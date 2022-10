Unir a quince escritores para escribir un libro no es cosa fácil. Quince maneras diferentes de escribir, quince maneras diferentes de ver y sentir la literatura. Pero no sólo es posible, sino que, además, puede tener como resultado un libro. Y así ha sucedido. Ya ha salido a la venta (Des)amor, La Tribu de los Corazones Rotos. Un libro compuesto por quince textos autobiográficos que hablan del desamor, de cómo se sale de éste y de cómo es posible volver a amar después de que a uno le hayan roto el corazón. Fuertes son las experiencias narradas en sus relatos. En este libro, el lector encontrará quince historias impactantes que van desde el maltrato físico hasta el suicidio, pasando por la falta de cariño en los niños o la infidelidad matrimonial. Quince historias en las que cualquier lector se verá reflejado, porque, ¿quién no ha sufrido alguna vez en su vida el desamor?

Muchos de estos autores vienen de ganar varios premios de literatura. Otros son noveles y, para otros, este no es su primer libro publicado. Pero todos han sabido aportar su grano de arena, su experiencia, empuje e ilusión, para escribir una gran obra que a nadie dejará indiferente. Los autores, además, crearon, en las redes sociales, el grupo La Tribu de los Corazones Rotos, grupo que da sobrenombre al libro, y desde donde narran otras experiencias, comparten pensamientos y conversan con todos sus seguidores. Seguidores y lectores que podrán asistir esta tarde a la presentación de éste en la librería Action Cómics de Murcia, a la que acudirán dos de sus autoras. Leti Moregal, de padre muleño y madre cartagenera, nos muestra en su relato Lo que me ha enseñado el desamor, la historia de los distintos desamores de su vida y los aprendizajes obtenidos a raíz de ellos. Por otra parte, la madrileña Esther Cerón contará en Y ni fuimos felices… ni comimos perdices cómo, tras veinte años, salió de un maltrato psicológico. Una presentación, un encuentro literario y un libro, que ya está revolucionando las redes sociales y el corazón de muchas personas. Libro solidario Y para que toque aún más el corazón de las personas, todos sus beneficios van destinados a la Fundación Colores de Calcuta, una ONG española que desde 2006 lleva a cabo un programa de cooperación para el desarrollo, centrado en la salud y la educación, en uno de los barrios marginales más extensos y poblados de la ciudad de Calcuta (India), llamado Pilkhana, conocido internacionalmente como ‘la ciudad de la alegría’