones que pueden escucharse en los vídeos que los eurofans de todo el mundo han ido compartiendo tras la victoria de Blanca Paloma en el Benidorm Fest.

Mientras tanto, la de Elche no tiene miedo a nada y afronta el Festival de Eurovisión con la misma fuerza que caracteriza su voz. "Haremos que toda Europa cante por bulerías", avanza. Pues, ea, ahí queda. Y como dice el tema de la ilicitana: ¡Vamos allá, la Blanca Paloma!