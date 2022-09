Norma Monserrat Bustamante Laferte (Viña del Mar, 1983), ‘Mon Laferte’ para el mundo, es toda una estrella del pop en Latinoamérica. Afincada en México, conjuga la tradición folclórica de México y los Andes con el rock de querencia retro, el doo wop, el ska y el rockabilly, según le venga. Con esta propuesta, no es de extrañar que, desde que publicara Mon Laferte, Vol. 1 (2015), su crecimiento profesional haya sido imparable: con miles de copias físicas y digitales vendidas y dos nominaciones a los Grammy Latinos como Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum de Música Alternativa. Es, de largo, la artista chilena más escuchada en Spotify en todo el mundo, y este viernes actuará en el Auditorio Murcia Parque.

Lo hace dentro de una gira por nuestro país en la que Mon está repasando sus siete discos de estudio con un show "muy teatral" dividido en tres actos. En ellos reúne y reparte sus hits más intensos y ‘cebolla’ (como se les denomina en Chile), cercanos a la gran canción popular latinoamericana, pero también habrá en su paso por la capital del Segura momentos más íntimos con guitarra en mano y también punk, rock, juego y vulnerabilidad. Este concierto te cambiará, seguro.

Y es que, con la pasión que la distingue y una combinación hipnótica de modernidad y amor por los clásicos, Mon Laferte –que ha colaborado con artistas de la talla de Bunbury, Gwen Stefani, Jorge Drexler y hasta con Plácido Domingo– se ha convertido, y no por cualquier cosa, en el último ciclón latinoamericano. Está arrasando en su gira europea, y se ha convertido en un icono feminista. Llena estadios en América latina y Estados Unidos, la siguen millones de personas en las redes sociales, y arrasa ahora en Europa. Su música ha sido descrita como "estilos vintage con sentimientos actualizados y una actitud feroz" (The New York Times) y ella como, en su faceta como cantautora, como "íntima y valiente, abordando temas complejos como la misoginia, la represión y la injusticia, inspirados en sus vivencias" (BBC Music).