Un lugar donde el límite lo pone el espectador. Donde hasta los escenarios más salvajes y las fantasías más eróticas se hacen realidad. Así es la Bacanal del Circo de los Horrores, que regresa hoy a Murcia con la que ya es su quinta entrega para quedarse en La Fica hasta el 9 de octubre. En ese tiempo ofrecerán dieciséis funciones, una cifra nada desdeñable y que producía mareos a casi cualquier programador; no obstante, este espectáculo cuenta ya con una importante legión de seguidores que no ha tardado en mostrarse deseosa de volver a esta macabra carpa. Y es que ayer, a un día del estreno, tres de las cuatro primeras representaciones ya lucían el sold out, mientras que la organización informaba ya el martes de más de 8.000 entradas vendidas en su web, bacanal.circodeloshorrores.com.

Por todos ellos, el equipo capitaneado por Suso Silva, Premio Nacional de Circo 2023, ha trabajado incansablemente durante los últimos meses con la idea de presentar un espectáculo «renovado y exigente». «A veces incluso acabamos en pelotas sobre el escenario», asegura el gallego, que ejerce, no solo de director, sino también de Lucifer; o, lo que es lo mismo, de maestro de ceremonias. Él define esta Bacanal como una mezcla de circo, teatro contemporáneo y cabaret salvaje que reúne sobre el escenario a un elenco de veinticinco artistas, actores, actrices, cantantes y acróbatas de todas las partes del mundo. Es, sin duda, una apuesta arriesgada, desvergonzada y divertida que lleva rodando un año por España y promete seguir agotando fechas por las principales ciudades del país (Granada, Málaga, Sevilla, Almería y Madrid esperan). Pero ahora es el turno de Murcia, y su director invita a los espectadores a «pecar», a «aprovechar los maravillosos minutos que nos ha tocado vivir» y a ser «libre» en la casa de Lucifer. «Hay espectadores de la tercera edad que flipan, pero muchos están abiertos a experiencias y sensaciones nuevas. El otro día convencí para que gimiera a una señora que cumplía 85 años», recuerda el carismático protagonista de esta quinta entrega. Por cierto, su principal responsable advierte de ya se está cocinando el nuevo y último espectáculo del Circo de los Horrores, Réquiem, que pondrá el broche final a la carrera del galardonado director sobre los escenarios. Y es que Bacanal llega tras El origen, Manicomio, Cabaret maldito y Apocalipsis, que acumularon más de tres millones y medio de espectadores. Sin embargo, sus responsables aseguran que llega hoy a Murcia es el más grande entre los que han hecho hasta ahora, con una puesta en escena «impactante» que incluye desde números musicales originales hasta monólogos y acrobacias aéreas; eso sí, es difícil predecir lo que va a ocurrir en cada función porque cada noche promete ser diferente. Lo que sí tienen claro es que en su carpa las diferencias –sean ideológicas, de género, sociales o económicas– no interesan. «Este es un lugar para todos», sentencia Suso Silva. Entradas para ver Bacanal en Murcia Las entradas para ver 'Bacanal' del Circo de los Horrores en Murcia se pueden conseguir en la página web de la compañía. Aunque ya han agotado las entradas para tres de las fechas (29 y 30 de septiembre y 1 de octubre -solo en su primera sesión-), aún se pueden conseguir para otras y, algunas, con descuento. Las entradas cuestan entre 19 y 65 euros.