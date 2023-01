Los finlandeses Beast in Black, liderados por el carismático vocalista griego Yannis Papadopoulos, arrancan esta noche en Lisboa una ambiciosa gira europea que les llevará por más de una veintena de países durante los próximos dos meses para presentar en directo su último lanzamiento, Dark connection (2021). El domingo estarán en Madrid y el lunes actúan en la sala Garaje Beat Club de Murcia; concierto tras el que solo les restarán dos fechas más en nuestro país: en Barcelona el martes y en Bilbao el jueves.

Beast in Black debutaron en 2017 con Berserker, una espectacular ópera prima que pilló a muchos desprevenidos, especialmente a aquellos que rumiaban la idea de que el género mostraba síntomas de agotamiento. Tras este inspirador debut llegaron From hell with love (2019) y el citado Dark connection, que se desmarca de la habitual temática manga del grupo y abraza las distopías tecnológicas por medio de esa combinación de power metal y melodías pop ochenteras que caracterizan a la banda. En Murcia les acompañan Firewind, con el guitarrista Gus G. (Dream Evil, Nightrage, Mystic Prophecy, Ozzy Osbourne) al frente.