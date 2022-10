Robe Iniesta: "Uno solo hace una gira de despedida por dinero o por compromiso con la gente que te sigue"

Robe Iniesta ha sido uno de los músicos más buscados de nuestro país desde que se desató la pandemia. Primero por los continuos aplazamientos de la esperada gira de despedida de Extremoduro, que había agotado entradas para sus dos fechas en La Fica; después, por su cancelación definitiva y posterior cruce de declaraciones con la promotora, Live Nation (a los que llamó «zoquetes» y con los que tiene pendiente un juicio por difamación).

Pero el idómito artista plasentino siempre ha sido un alma libre, y nunca ha tenido pelos en la lengua ni para tratar polémicas que le salpiquen (como esta), ni para referirse sin ambages a cuestiones peliagudas (como su antigua banda) ni para decir y hacer exactamente lo que le da la gana. Y lo que le da la gana ahora mismo es su proyecto en solitario y su último trabajo, Mayéutica (2021), el cual presentó ya hace un año en la Plaza de Toros de la capital del Segura. Ahora regresa con la segunda parte del tour, Ahora es cuando, que el viernes hará parada en el Cuartel de Artillería. Por delante, varias horas de puro deleite –con Ciclonautas como teloneros desde las ocho– en las que no faltarán algunos de los grandes éxitos de ‘Extremo’, pero, sobre todo, en las que Robe celebrará esta nueva y fructífera etapa sin mirar atrás.

De la gira Ahora es el momento pasamos a esta segunda parte, Ahora es cuando. ¿Ahora es cuando… qué?

Ahora es cuando pasa algo. La gira comenzó a medias por el covid, y ahora por fin podemos hacer conciertos de rock de verdad. Queremos hacer hincapié en que hay que disfrutar y estar un poco en el presente, no en el pasado, en lo que fue.

Este presente no termina de lucir mucho. Hasta alguien tan desinteresado como usted en los titulares de prensa debe de haberlo notado.

La gente de mi edad hemos vivido la mayor parte de nuestra vida bajo la amenaza de una guerra nuclear. Parecía que eso había desaparecido, pero ahora vuelve un poco. Pero lo que más se nota son las cuestiones del cambio climático. Ya es hora de darnos cuenta de que esto va en serio.

Ha publicado una canción nueva, Ininteligible. El vídeo empieza con ustedes tocando en una habitación llena de discos, hasta que tiran las paredes y las estanterías a patadas. ¿Mensaje contra la acumulación de material físico?

No, no, si hay un mensaje es de decir que ya está bien de hacer ‘tiny desks’ y de tocar en librerías, despachos y sitios que no son para eso. Vamos a abrirnos, que ya ha pasado todo esto del covid.

«Amor, aquí ya no nos queda nada», «el mundo no nos interesa nada, nada»… ¿De dónde sale tanto hastío?

Eso no te lo puedo decir. No sé de dónde salen las letras. Supongo que son cosas que tengo en la cabeza, pero no te las sabría explicar. Tampoco creo que importe mucho saber lo que pensaba el autor cuando escribió una canción. Prefiero hacer pensar que explicar demasiado las cosas.

¿Ininteligible y el otro tema nuevo, que incluye en la nueva gira, A la orilla del río, vienen de las sesiones de Mayéutica?

Son posteriores, del próximo disco. Cuando tienes cosas nuevas, te entra la impaciencia para ver cómo suenan. A la orilla del río no la hemos grabado;Ininteligible, sí, pero en directo, y hubo cosas que tuvimos que repetir, porque hacía un viento del carajo que se metía en los micrófonos. Para el próximo disco, fácilmente la volveremos a grabar. La intención es sacarlo a finales de 2023.

¿Otro álbum con distintos movimientos en torno a un concepto filosófico?

En principio no será un disco de una sola canción o sinfonía. Rollo conceptual puede ser que tenga, pero eso lo ves cuando ya tienes el disco completo. Cuando haces unas canciones en un tiempo corto, tienes unas ideas rondándote la cabeza y es fácil que haya un concepto. Pero eso ya se verá.

Sigue haciendo cosas poco corrientes, como lanzar un single que dura casi siete minutos.

Claro, pero son cosas en las que tampoco puedo pensar. ¿Debo hacer una canción de tres minutos para que salga en la radio? Pero, vamos a ver: ¿cómo van a poner un tema que dice «bailar como una puta loca»? ¡No te esfuerces!

Viendo sus planes, ¿debemos descartar del todo la gira de despedida de Extremoduro, suspendida el año pasado?

Eso yo no lo sé. Tengo que hacer planes sobre lo que está en mi mano. Esta gira la canceló Live Nation porque no tuvo paciencia de esperar a que se acabara la pandemia, y yo no estaba dispuesto a seguir comprometiéndome con fechas que no sabía si se iban a cumplir. En enero tendremos un juicio, porque me demandaron por tres millones por llamarles «zoquetes» y por protestar por las trabas que pusieron al devolver el dinero de las entradas. Que no lo digo solo yo: Facua, la organización de consumidores, también los denunció. Supongo que quieren que los músicos seamos sumisos y no protestemos ante sus atropellos. Así que está ahora la cosa calentita. Pero espero que se imponga la cordura.

Pero, ¿siente que esa gira de despedida sigue pendiente, o usted ya ha pasado página?

Hombre, yo intento vivir en el presente, y para mí Extremoduro es el pasado. Una gira de despedida no la haces porque tengas muchas ganas de hacerla, sino por compromiso por la gente, o por dinero, no porque te entusiasme. Si te entusiasmara tocar con ese grupo, no te despedirías. Ahora, lo que a mí me entusiasma es lo que estoy haciendo.