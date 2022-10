Mañana jueves 27 de octubre se dará a conocer el nombre del ganador de uno de los premios más importantes de la moda española, VOGUE FASHION FUND, el certamen dedicado a los talentos emergentes del diseño español que durante diez años se conoció como Who´s On Next. En su undécima edición, el certamen se renueva y adopta el nombre de Vogue Fashion Fund, en línea con los premios internacionales que Vogue organiza en distintos países del mundo dedicados a descubrir a los grandes diseñadores del mañana, y que están llamados a cambiar el curso de la moda.

Los finalistas son la diseñadora murciana afincada en Londres Paula Cánovas del Vas, el sevillano Ernesto Naranjo y el barcelonés Alled-Martínez.

El jueves 27 por la mañana, los tres diseñadores finalistas comparecerán ante el jurado en el Hotel Thompson de Madrid, donde presentarán sus propuestas creativas y de negocio de la mano de su equipo

Solo uno de ellos conseguirá alzarse con el ansiado galardón y el premio de 100.000 euros que, en colaboración con Inditex, puede cambiar la trayectoria de sus firmas emergentes. Un reconocimiento que los uniría al listado de ganadores de ediciones anteriores. Marcela Mansergas, Juan Vidal, Maria Ke Fisherman, ManéMané, Moisés Nieto, Leandro Cano, Palomo Spain, Carlota Barrera, Mans y Dominnico son los diez integrantes de la selecta lista de vencedores que durante los últimos años han visto cómo sus carreras recibían el impulso del premio gracias a la inyección económica, el reconocimiento y el apoyo editorial que lo acompaña.

Paula Cánovas del Vas

De origen murciano, Paula Cánovas del Vas es la única hija de Paula del Vas, una reconocida modista especializada en trajes de novia. Con la ayuda de su progenitora, se mudó a Londres para estudiar Diseño de Moda en la Central Saint Martins. “Está claro que haberme criado en un taller de costura de novia rodeada de volúmenes ha quedado en mi mente a la hora de crear”, reconocía. Tras graduarse con matrícula de honor en la prestigiosa Saint Martins, entró a hacer prácticas en el Gucci de Alessandro Michele. Encadenó aquel trabajo con otros como el mismísimo John Galliano, o Nike. Cursó un máster también en Saint Martins y en 2018 fundó su propia firma de moda, de nombre homónimo. Presentó su primera colección en París.

Su tercera colección, See, Saw, Seen, se presentó a través de una instalación virtual en la que profundizaba en la condición femenina usando la realidad virtual. Una forma de trabajar, desde la multidisciplinariedad, que define muy bien su visión creativa: “Cuando estamos en el proceso de investigación previo al desarrollo de la colección, tomamos referencias de todos estos medios. Aunque lo que creamos es un producto, físico y visual, para nosotros es importante que vaya más allá de las prendas. Invertir en crear experiencia es nuestra apuesta para el futuro”, aseguraba.

Con presencia en 35 países y una web operativa desde 2021, esta firma pivota en torno a dos núcleos: la producción sostenible y la creatividad de su fundadora, que este mismo año ha conseguido colarse entre los finalistas al prestigioso premio LVMH. "Actualmente necesitamos invertir en escalar nuestra capacidad de producción. Queremos que todo se siga produciendo en España y Europa y expandirnos en el mercado Asiático y Europeo", defienden desde la marca.

Alled-Martínez

Especializado en la confección de prendas de punto, sus creaciones han sido objeto de deseo para nombres de la talla de Harry Styles. Tras una colaboración con la firma homónima a Karl Lagerfeld y un premio en la categoría Graduate de los premios LVMH de 2018, su fundador, Archie Alled-Martínez, dice estar listo para el siguiente paso: “Empezamos la marca como fabricantes de punto con venta exclusiva a distribuidores. Después de la pandemia nos dimos cuenta de que era necesario abrir un punto de venta directa online y expandirnos hacia otras categorías aparte del punto”.

Ernesto Naranjo

Vinculada al concepto Contemporary High Fashion, sus diseños apuestan por el color, las siluetas fluidas y la deconstrucción. “Apostamos por un canon de mujer real, actual y nos adaptamos a todo tipo de cuerpos y edades. Nos basamos en un modelo de negocio que recupera la cultura artesana, que valora la riqueza de lo hecho a mano y rescata piezas de colecciones previas. Defendemos lo sostenible a través del made to order online, contra la sobreproducción”, explica.

En su primera reunión de 2022, el jurado ha destacado el gran nivel de la edición al analizar el trabajo de los primeros 10 finalistas. Un tribunal que este año está formado por Inés Lorenzo, Head of Content de Vogue España; Joana Bonet, periodista experta en moda y Consejera Editorial; Gala González, diseñadora, Agatha Ruiz de la Prada, diseñadora, Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación Creadores de Moda de España; Marta Ortiz, modelo y empresaria; Sara Hernando, redactora jefe de moda de Vogue España; Mercedes Domecq, responsable de comunicación de Inditex; Carla Paucar, estilista; y Domingo Rodríguez, director creativo de Dominnico y anterior ganador del premio en 2021. A ellos se sumarán otros nombres en posteriores fases del certamen.

Además de 100.000 € en colaboración con Inditex, el premio incluye también la inscripción automática en ACME (Asociación de Creadores de Moda de España) sin pasar por la votación de la asamblea general y la posibilidad de participar en la siguiente edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, además del apoyo y cobertura editorial de Vogue España.