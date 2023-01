El éxito no le llegó a Rayden con su participación en el Benidorm Fest del pasado año. Al certamen para elegir al representante español de Eurovisión 2022 no se presentó solo con Calle de la Llorería, el tema con el que pretendía participar en el Festival de la Canción, sino también con una dilatada trayectoria musical que arrancó a comienzos de siglo en la escena maquetera del hip-hop más underground (como miembro del grupo A3Bandas) y que, meses antes de este último estallido de fama, ya había congregado a 10.000 personas en el WiZink Center de Madrid. Lo del de Alcalá de Henares no es flor de un día…

Pero es que el madrileño, que fue campeón mundial de la Red Bull Batalla de los Gallos del año 2006, ha ido mutando con los años, haciendo su propio camino; alejándose del rap y acercándose a otras géneros sin perder su esencia. Una filosofía que incluso le ha llevado a explorar los terrenos literarios. En este sentido, Rayden ha publicado los poemarios Herido diario (2015) –del que recientemente ha salido una edición revisada que incluye poemas inéditos–, TErminAMOs y otros poemas sin terminar (2016), El mundo es un gato jugando con Australia (2019), Cantinela: Cien canciones y noventa y nueve finales alternativos (2021) y Amoratado (2022). Sin embargo, nunca se había acercado a la novela hasta ahora. Y es que David Martínez Álvarez su nombre real acaba de publicar El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo (Suma de Letras, 2023), y Murcia se convertirá hoy en una de las primeras ciudades en las que la presente. Porque el libro lleva en librerías, apenas, desde el pasado jueves, y esta tarde, a partir de las 18.30 horas, el rapero estará en el Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia (Gran Vía, 23) charlando con sus lectores sobre esta nueva aventura narrativa. Con entrada libre hasta completar aforo, el evento incluirá también un breve recital acústico en el que Rayden estará acompañado por un guitarrista. La novela, que toma como título una de sus canciones, «es un canto al valor de lo diferente; una luminosa historia de amor entre opuestos que se atraen, sin relaciones tóxicas», indica el autor, que agradece a la mujer cactus y al hombre globo su voluntad de acercar posturas. «En un mundo donde tachan de imposible lo diferente, mi corazón está del lado de los improbables que se atreven», puntualiza. «Lírica, de fuerte pegada, como un rap que se abre hueco en una sociedad que le fascina y le incomoda», es, ante todo, una novela romántica «al uso, de las de chico conoce a chica con final feliz, con aristas que hieren a los protagonistas desde distintos ángulos y nubes que les rescatan. Pero en su camino hacia el happy end –señala la editorial–, el autor mete el dedo en el ojo que se niega a ver que hay mucho más en algunas historias. Y en lugar de llevarte de la mano hasta el cielo, te sube a una azotea desde la que ver las relaciones humanas. Luego te lanza desde ella para que conozcas el vértigo de un corazón en busca de eso que llaman amor y tiene mil formas», concluyen.