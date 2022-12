La Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia (OJRM) celebra esta semana su encuentro de Navidad, que culminará con un gran concierto el próximo viernes 30 de diciembre, a las 18:30 horas, en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia.

Los músicos se podrán bajo la batuta de Daniel Ros, actual director asistente de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM), labor que compagina con su residencia en Róterdam, donde cursa estudios de ‘Master of Music in Orchestra Conducting in Codarts’ en la Universidad de las Artes de dicha ciudad holandesa.

El programa del que se podrá disfrutar en el Auditorio regional incluirá la Sinfonía Inacabada, de Schubert, y la Segunda de Brahms. Un repertorio en el que la joven orquesta ha estado trabajando junto a músicos de renombre, como los solistas de la OSRM Darling Dyle, concertino de la formación, David López (flauta y oboe), Gabriel García (trompa y trompeta) o Miguel Ángel Alemán (timbal).

Como profesores invitados cuentan con Lesster Frank Mejías (viola), Lorenzo Meseguer (violonchelo y contrabajo), Javier Ros (clarinete y fagot) y Miguel Rafael Fernández (trombón y tuba). El consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, Marcos Ortuño, declaraba que «la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia, decana de las orquestas juveniles españolas, despide este año tan especial para ella, el de su 40 aniversario, con un nuevo encuentro que pone de manifiesto el enorme trabajo que viene haciendo y la posiciona como una de las orquestas jóvenes de referencia nacional».

Trayectoria

La Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia, entidad dependiente de la Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, inició su andadura en 1982 y está formada por músicos de entre 16 y 25 años. En estos 40 años ha visto pasar por sus atriles a miles de jóvenes, muchos de los cuales ocupan hoy puestos de relevancia en algunas de las mejores orquestas de todo el mundo. Tal es el caso de Joaquín Riquelme, actual solista de viola de la Filarmónica de Berlín, Pedro Franco, solista de clarinete de la Orquesta de la Radio Nacional de Dinamarca, o Miriam Olga Pastor, oboe solista de la Orquesta de París.

Desde su creación ha estado tutelada por los maestros Benito Lauret, Jaime Belda y César Álvarez. En la actualidad, y desde 2006, Virginia Martínez es su directora artística.

Las entradas del concierto del viernes, que costarán cinco euros, se pueden comprar en la taquilla del Auditorio Víctor Villegas (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, y desde dos horas antes del inicio del concierto), así como en la web ‘bacantix.com’.