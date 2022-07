Un ‘bluesman’ de leyenda para la primera jornada de La Mar de Músicas

Uno de los artistas italianos más apreciados en todo el mundo, Zucchero (Adelmo Fornaciari), que ya pasó por Lorca hace unos años, viene a La Mar de Músicas para presentar canciones de sus últimos dos trabajos: uno con nuevo material que fue producido por él mismo y Don Was con Max Marcolini, titulado D.O.C (2019) –en referencia a las siglas de ‘Denominación de Origen Controlada’, que se usan en Italia para identificar al buen vino y que, en este caso, dan a entender que el disco contiene «genuina música de Zucchero controlada por Zucchero»–, y el disco de versiones Discover (2021), con clásicos de Coldplay, Chris Isaak o Fabrizie de André.

Entre los mejores intérpretes de blues rock que ha dado Italia, Zucchero ha vendido a lo largo de su carrera más de sesenta millones de discos, de los que ocho fueron copias de Oro, incenso & birra (1989), su trabajo más aclamado. Además de ser el primer artista occidental en actuar en el Kremlin después de la caída del Muro de Berlín, el de Roncocesi es también el único artista italiano que participó en el homenaje a Freddie Mercury de 1992, en el Festival de Woodstock de 1994 y en todos los eventos de 466/64 celebrados en honor de Nelson Mandela. También es de los pocos artistas transalpinos nominados a un Grammy: fue en 2007, junto con Billy Preston y Eric Clapton, a la Mejor Interpretación Vocal de R&B tradicional. Y su concierto en el Instituto Superior de Arte de La Habana, en diciembre de 2012, fue considerado como el más grande jamás realizado por un cantante extranjero en la Cuba embargada (la asistencia se cifró por encima de las 80.000 personas).

Para comprender el alcance de su figura, también se puede hablar de sus muchas colaboraciones, que demuestran que su música ha trascendido las fronteras nacionales. Hablamos de que gente como Bryan Adams, The Blues Brothers, Bono, Jeff Beck, Ray Charles, Eric Clapton, Joe Cocker, Elvis Costello y Miles Davis han tocado junto a él. También otras leyendas como Peter Gabriel, John Lee Hooker, Elton John, BB King, Mark Knopfler, Brian May, Luciano Pavarotti, Iggy Pop, Queen, Sting, Stevie Wonder y Paul Young. La lista es interminable y de muchísimos kilates.

Y eso que su primer álbum de estudio, Un po’ di Zucchero (1983), pasó sin pena ni gloria. Eso sí, no tardaría mucho en resarcirse: solo un año después escribiría la canción que Marina Fiordaliso llevaría al festival de San Remo y que después tanto escucharíamos aquí traducida al español: Non voglio mica la luna (’Yo no te pido la luna’). Gracias a aquel tema, llegó en 1985 el empujón definitivo a su carrera: su álbum Zucchero & Randy Jackson Band, con cuya canción Donne quedó octavo en el prestigioso certamen.

Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari bebe del blues, el rock, el soul y el pop, y canta en italiano, inglés, español y casi que en el idioma que ha falta. De hecho, ha sido número uno en casi toda Europa (también en España), con éxitos como Senza una donna y Baila; hits que seguro suenan durante su vista a Cartagena (además de algún otro clásico). Desde luego, el formato es idóneo para repasar sus grandes éxitos: Zucchero liderará un trío acústico completado por los reputados Doug Pettibone y Kat Dyson.