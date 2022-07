En 1968, George Benson, viejo conocido de Jazz San Javier, publicaba su primer disco, Goodies, para la prestigiosa discográfica Verve. Lo abría I remember Wes, una preciosa balada que escribió junto a Don Sebesky para homenajear a uno de los más grandes guitarristas de la historia del jazz: John Leslie ‘Wes’ Montgomery, cuya famosa e inusual técnica a la hora de puntear las cuerdas –con el lado del pulgar– y su uso extensivo de octavas le dieron un sonido distintivo. Esta técnica, la de las octavas sucesivas, fue clave para el desarrollo de la guitarra moderna.

Cuando Stevie Wonder escuchó I remember Wes, pensó que Benson no era el único que echaba de menos el arte y la presencia de Montgomery, así que pocos años después compuso We all remember Wes y se la hizo llegar a Benson, que quedó encantado y la incluyó en su doble directo Weekend in L.A. (1977). Ahora, el Jazz San Javier toma el título de aquella canción para recordar que ‘Todos nosotros recordamos a Wes’ de la mano de los norteamericanos Peter Bernstein y Mark Whitfield, que ofrecerán esta noche sobre las tablas del Parque Almansa un concierto que pretende emular los célebres tríos de Wes Montgomery con el organista Melvin Rhyne.

Fecha: Hoy, 22.00 horas Lugar: Auditorio Parque Almansa, San Javier Precio: 20 euros

Bernstein pertenece a una generación que desde los años noventa domina la escena neoyorquina. Discípulo de Jim Hall, ha participado en más de sesenta sesiones de grabación y ha actuado con los más variados grupos y solistas en escenarios de todo el mundo. Fue miembro del grupo de Joshua Redman entre 1995 y 1997, participando en la famosa grabación Freedom in the groove (1996). Ha colaborado con Diana Krall, y con los legendarios organistas Dr. Lonnie Smith (miembro del grupo original de George Benson) y Melvin Rhyne, conocido por su fructífera asociación con Wes Montgomery. También ha colaborado frecuentemente con el legendario baterista Jimmy Cobb en The Cobb’s Mob, y colidera un trío estable junto a dos viejos colegas: el organista Larry Goldings y el baterista Bill Stewart. Entre otras muchas formaciones, desde 2011 forma parte del grupo habitual de Sonny Rollins. Además, ha grabado 12 discos como líder o colíder.

Por su parte, el también neoyorquino Mark Whitfield ha tenido una carrera meteórica. Por su séptimo cumpleaños recibió una guitarra y un disco de Lightnin’ Hopkins, regalos de su hermano. Aunque tocó durante un tiempo el contrabajo, en 1976 se decidió por las seis cuerdas tras ver en la tele al propio Benson, que llegó a ser su principal mentor. Músico inteligente y sensible, fuertemente enraizado en la tradición cultural afroamericana, Whitfield es uno de los más firmes valores del jazz de nuestros días.

Piano flamenco

El programa doble se completa con el Trío de Andrés Barrios, que llega a San Javier con un invitado especial: el cantante Manuel Lombo, que en la última parte del concierto rendirá homenaje al desaparecido Armando Manzanero. Sobre Barrios, hablamos de uno de los más brillantes exponentes de la nueva generación de pianistas de la fusión del jazz con el flamenco, la aportación más genuina de España al jazz. Ganador del prestigioso premio Filón al Mejor Instrumentista del Festival del Cante de Las Minas en 2018, acudirá a la cita con un trío de lujo que integra a dos de los músicos más solicitados de la escena jazzística española: el contrabajista cubano Reinier Elizarde, ‘Negrón’, y el baterista iraní Shayan Fathi.