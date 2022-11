Los 40 Music Awards son premios populares por encima de todo. No importan las valoraciones de los críticos y los especialistas, ni el renombre internacional, ni la calidad o el prestigio. Aquí lo que prima es el fan base, el consumo de las nuevas audiencias y el machaque de radiofórmula.

Lo que no se podía obviar era el fenómeno Rosalía. La catalana protagonista por derecho propio e incluso se inventaron un premio para ella, el de Mejor Artista Global, que fue entregado por el cineasta Pedro Almodóvar, que contó con ella para su película ‘Dolor y gloria’. Además, tuvo el honor de inaugurar la ceremonia que tuvo lugar en el Wizink Center de Madrid al ritmo de ‘La Fama’, su colaboración con The Weeknd. La artista subió al escenario a oscuras únicamente iluminada por las luces de los móviles de su cuerpo de baile (masculino) apostando de nuevo por una puesta en escena de lo más teatral. También ganó el galardón al mejor álbum, ese 'Motomami' que ya forma parte de la cultura popular.

Otra mujer de impacto, Chanel, consiguió el premio por votación popular a la mejor canción por su hit eurovisivo 'Slo-Mo', que puso las pilas al inicio del espectáculo precedido de su nuevo éxito instantáneo 'Toke', que presentó por primera vez en directo con otra de sus coreografías imposibles, esta vez con volteretas y tirabuzones dignos de una acróbata.

Almodóvar no fue a la gala solo a entregar el premio a Rosalía, antes recogió él mismo el Golden Music Award por su legado cultural y artístico. Al fin y al cabo, a través de sus películas, ha repasado, desde su buen gusto personal, buena parte del legado de la música latina. “He intentado dar a mis personajes libertad y que estuviera representada la diversidad del género humano”. Claro que, mismo galardón también fue recogido por Juanes, Manuel Carrasco y Leiva. Eso sí es diversidad.

Pero lo importante (para que nadie se enfade) es que hubo premios para todos (o para casi todos). Al menos, ese pareció el leit motiv de la gala, el del reparto equitativo para que todo el mundo se fuera contento a su casa.

En la categoría Global Latina la argentina María Becerra fue considerada como la mejor artista en directo; Sebastián Yatra triunfó con su álbum ‘Dharma’; la mejor canción fue a parar para ‘La Bachata’, del colombiano Manuel Turizo, el mejor artista urbano, Bizarrap, Tiago PAZK, revelación y la mejor colaboración, ‘París’, de Morat y Duki.

El saludo de Shakira

Shakira no estuvo presente para recoger su premio al mejor videoclip (‘Te felicito’, junto a Rauw Alejandro) y lo agradeció con un saludo grabado con poco entusiasmo.

En el apartado internacional arrasó David Guetta que subió al escenario tres veces para recoger el galardón al mejor productor dance, a la mejor colaboración (por ‘Crazy What Love Can Do, junto a Becky Hill & Ella Henderson) y a la mejor canción (‘Don’t Worry’, con Black Eyed Peas y Shakira). Otra ganadora, Ava Max, con dos premios, mejor artista y videoclip por ‘Maybe You Are The Problem’. El mejor álbum fue a parar a Harry Stiles y su ‘Harry’s House’. Y Dua Lipa, mejor directo.

Dani Fernández y Ana Mena

En una noche dominada por los ritmos urbanos sorprendió que el mejor artista fuera para Dani Fernández (que también ha recibido el Ondas) y que Ana Mena consiguiera el premio a la mejor canción (española, aunque el tema en realidad es italiano, una versión de Colapesce y Dimartino) con ‘Música ligera’, y quizás por esa razón la propia artista reivindicó la esencia del pop que late en nuestros corazones. ¿Mejor directo?, para Lola Índigo, que se mostró muy humilde al recoger el premio, quizás porque era consciente de que se había impuesto a Rosalía y a su impactante show. Claro, que había otro galardón para compensarlo, el de mejor gira, que esta vez sí fue a parar a Rosalía por su Motomami World Tour.

Otra imprescindible de la Generación Z, Aitana, ganó por ‘Formentera’ la mejor colaboración y Leo Rizzi fue considerado como el artista revelación español, así como Maikel de la Calle lo hizo en la categoría urbana.

Está claro que a @Anitta le da igual quién cuando se trata de perrear 😳 Este momentazo con Isabel Díaz Ayuso sí que no nos lo esperábamos 🤣



🔴 Sigue #LOS40MusicAwards en directo aquí https://t.co/D4dONPTR7f pic.twitter.com/QnJGSuaf4Y — LOS40 (@Los40) 4 de noviembre de 2022

¿Momentos? Muchos, pero se lleva la palma el perreo de Anitta a Eugenia Martínez de Irujo (mientras Belén Esteban la grababa) y… a Isabel Díaz Ayuso, sin duda, una de las imágenes más virales. Además, la artista se llevó el premio a la mejor artista latina.