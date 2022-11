La Lomica Ediciones, la nueva editorial "ilusionada" de Murcia

Este viernes, 2 de diciembre, tendrá lugar la presentación pública de una nueva firma editorial murciana, conocida como La Lomica. El encuentro se celebrará a las 20.30 horas en el Salón de Actos del Centro Agrario de Fuente Álamo, donde no solo está previsto explicar las motivaciones de este nuevo sello, sino también dar a conocer el nombre de los autores de las dos próximas obras de su catálogo.

Al frente de este proyecto se encuentra José Andrés García Cuestas, para quien hablar de La Lomica es hablar de una editorial «ilusionada». Como explica en palabras para La Opinión el fundador de la editorial, actualmente vivimos una etapa en la que la comunicación entre autores y editores es muy poco profunda, y por eso esta editorial tiene como principal objetivo percibir la ilusión de los escritor y, a partir de ahí, con eso como base, comenzar a construir, algo que, asegura, hoy día pocas editoriales tienen muy en cuenta.

El mensaje oculto de Dios (2022), una obra de poesía del autor francés Ghislain Audion, ha sido su primera obra editada y publicada. No obstante, en La Lomica tienen previsto lanzar otros dos nuevos títulos en el año 2023. García Cuestas no ha querido desvelar todavía la sorpresa, pero sí adelantó a esta Redacción que uno de los libros es de literatura infantil –programado para darse a conocer en verano– y el otro versará sobre una actividad como la jardinería (en concreto, sobre agricultura doméstica), y se espera que pueda ver la luz para la Navidad de 2023.

"Trabajamos un poco al revés del mundo, no buscamos una gran obra, sino un gran autor" José Andrés García Cuestas - Fundador de La Lomica Ediciones

La editorial está formada actualmente por cinco miembros, entre los que destacan las figuras del propio José Andrés García Cuestas y Merced Portabello, responsable del consejo editorial de La Lomica. Además de ellos, hay tres personas más que se encargan de diferentes aspectos de la labor editorial abierta a casi cualquier tema. «No tenemos una línea estricta definida, no sectorizamos. Para nosotros no hay libro bueno ni malo, lo que importa es la ilusión y fuerza del autor. Por eso a nuestra editorial nos define más que nada la fuerza de nuestros escritores, dejando al margen la cultura o el género de la obra», explica su fundador.

El responsable de La Lomica Ediciones deja así en evidencia que la idea no es ceñirse a un tipo de obra concreto, pues tienen pensado alumbrar textos muy variados, sino, más bien, centrar toda la atención en quién y cómo escribe. Eso sí, reconoce que priorizarán «editar y potenciar a los autores de proximidad, a los autores de la Región». Aunque, como demuestra El mensaje oculto de Dios, no le cierran puertas a ir más allá. De hecho, la publicación de este primer libro ha tenido lugar en Barcelona, algo que podría sonar paradójico y contrario a su filosofía, aunque no casual, pues, tal y como reconoce García Cuestas, la Ciudad Condal es un lugar con el que mantienen una gran conexión. Y es que, según cuenta, su familia ha mantenido siempre una estrecha vinculación comercial con toda la zona levantina, desde el sur y hasta Cataluña, de ahí que para este primer lanzamiento haya apostado por un territorio con una efervescente industria literaria como la barcelonesa.

En cualquier caso, el origen del proyecto hay que buscarlo en Fuente Álamo, y por eso han querido que su puesta de largo tenga lugar allí. Además, esto es algo que llevaban mucho tiempo esperando poder hacer, ya que La Lomica nace realmente en 2019, pero no les quedó otra que «tomarse un tiempo» por culpa de la pandemia. Ahora, eso sí, regresan con más fuerza que nunca. Porque, además de las dos obras que tiene previsto publicar en 2023, también están trabajando en la edición de una novela histórica que, «si todo sale correctamente», se va a lanzar también en el próximo año. Y por otro lado, en cuanto a otro tipo de actos organizados por La Lomica Ediciones, además de la presentación de este viernes, con la que quieren darse a conocer, tienen previsto celebrar próximamente un certamen de literatura de autores juveniles e infantiles.