Sira, de María Dueñas, autora con un fuerte vínculo con la Región –y, más concretamente, con Cartagena, donde vive–, se convirtió en 2022, por segundo año consecutivo, en el libro más prestado en formato físico por la Biblioteca Regional de Murcia, mientras el más demandado en formato digital fue Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez-Garnica, y La señora March, de Virginia Feito, entre los audiolibros. Además, El libro negro de las horas, de Eva García Sáenz de Urturi, fue la única obra que aparece entre las diez más buscadas en las tres categorías, según la estadística de actividad de la BRMU referida al pasado año.

De esta forma, en la clasificación de libros físicos más prestados predominaron los autores regionales, ya que el segundo lugar lo ocupó La bestia: Madrid 1834, del trío conocido como ‘Carmen Mola’: Jorge Díaz, Antonio Santos Mercero y el lorquino Agustín Martínez, seguido por El italiano, del escritor y periodista cartagenero Arturo Pérez-Reverte. En cuarto lugar aparece, de nuevo, Últimos días en Berlín, de Sánchez-Garnica, finalista del Premio Planeta en 2021.

La relación de obras más demandadas continuó, en quinto lugar, con El libro negro de las horas, de Sáenz de Urturi; La novia gitana, también bajo la firma de ‘Carmen Mola’; Violeta, de la autora colombiana Isabel Allende; seguido, en octavo lugar, por La nena, del popular trío de guionistas –sin duda, sus obras fueron las más demandadas en 2022–; en noveno, por Los vencejos, de Fernando Aramburu, y, cerrando el top ten, El castillo de Barbazul, de Javier Cercas.

En cuanto al formato digital, adquiridos mediante la plataforma e-Biblio, cinco de las obras más prestadas fueron también de las más pedidas en formato físico. Por orden, los libros de mayor demanda fueron Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez-Garnica; La bestia: Madrid 1834, de Carmen Mola; El libro negro de las horas, de Eva García Sáenz de Urturi; 36, del murciano Jerónimo Tristante; Violeta, de Isabel Allende; Encuentra tu persona vitamina, de la doctora Marian Rojas; La novia gitana, de Carmen Mola; Una historia ridícula, de Luis Landero; Roma soy yo: la verdadera historia de Julio César, de Santiago Posteguillo, y Por si las voces vuelven, de Ángel Martín.

De igual modo, por lo que respecta a la comicteca, los cómics más prestados en 2022 fueron fundamentalmente de estilo manga: Dragon Ball: Ultimate edition, de Akira Toriyama; One piece, de Eiichiro Oda; Naruto, de Masashi Kishimoto; Dragon Ball Super: los guerreros del sexto universo, de Toyotaro; Yo-Kai watch, de Noriyuki Konishi; Maximum Berserk, de Kentaro Miura; Ataque a los titanes, de Hajime Isayama; Detective Conan, de Goshoō Aoyama; Guardianes de la noche, de Koyoharu Gotouge, y My Hero Academia: Vigilante Illegals, de Hideyuki Furuhashi y Kōhei Horikoshi.

En el apartado de literatura infantil y juvenil, Hierba, de Keum Suk Gendry-Kim fue la obra más prestada el año pasado por la Biblioteca Regional, seguida por Invisible, de Eloy Moreno; Voces que cuentan, de diversas autoras; El buen padre, de Indira Ramos; Heartstopper, de Alice Oseman; Harry Potter y la piedra filosofal, de J. K. Rowling; Federico, de Ilu Ros; No siento nada, de Liv Stromquist; La cripta negra, de J. R. Barat, y El secreto de la fuerza sobrehumana, de Alison Bechdel.

Audiovisuales más requeridos

Respecto al material audiovisual en formato físico, los títulos que más veces fueron prestados por la BRMU fueron Doctor en Alaska, Breaking Bad, Los Soprano, Juego de tronos, Misión imposible (colección de seis películas), House of cards, MacGyver, The James Bond Collection, The Shield: al margen de la ley y The Americans.

Uno de los servicios con más éxito de la BRMU es la plataforma e-Film Murcia, la primera plataforma online exclusivamente para bibliotecas, destinada al préstamo gratuito de cine, documentales, conciertos, series y cortos, cuyo visionado se efectúa en línea (streaming). El pasado año, los títulos más buscados fueron La gran belleza, de Sorrentino; Rebeca, de Hitchcok; El guateque, de Blake Edwards; Roma, de Fellini; Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, Café para llevar, de Patricia Font; Odette, una comedia sobre la felicidad, de Éric-Emmanuel Schmitt; The Wonder Hospital, de Beomsik Shimbe Shim; Agosto, de John Wells, y Midnight in Paris, de Woody Allen.

Por último, en el cada vez más en auge formato de audiolibro, La señora March, de Virginia Feito, fue el más demandado en 2022, seguido por Nunca, de Ken Follett; La reina roja, de Juan Gómez Jurado; El libro negro de las horas, de Eva García Sáenz de Urturi; Rey Blanco, de nuevo de Gómez Jurado; El infinito en un junco, de Irene Vallejo; El italiano, de Pérez-Reverte; La vida contada por un sapiens a un neandertal, de Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga; El arte de engañar al karma, de Elisabet Benavent, y En plena noche, de Mikel Santiago.