Una de las vocalistas más singulares del jazz internacional llega hoy a Murcia. Hablamos de Céline McLorin Salvant, que ha dejado los estándares a un lado para emprender una excitante carrera marcada por diversas influencias. Porque en la música de la artista de Miami hay varios siglos y culturas; hay un puente que tiende entre el barroco y el blues, pasando por el vodevil. Además, su instinto para contar historias la convierte en una intérprete de primer orden, en una narradora de relatos musicales única.

Pues buen, McLorin se encuentra inmersa en una intenta gira europea que acaba de recorrer Francia y Bélgica y que hoy cierra su etapa en nuestro país sobre las tablas del Teatro Circo de Murcia. El domingo actuó en el Barcelona Jazz Fest, el martes en el Teatro Lope de Vega de Sevilla y anoche en el Villanos del Jazz, de Madrid. En los tres, como hará en el de hoy en la capital del Segura, presentó su último álbum, Ghost song (2022).

McLorin, de apenas 33 años, ha sido nominada ya cuatro veces a los Grammy; citaciones que ha conseguido materializar en ‘Gramófonos Dorados’ en tres ocasiones: en 2015, con el álbum For one tono love; en 2017, con Dreams and daggers, y en 2018, con The window, todas ellas en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Vocal.

Las entradas para el concierto están a la venta en la taquilla del TCM y en su web (www.teatrocircomurcia.es) por 15, 20 y 22 euros.