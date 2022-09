Por fin se celebra en la Sala REM de Murcia el concierto aplazado de Shoda Monkas, que ha hecho de la chulería con la que describe su vida su marca personal. La primera vez que pisó un escenario fue en 2008, y diez años más tarde sacó su primer disco en solitario: Paz Feelin’s. Luego han llegado singles como Salud, Bubblegums y BNB; una mixtape de cinco cortes, Super Sport, y, finalmente, su último álbum, Mum, she loves me. Con más de trescientos mil oyentes, quienes pensaron que los nuevos géneros de música urbana habían jubilado al hip-hop no podían estar más equivocados, y Shoda Monkas es el mejor ejemplo.